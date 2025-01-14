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MedTech Искусственный интеллект в медицине ИИ-клиники Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей Анализ данных в медицине и биологии


 

 

Дарья Шарова , Руководитель Отдела инновационных технологий, ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ» "Стандартизация искусственного интеллекта в клинической медицине" на конференции CNews "Цифровое здравоохранение 2022" 3 марта 2022 года


14.01.2025 МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными 1
17.12.2024 Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер 1
13.12.2024 Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка 1
11.11.2024 Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей 1
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» 1
02.11.2024 В Сеченовском университете разрабатывают ПО на основе искусственного интеллекта для оптимизации образовательного процесса в медвузах 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
03.07.2024 MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab 1
26.06.2024 Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США 1
25.03.2024 Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
21.02.2024 Как электронные услуги на портале mos.ru помогают родителям заботиться о 1,8 млн маленьких москвичей 1
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 1
20.02.2024 Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры 1
13.02.2024 Нейросетевая модель Сбербанка прошла итоговую аттестацию на квалификацию «врач» 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
26.12.2023 Методы обеспечения кибербезопасности сервисов для телемедицины 1
24.10.2023 Как успешно внедрить кадровый электронный документооборот 1
28.09.2023 Сферы применения инструментов для обезличивания данных 1
28.07.2023 Какой информацией не стоит делиться с чат-ботом? 1
07.07.2023 Нейросеть помогает эндокринологам 1
19.06.2023 Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора 1
26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать? 1
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 1
17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии 1
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
20.02.2022 Как добавить данные медкарты на экран блокировки смартфона 1
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы 1
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды 2
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
21.12.2021 Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной 1
14.12.2021 Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить 1
01.12.2021 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года 1
30.11.2021 Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы 1
17.11.2021 Минцифры создало техническое решение для распечатки QR-кодов в МФЦ 1
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС 1

Публикаций - 168, упоминаний - 170

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 24
Google LLC 11775 12
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 10
8213 10
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 9
Hitachi - Хитачи 1464 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 8
Ростелеком 9700 7
Broadcom - VMware 2359 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Yandex - Яндекс 7339 5
ФОРС - Центр разработки 636 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Oracle Corporation 6687 5
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 5
Agfa Gevaert 66 5
InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 4
Крок - Croc 1777 4
Dell EMC 5027 4
Accenture plc 682 4
Cisco Systems 5114 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 46 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 4
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 4
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
SAP SE 5276 3
Philips 2053 3
БАРС Груп 545 3
1С-Рарус 887 3
БизнесИнформТехнологии 9 3
SAS Institute 971 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 6
Walmart - Wal-Mart Stores 377 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 6
Michelin - Мишлен 32 6
Tesco 82 6
Prada 54 6
United Colors of Benetton 38 6
Delta Air Lines - авиакомпания 88 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Costco Wholesale Corporation 27 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Газпром ПАО 1342 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 3
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 2
Альфа-Банк 1769 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
LinkedIn 635 2
Ренессанс Страхование 160 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
Евромед 4 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Связной ГК 1369 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Инвитро - Invitro 70 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Bayer AG - Байер 83 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Федеральное казначейство России 1772 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 3 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Ассоциация менеджеров 91 1
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OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
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Талант и успех - Общественный фонд 18 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 8
Google Android 13994 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 7
Linux OS 9936 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 6
Apple iOS 7809 6
Apple iPad 3860 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 6
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
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Apple - App Store 2890 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
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Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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