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Ростех РТ Финанс Red Wings Airlines Ред Вингс

Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс


03.02.2025 Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
08.12.2023 Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя 1
30.01.2023 В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов 1
01.12.2022 РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
07.11.2022 Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1
27.10.2022 «Аэрофлот» мигрирует на российское ПО. В ближайшие дни купить билет будет невозможно 1
11.07.2022 «Яндекс путешествия» покажут тарифы авиакомпаний 1
01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» 1
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
26.11.2019 Александр Черняев, «С 7 Инвест» -

Как BPMS заменила работу 12 человек в авиакомпании

 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 19 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 5
Microsoft Corporation 24642 5
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Oracle Corporation 6698 4
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Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
ВНИИРА Навигатор - Институт Авиационного приборостроения 4 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Аэрософт - Aerosoft 2 1
8237 1
Comindware - Колловэар 154 1
CrowdStrike Holdings 39 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 8
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 8
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 2
Deutsche Lufthansa AG 118 2
Air France–KLM - Air France - KLM 78 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
British Airways - British Midland International 126 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
SWISS International Air Lines 52 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 1
ERG - ТрансКом 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Связной ГК 1371 1
Венец АКБ 20 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 656 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
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United Airlines - авиакомпания 93 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 3
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Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 8
Apple - App Store 2892 2
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 2
Apple iOS 7818 1
Intel x86 - архитектура процессора 1858 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 695 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 87 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 67 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 20 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Outlook 1392 1
Microsoft Office Excel 1199 1
Microsoft Azure 1409 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Microsoft Windows 15686 1
StatCounter 398 1
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Reddit 313 1
The Verge - Издание 556 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 1
Investing.com 4 1
Sky News - Телеканал 28 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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