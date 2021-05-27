Delta Air Lines - авиакомпания

Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции ак, как они хотят, – отметил Джефф Лобл (Jeff Lobl), управляющий директор по глобальной дистрибуции Delta Air Lines. – Мы благодарны Sabre за инновационный подход и новаторский дух на нашем сов

Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» Sabre представила авиакомпанию Delta Air Lines в качестве нового участника программы «Больше, чем NDC», направленной на ускорение разработки, интеграции и тестирования комплексных NDC-технологий. Совместно с ATPCO Sabre такж

Nokia Lumia 1520 экономит авиаперевозчику миллионы Крупнейший авиаперевозчик США Delta Air Lines начал кампанию обновления служебных смартфонов стюардесс своего авиафлота. В

В самолетах Delta Air Lines откроют бесплатный доступ к Amazon.com Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon.com сообщил о сотрудничестве с авиакомпанией Delta Air Lines, в рамках которого пассажиры Delta Air смогут делать покупки в магазине Amazo

Delta Air Lines, возможно, избавится от акций Priceline.com Только на прошлой неделе курс акций интернет-магазина Priceline.com стабилизировался после обвала, вызванного проблемами компании, как неожиданно 23 октября CNNfn сообщила о том, что авиакомпания Delta Air Lines, возможно, продаст свою 5,3% долю акций этой компании. Это известие может привести к новому падению акций Priceline.com, которые опустились до отметки в $5,75, хотя еще в начале

Delta Air Lines предоставит всем сотрудникам компьютеры и Интернет за $12/мес Крупнейшая авиакомпания США Delta Air Lines объявила о плане предоставления всем своим сотрудникам домашних компьютеров, программного обеспечения и соединения с Интернетом. Всё это будет стоить всего лишь $12 в месяц в те