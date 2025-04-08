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Самсон Групп Самсон КПС МИС


МИС «КПС «САМСОН» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения  работы персонала и снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309). Компания «САМСОН Групп» как разработчик МИС «КПС «САМСОН» обладает необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.


08.04.2025 МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 5
14.01.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и МИС «КПС «Самсон» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Самсон Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Самсон Групп 4 2
Ред Софт - Red Soft 759 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67781 2
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4325 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2987 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 44 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 169 1
Linux OS 10133 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1003 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 539 1
Шаврова Ксения 13 1
Рустамов Рустам 424 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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