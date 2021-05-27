Delta Air Lines авиакомпания
|27.05.2021
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Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции
ак, как они хотят, – отметил Джефф Лобл (Jeff Lobl), управляющий директор по глобальной дистрибуции Delta Air Lines. – Мы благодарны Sabre за инновационный подход и новаторский дух на нашем сов
|21.03.2019
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Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»
Sabre представила авиакомпанию Delta Air Lines в качестве нового участника программы «Больше, чем NDC», направленной на ускорение разработки, интеграции и тестирования комплексных NDC-технологий. Совместно с ATPCO Sabre такж
|08.04.2014
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Nokia Lumia 1520 экономит авиаперевозчику миллионы
Крупнейший авиаперевозчик США Delta Air Lines начал кампанию обновления служебных смартфонов стюардесс своего авиафлота. В
|06.03.2012
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В самолетах Delta Air Lines откроют бесплатный доступ к Amazon.com
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon.com сообщил о сотрудничестве с авиакомпанией Delta Air Lines, в рамках которого пассажиры Delta Air смогут делать покупки в магазине Amazo
|24.10.2000
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Delta Air Lines, возможно, избавится от акций Priceline.com
Только на прошлой неделе курс акций интернет-магазина Priceline.com стабилизировался после обвала, вызванного проблемами компании, как неожиданно 23 октября CNNfn сообщила о том, что авиакомпания Delta Air Lines, возможно, продаст свою 5,3% долю акций этой компании. Это известие может привести к новому падению акций Priceline.com, которые опустились до отметки в $5,75, хотя еще в начале
|08.02.2000
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Delta Air Lines предоставит всем сотрудникам компьютеры и Интернет за $12/мес
Крупнейшая авиакомпания США Delta Air Lines объявила о плане предоставления всем своим сотрудникам домашних компьютеров, программного обеспечения и соединения с Интернетом. Всё это будет стоить всего лишь $12 в месяц в те
|10.02.1999
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Delta Airlines развивает торговлю через Интернет
Авиакомпания Delta Airlines объявила о начале продажи авиабилетов со скидкой через Интернет. Это сделано с целью стимулировать онлайновые продажи билетов. Сообщение последовало спустя несколько недель после
Delta Air Lines и организации, системы, технологии, персоны:
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