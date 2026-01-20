Получите все материалы CNews по ключевому слову
UK Central Bank of England UK BoE Банк Англии
СОБЫТИЯ
UK Central Bank of England и организации, системы, технологии, персоны:
|Internet Stock Report 994 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
|CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.