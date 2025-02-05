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Teradyne

Teradyne


05.02.2025 Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
07.02.2020 Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов 1
24.06.2003 Рисковые инвестиции: привлечение и источники капитала 1
16.01.2003 NASDAQ упал на 1,5% на новостях Intel и DuPont 1
16.01.2003 NASDAQ упал на новостях Intel и DuPont 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
09.08.2002 Teradyne закроет фабрику в Сан-Диего 1
24.07.2002 Число членов консорциума технологии HуperTransport достигло 50 1
18.07.2002 NASDAQ: коррекция индексов в пользу повышения 1
18.07.2002 NASDAQ: индексы прервали падение 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
18.04.2002 NASDAQ: речь Гринспена мало помогла рынку 1
18.04.2002 NASDAQ: успехи Intel и речь Гринспена мало помогли рынку 1
16.10.2001 Полупроводниковые компании и сибирская язва вызвали снижение NASDAQ 1
16.10.2001 Полупроводниковые компании и сибирская язва вызвали снижение NASDAQ 1
28.05.2001 Teradyne уволила еще 400 человек 1
21.05.2001 Teradyne и Dolphin поддержали технологию AMD HyperTransport 3
11.05.2001 NASDAQ: рынок ждет объявления экономических индикаторов 1
11.05.2001 NASDAQ: рынок ждет объявления экономических индикаторов 1
19.04.2001 NASDAQ: ФРС сделала подарок рынку 1
19.04.2001 Неожиданное снижение учетной ставки ФРС привело к скачку NASDAQ на 8,12% 1
22.11.2000 Teradyne планирует инвестировать $54 млн. в расширение производства полупроводников в Ирландии 2
19.10.2000 Акции Teradyne потеряли 27%, несмотря на 71% рост продаж в третьем квартале 2
14.09.2000 Teradyne поставит Transmeta оборудование для тестирования производства 2
14.09.2000 Teradyne запустила два проекта по разработке дешевых технологий тестирования DRAM 2

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Teradyne и организации, системы, технологии, персоны:

Applied Materials 293 16
Intel Corporation 12206 16
Lam Research - Novellus Systems 107 12
Cisco Systems 5118 11
IBM - International Business Machines Corp 9443 11
Apple Inc 12117 10
KLA Corporation 73 10
Microsoft Corporation 24646 9
AMD - Advanced Micro Devices 4236 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 7
Lenovo Motorola 3501 6
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 5
Intel - Altera 99 5
Verizon - WorldCom 483 4
Novafora - Transmeta 193 4
Dell EMC 5032 4
Oracle Corporation 6701 4
AT&T Inc 1680 4
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 4
Ciena 203 4
HPE - Juniper Networks 427 4
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 4
Vitesse Semiconductor 37 4
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 4
Yahoo! 3697 3
CA Technologies - Computer Associates 386 3
RealNetworks Products and Services 353 3
Citrix Systems 813 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
AMD Xilinx 95 3
PMC-Sierra 73 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Oracle - BEA Systems 161 2
AT&T South - BellSouth 229 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 6
Merrill Lynch 433 6
Gerard Klauer Mattison & Co 21 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 4
Boeing 1009 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 4
Global Partners Securities 42 4
eBay Inc 1621 3
DuPont - Дюпон 100 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 2
UPS 204 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
Ford 412 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Enron - Enrongate 122 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Charles Schwab 89 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
State Street Global Advisors 36 2
Alcoa 48 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
Caterpillar - 89 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Continental Airlines 30 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 21 2
PartnerRe Asset Management 15 2
RadioShack - Radio Shack 15 2
Delta Air Lines - авиакомпания 88 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 8
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
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ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
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Apple iPhone 6 4861 2
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 130 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Teradyne Connection Systems 1 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Lehman Mark - Леман Марк 2 2
Bush George - Буш Джордж 304 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
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Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Visti Thomas - Висти Томас 1 1
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