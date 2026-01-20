Разделы

СОБЫТИЯ


20.01.2026 Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис 2
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 1
11.12.2017 Хакеры-невидимки атаковали десятки банков в США, России и Великобритании 1
16.10.2017 В России введут облагаемый налогом крипторубль 1
13.10.2017 Китай создает государственную цифровую валюту. Никакого блокчейна 1
02.04.2015 Крупнейший швейцарский банк собрался внедрить технологию Bitcoin в массы 1
13.03.2015 IBM разрабатывает регулируемый аналог Bitcoin 1
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс 1
06.08.2012 Акции ИКТ: В ожидании проблем 1
03.05.2012 Акции: На вялом рынке росли Mail.ru и «Армада» 1
02.12.2002 Energis назначил новых членов совета директоров 1
09.11.2001 NASDAQ: рынок нуждается в передышке 1
11.05.2001 NASDAQ: рынок ждет объявления экономических индикаторов 2
07.08.2000 Использование языка XML поможет снизить расходы на онлайновые транзакции 1
30.12.1999 В отказе 20.000 банкоматов правительство Великобритании и Bank of England не видят причин для беспокойства 1
10.03.1999 В поставляемых в Россию системах Liebert теперь решена "проблема 2000 года" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

UK Central Bank of England и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3536 3
Cisco Systems 5230 2
Microsoft Corporation 25291 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
IBM - International Business Machines Corp 9561 2
PayPal 662 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
HPE - Juniper Networks 438 2
Teradyne 29 2
Nvidia Corp 3758 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 159 2
Applied Materials 302 2
Lam Research - Novellus Systems 110 2
KLA Corporation 73 2
Fiserv - First Data Corp 14 1
Thales - Racal Electronics 13 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 811 1
SAP SE 5447 1
Yandex - Яндекс 8541 1
Accenture plc 694 1
AT&T Inc 1697 1
Yahoo! 3711 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Cambridge Analytica 47 1
Coinbase 63 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
CrowdStrike Holdings 52 1
NCC Group 17 1
Google LLC 12304 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Zynga Game Network 132 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 2
Merrill Lynch 454 2
State Street Global Advisors 36 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1052 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1671 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 7
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 187 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 88 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 130 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 955 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1039 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 433 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1759 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 140 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 809 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Microsoft Windows 16395 1
Microsoft Azure 1468 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
StatCounter 455 1
Apple iPhone 6 4861 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 17 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 47 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Pentest Tools Framework - Pentest Framework Server 1 1
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 2
Pluthero John - Плутеро Джон 6 1
Hadas Edward - Хадас Эдвард 1 1
Pluthero John - Платеро Джон 4 1
Путин Владимир 3376 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Никифоров Николай 1137 1
Волков Дмитрий 66 1
Marcus David - Маркус Дэвид 9 1
Carney Mark - Карни Марк 1 1
Thiel Peter - Тиль Питер 32 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Gibson Ian - Гибсон Айан 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 10
Россия - РФ - Российская федерация 157776 7
Европа 24658 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 3
Испания - Королевство 3764 3
Япония 13557 2
Индия - Bharat 5713 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Ирландия - Республика 1027 1
Америка - Американский регион 2189 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Украина 7803 1
Америка Латинская 1887 1
Грузия 1289 1
Нидерланды 3639 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Швейцария - Цюрих 277 1
Греция - Греческая Республика 998 1
Чехия - Прага 207 1
Бельгия - Брюссель 237 1
Кения - Республика 160 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 5
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 363 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
White list - Белый список 122 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Verge - Издание 596 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
FT - Financial Times 1261 1
Reddit 362 1
The Register - The Register Hardware 1708 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6029 1
РИА Новости 995 1
NYT - The New York Times 1090 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
The Guardian - Британская газета 385 1
CoinDesk 4 1
Sky News - Телеканал 30 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Internet Stock Report 994 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
