Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бойцов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|01.09.2025
|Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса 1
|23.05.2016
|В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 1
Бойцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - Netrika - Нетрика 158 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 59 1
|Yandex - Яндекс 8070 1
|Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 1
|N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 47 1
|ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
|Приндуль Олеся 5 1
|Сучков Павел 3 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Карпов Олег 3 1
|Янина Марина 4 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Фургал Сергей 1 1
|Артемова Олия 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152679 2
|Россия - СФО - Кемеровская область 965 1
|Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.