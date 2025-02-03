Ростех РТ Финанс Red Wings Airlines Ред Вингс
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3180 4
|Назаров Александр 65 2
|Мишустин Михаил 680 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Мартынова Елена 87 1
|Якимов Антон 11 1
|Рейдер Ирина 5 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Александровский Сергей 5 1
|Бабуров Сергей 1 1
|Чанушкин Сергей 1 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Черняев Александр 4 1
|Простоквашин Игорь 18 1
|Альперович Дмитрий 9 1
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