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Самсон Групп



08.04.2025 МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 1
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
14.01.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и МИС «КПС «Самсон» 1
24.07.2019 Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самсон Групп и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 52 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Базальт СПО - BaseALT 679 1
Ред Софт - Red Soft 759 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 41 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 39 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 2
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 3
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1583 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6382 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 368 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 326 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7575 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 278 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16278 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 1
Linux OS 10133 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 539 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 442 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 44 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1003 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5352 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 491 1
Сучков Павел 2 1
Сараев Булат 1 1
Сизоненко Григорий 40 1
Рустамов Рустам 424 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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