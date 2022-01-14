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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и МИС «КПС «Самсон»

В рамках технологического партнерства российские разработчики «Ред софт» и «Самсон групп» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и медицинской информационной системы «КПС «Самсон».

МИС «КПС «Самсон» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для эффективного обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения высокой эффективности работы персонала и значительного снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309).

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

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«Цифровизация критической информационной инфраструктуры на базе отечественных программных продуктов — один из основных векторов развития отечественной ИТ-индустрии и экономики страны в целом. Следуя этому направлению, главной задачей медицинского сектора должно стать обеспечение эффективного и своевременного обслуживания населения. МИС “КПС «Самсон” в среде “Ред ОС” помогает медучреждениям организовать управленческие процессы и деятельность персонала, снижая трудозатраты и повышая эффективность лечебно-профилактического процесса», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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