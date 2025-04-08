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Самсон Групп
Самсон Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 52 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика 151 1
|ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
|Базальт СПО - BaseALT 679 1
|Ред Софт - Red Soft 759 1
|Сучков Павел 2 1
|Сараев Булат 1 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Рустамов Рустам 424 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
|Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
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