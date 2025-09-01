Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сучков Павел
УПОМИНАНИЯ
Сучков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 305 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика 158 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 59 1
|Самсон Групп 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380901, в очереди разбора - 737617.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.