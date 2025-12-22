Разделы

Правительство Республики Калмыкия Народный Хурал Калмыкии органы государственной власти

Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


22.12.2025 «СерчИнформ» за пять лет обучила киберграмотности более 66 тыс. сотрудников госсектора и бизнеса 1
30.05.2024 Postgres Professional проводит бесплатный IT-лагерь для школьников Калмыкии 1
24.05.2024 ГК «Солар» расширяет региональное сотрудничество в сфере информационной безопасности 1
11.01.2024 «Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя» 1
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
29.08.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии 1
15.09.2022 УСЗН Ростовской области переходит на российские ОС «Альт» 1
17.06.2022 «Билайн» поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия 1
05.05.2022 Выручка создателя знаменитой российской ОС упала на треть 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
07.06.2019 Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
12.05.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2016 года 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 2
11.02.2015 В Калмыкии автоматизировали управление государственным и муниципальным имуществом 1
26.12.2014 ИТ-система из Новосибирского Академпарка внедрена в ведомствах Калмыкии 1
07.04.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 1
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр 1
21.03.2013 «Ростелеком» в Калмыкии подключил к проекту «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 238 новых участников 1
17.03.2010 ECM-система Directum внедрена в Народном Хурале Калмыкии 2
29.12.2009 Народный Хурал Калмыкии внедряет СЭД Directum 4
03.07.2009 Объявлены победители конкурса Directum Grant: эффективный ECM-проект 1
27.03.2007 HeliosNet стал победителем в конкурсе Россвязи 1
02.09.2005 Премия Рунета-2005: первые цифры 1

Правительство Республики Калмыкия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10330 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 3
Directum - Директум 1170 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Самсон Групп 4 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
ФИНЭКС качество 18 1
MIND Software - Майнд Софт 49 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
МегаФон 9940 1
Lenovo Group 2364 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 527 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
HP Inc. 5763 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Ред Софт - Red Soft 1009 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 1
Acer Group - Acer Inc 2660 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
ICL ГК 447 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 457 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 259 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1153 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 2
Почта России ПАО 2252 2
Институт развития образования 14 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Студия ТриТэ Никиты Михалкова 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром ПАО 1419 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 1
Восток-Запад - EWS Holding 46 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 3
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 3
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Челябинской области 74 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 3
Оцифровка - Digitization 4938 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 895 2
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Directum СЭД - ECM-система 297 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 606 1
Google Android 14725 1
Apple iOS 8266 1
Linux OS 10934 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1321 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 228 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 66 1
Яндекс.Лицей 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 1
Datastack Artefact 10 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 23 1
Трандин Сергей 104 2
Этеев Алексей 5 2
Корюкин Юрий 29 1
Старков Дмитрий 8 1
Карпушкин Владимир 10 1
Мирошник Сергей 2 1
Сохоров Валерий 1 1
Беркутова Мария 1 1
Ларионов Роман 1 1
Бакаев Эртне 1 1
Мальцев Владимир 2 1
Эльбиков Хонгор 1 1
Серова Галина 1 1
Сучков Павел 3 1
Лиджиев Эрдни 1 1
Хасиков Бату 3 1
Малиев Игорь 1 1
Сараев Булат 1 1
Дюмкеева Вера 1 1
Муев Басанг 1 1
Смирнов Алексей 254 1
Зорин Александр 51 1
Исмаилов Рашид 62 1
Сорокоумов Александр 19 1
Хабаров Олег 6 1
Санджиева Зоя 1 1
Орлов Алексей 21 1
Парамонов Александр 3 1
Бартунов Олег 53 1
Ляпунов Игорь 130 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 356 24
Россия - РФ - Российская федерация 157276 18
Россия - СКФО - Ставропольский край 990 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1880 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2068 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1022 3
Россия - СФО - Кемеровская область 992 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 2
Россия - УФО - Свердловская область 1756 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2669 2
Россия - ПФО - Самарская область 1457 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 990 2
Россия - СФО - Омская область 733 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 716 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 351 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 664 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 65 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1398 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
Здравоохранение - Реабилитация 418 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Аренда 2584 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Хальмг Унн 1 1
Башинформ ИА 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Известия Мордовии 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
Directum Grant 5 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
