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Самсон Групп Самсон КПС МИС
МИС «КПС «САМСОН» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения работы персонала и снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309). Компания «САМСОН Групп» как разработчик МИС «КПС «САМСОН» обладает необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.
|08.04.2025
|МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 5
|14.01.2022
|Подтверждена совместимость «Ред ОС» и МИС «КПС «Самсон» 2
Самсон Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Самсон Групп 4 2
|Ред Софт - Red Soft 759 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
|Шаврова Ксения 13 1
|Рустамов Рустам 424 1
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