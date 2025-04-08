МИС «КПС «САМСОН» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения работы персонала и снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309). Компания «САМСОН Групп» как разработчик МИС «КПС «САМСОН» обладает необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.