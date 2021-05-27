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Delta Air Lines авиакомпания

Delta Air Lines - авиакомпания


27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции

ак, как они хотят, – отметил Джефф Лобл (Jeff Lobl), управляющий директор по глобальной дистрибуции Delta Air Lines. – Мы благодарны Sabre за инновационный подход и новаторский дух на нашем сов
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»

Sabre представила авиакомпанию Delta Air Lines в качестве нового участника программы «Больше, чем NDC», направленной на ускорение разработки, интеграции и тестирования комплексных NDC-технологий. Совместно с ATPCO Sabre такж
08.04.2014 Nokia Lumia 1520 экономит авиаперевозчику миллионы

Крупнейший авиаперевозчик США Delta Air Lines начал кампанию обновления служебных смартфонов стюардесс своего авиафлота. В

06.03.2012 В самолетах Delta Air Lines откроют бесплатный доступ к Amazon.com

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon.com сообщил о сотрудничестве с авиакомпанией Delta Air Lines, в рамках которого пассажиры Delta Air смогут делать покупки в магазине Amazo
24.10.2000 Delta Air Lines, возможно, избавится от акций Priceline.com

Только на прошлой неделе курс акций интернет-магазина Priceline.com стабилизировался после обвала, вызванного проблемами компании, как неожиданно 23 октября CNNfn сообщила о том, что авиакомпания Delta Air Lines, возможно, продаст свою 5,3% долю акций этой компании. Это известие может привести к новому падению акций Priceline.com, которые опустились до отметки в $5,75, хотя еще в начале
08.02.2000 Delta Air Lines предоставит всем сотрудникам компьютеры и Интернет за $12/мес

Крупнейшая авиакомпания США Delta Air Lines объявила о плане предоставления всем своим сотрудникам домашних компьютеров, программного обеспечения и соединения с Интернетом. Всё это будет стоить всего лишь $12 в месяц в те
10.02.1999 Delta Airlines развивает торговлю через Интернет

Авиакомпания Delta Airlines объявила о начале продажи авиабилетов со скидкой через Интернет. Это сделано с целью стимулировать онлайновые продажи билетов. Сообщение последовало спустя несколько недель после

Публикаций - 88, упоминаний - 93

Delta Air Lines и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 13
Cisco Systems 5114 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 11
Microsoft Corporation 24625 10
Apple Inc 12100 9
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 7
Oracle Corporation 6688 7
Honeywell 282 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 7
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 7
Oracle Siebel Systems 507 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 6
Lenovo Motorola 3501 6
AT&T Inc 1679 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 6
TI - Texas Instruments Incorporated 816 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 223 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Dell EMC 5027 5
Samsung Electronics 10254 4
Red Hat 1305 4
Hitachi - Хитачи 1464 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 4
Applied Materials 293 4
Lam Research - Novellus Systems 107 4
KLA Corporation 73 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 3
SAP SE 5277 3
Yahoo! 3697 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 3
Sony 6544 2
Google LLC 11775 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
United Airlines - авиакомпания 93 26
American Airlines 86 19
Continental Airlines 30 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 13
Boeing 1009 9
Walmart - Wal-Mart Stores 377 9
United Colors of Benetton 38 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 8
Air France–KLM - Air France - KLM 78 8
Michelin - Мишлен 32 8
Merrill Lynch 433 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 8
Tesco 82 8
Prada 54 8
British Airways - British Midland International 126 7
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 6
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 6
Bank of America - Банк Америки 262 6
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 6
Ford Motor 166 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 5
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 4
McDonald’s - Макдоналдс 198 4
eBay Inc 1619 4
Coca-Cola Company 254 4
Expedia Group 134 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 4
Caterpillar - 89 4
Expedia - Travelocity 60 4
Global Partners Securities 42 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
Costco Wholesale Corporation 27 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 23 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 3
Apple iPod 1537 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 3
Apple iPhone 6 4862 3
Apple iOS 7809 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
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Apple iPad 3860 2
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
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Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 2
Philips Luxeon 9 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Android 13994 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office 3734 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
IBM DB2 371 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
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Microsoft Outlook 1390 1
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Avaya Vantage 18 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 8 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Селюков Юрий 4 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 2
Clayman Michelle - Клэймен Майкл 2 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Пархоменко Александр 17 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 1
Симонов Игорь 102 1
Shoemaker John - Шумайкер Джон 2 1
Miller Heidi - Миллер Хейди 5 1
Stankey John - Стэнки Джон 4 1
Goldman Kevin - Голдман Кевин 2 1
Schwartz Steven - Стивен Шварц 5 1
Раздьяконов Николай 2 1
Castel Kevin - Кастел Кевин 2 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Смирнов Алексей 243 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Cormier Paul - Пол Кормье 23 1
Колодюк Андрей 3 1
Boville Howard - Бовилл Говард 2 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 16 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 16
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Европа 21767 8
Япония 13282 7
Франция - Французская Республика 7845 7
США - Нью-Йорк 3098 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
США - Мичиган - Детройт 87 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Нидерланды - Амстердам 607 4
США - Колумбия - Вашингтон 1389 4
США - Джорджия - Атланта 257 4
Китай - Тайвань 3984 3
США - Флорида 765 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 3
Малайзия 865 2
США - Массачусетс - Бостон 378 2
США - Нью-Джерси 298 2
США - Техас 989 2
США - Техас - Даллас 174 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Украина 7608 2
Ирак - Республика 696 2
США - Арканзас 56 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
Казахстан - Республика 5525 1
США - Мичиган 267 1
США - Северная Каролина 314 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 19
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 7
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 533 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 4
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Аренда 2416 2
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