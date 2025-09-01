Разделы

Приндуль Олеся


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 1
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Приндуль Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 59 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 158 4
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 4
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 47 2
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5142 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1694 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70346 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1284 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54902 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 835 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 450 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1719 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2351 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4745 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12017 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 187 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 31 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 111 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12639 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25421 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7111 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 250 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4405 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 558 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5628 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 504 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 38 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 1
Чумакова Лейла 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152551 4
Россия - СФО - Кемеровская область 965 4
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 138 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 55 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 543 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10412 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9348 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53733 3
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 457 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 545 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10342 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 808 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380901, в очереди разбора - 737617.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

