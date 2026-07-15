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KLA Corporation

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 «Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов 1
09.06.2026 Власти потратят 1,3 млрд рублей на ИИ для контроля производства чипов 1
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США 1
06.11.2012 SEMI взяла курс на укрепление своих позиций на российском рынке 1
14.04.2009 Затраты на оборудование по производству чипов сократились на 32% в 2008 г. 1
20.11.2008 Чипмейкерам вынесли приговор 1
31.10.2008 Кевин Кеннеди назначен президентом и исполнительным директором Avaya 1
15.03.2004 Сингапурское подразделение UMC купило оборудование на $130 млн. 1
14.08.2003 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1
11.06.2003 Рынок "переварил" невзгоды Nokia 1
28.04.2003 Данные по ВВП США разочаровали рынок 1
27.01.2003 NASDAQ рухнул на опасениях по поводу войны с Ираком 1
24.01.2003 NASDAQ: инвесторы покупают бумаги полупроводниковых и софтверных компаний 1
24.01.2003 NASDAQ прервал пятидневную серию падения 1
16.01.2003 NASDAQ упал на 1,5% на новостях Intel и DuPont 1
16.01.2003 NASDAQ упал на новостях Intel и DuPont 1
28.11.2002 NASDAQ: похоже, худшее позади 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
24.10.2002 NASDAQ: инвесторы вновь покупают акции 1
24.10.2002 NASDAQ: инвесторы вновь покупают акции 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
17.10.2002 NASDAQ упал на негативных новостях Intel и Motorola 1
17.10.2002 NASDAQ упал на негативных новостях Intel и Motorola 1
08.10.2002 NASDAQ: сессия за сессией заканчивается новыми минимумами 1
08.10.2002 NASDAQ: сессия за сессией заканчивается новыми минимумами 1
04.10.2002 Обвал котировок AMD обеспечил NASDAQ новый шестилетний минимум 1
04.10.2002 Обвал котировок AMD обеспечил NASDAQ новый шестилетний минимум 1
30.09.2002 NASDAQ: сентябрь оправдал худшие ожидания 1
30.09.2002 NASDAQ: сентябрь оправдал худшие ожидания 1
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх 1
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх 1
24.09.2002 NASDAQ упал до шестилетнего минимума 1
24.09.2002 NASDAQ упал до шестилетнего минимума 1
13.09.2002 Речи Буша и Гринспена обвалили NASDAQ 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

KLA Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Applied Materials 305 62
Intel Corporation 12811 48
Cisco Systems 5372 42
Lam Research - Novellus Systems 113 41
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 35
Microsoft Corporation 25775 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 17
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 17
Apple Inc 13154 16
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 15
JDSU - JDS Uniphase 219 14
Yahoo! 3726 13
Dell EMC 5180 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Oracle Siebel Systems 519 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Oracle Corporation 7074 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 10
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 10
Teradyne 30 10
Verizon - WorldCom 501 10
PMC-Sierra 82 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
CA Technologies - Computer Associates 392 9
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 9
AT&T Inc 1725 8
Cypress Semiconductor 65 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 8
Citrix Systems 868 7
Lenovo Motorola 3566 7
Silver Lake Partners - Altera 103 7
Check Point Software Technologies 829 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Oracle - BEA Systems 162 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 58
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 49
Merrill Lynch 454 24
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 23
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 21
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 17
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
eBay Inc 1640 13
McDonald’s - Макдоналдс 220 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 11
Gerard Klauer Mattison & Co 21 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 9
Prudential Securities 68 8
International Paper 27 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
DuPont - Дюпон 101 8
Prudential Financial 52 6
Global Partners Securities 42 6
Boeing 1031 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
Amgen 25 5
Lilly - Eli Lilly and Company 30 5
UPS 216 5
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 5
Thomas Weisel Partners 44 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
Dow Chemical Company (TDCC) 34 4
Seaport Securities 22 4
Continental Airlines 30 4
Bollinger Capital Management 4 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
Walt Disney Company 647 4
Caterpillar - 93 4
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 4
Enron - Enrongate 122 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 52
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 201 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 1
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 8
Oracle PeopleSoft 426 8
Procter&Gamble - Gillette 38 4
SAP Ariba 309 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
FreePik 1841 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 10
Bush George - Буш Джордж 336 9
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Bollinger John - Болинджер Джон 4 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 2
Joseph John - Джозеф Джон 3 2
Джордж Скотти - George Scotty 3 2
Niles Daniel - Нильс Даниель 4 2
Vogelzang Michael - Фогельцанг Майкл 2 2
Acampora Ralph - Акампора Ральф 2 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Herrick Tracy - Херрик Трэйси 2 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Galbraith Steven - Гэлбрейт Стивен 3 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Dudack Gail - Дудак Гэйл 4 2
Levkovich Tobias - Левкович Тобиас 3 2
Farrell Mike - Фаррелл Майк 8 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Battipaglia Joseph - Баттипальа Джозеф 8 2
Awad James - Оуэд Джеймс 8 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Landesman Uri - Ландесман Ури 2 2
Weill Sanford - Вэйлл Сэнфорд 2 2
Herrmann Henry - Херрманн Генри 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 54
Ирак - Республика 709 17
Европа 24964 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Нью-Йорк 3180 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Тайвань 4245 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
США - Калифорния 4829 3
США - Нью-Йорк штат 253 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Ирландия - Республика 1051 2
Индия - Bharat 5869 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Нидерланды 3746 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
Италия - Милан 166 2
США - Мичиган 274 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Сингапур - Республика 1953 1
Канада 5081 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Румыния 753 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Китай - Шанхай 833 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Массачусетс 517 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 47
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 11
Ирак - Война в Персидском заливе 224 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
ISDEX интернет-индекс 250 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 59
Dow Jones - MarketWatch 334 41
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 16
CNET Networks - CNET News 1643 12
Известия ИД 770 7
Briefing 29 2
NBC News 188 2
Le Monde 30 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Optics 143 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Internet Stock Report 994 60
S&P 500 565 20
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 13
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 6
Moody's Investors Service 136 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
CIBC World Markets 41 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Bear Stearns 79 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Frost & Sullivan 207 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
TED Talks 36 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
SEMICON 13 1
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