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Дарья Шарова , Руководитель Отдела инновационных технологий, ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ» "Стандартизация искусственного интеллекта в клинической медицине" на конференции CNews "Цифровое здравоохранение 2022" 3 марта 2022 года
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Георгий 54 7
|Путин Владимир 3171 6
|Симаков Олег 113 6
|Orwell George - Оруэлл Джордж 25 6
|Чумаков Денис 18 4
|Скворцова Вероника 69 4
|Захаров Павел 60 4
|Zak Igal - Зак Игал 16 3
|Кряжев Григорий 5 3
|Островский Владимир 25 3
|Саломатин Алексей 8 3
|Фишер Андрей 74 3
|Зингерман Борис 38 3
|Суслов Константин 23 3
|Зезюлинский Николай 23 3
|Переверзев Михаил 19 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Остроушко Алексей 12 3
|Церенов Церен 47 3
|Соловьев Владимир 106 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Охотников Евгений 2 2
|Миронович Филипп 11 2
|Котов Владимир 7 2
|Петухов Максим 12 2
|Мильнер Юрий 134 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Romanow Kara - Романов Кара 3 2
|Козырев Алексей 321 2
|Корня Алексей 78 2
|Бровко Василий 52 2
|Беляев Алексей 32 2
|Шаповалов Александр 16 2
|Гусев Александр 36 2
|Антипов Александр 21 2
|Дюков Андрей 17 2
|Шифрин Михаил 8 2
|Брусилова Елена 7 2
|Башков Игорь 17 2
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