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«Аэрофлот» мигрирует на российское ПО. В ближайшие дни купить билет будет невозможно

Российская авиакомпания «Аэрофлот» переходит на отечественную систему бронирования. Из-за этого более чем сутки — с 29 октября 14:00 по 30 октября 16:00 — нельзя будет приобрести или сдать билет на рейсы авиаперевозчика. Сайт будет работать в ознакомительном режиме, с мобильными приложениями начнутся трудности, но все самолеты «Аэрофлота» в это время будут взлетать и приземляться по расписанию, обещают представители авиакомпании.

«Аэрофлот» переходит на отечественное ПО

Авиакомпания «Аэрофлот» с 29 по 30 октября 2022 г. переходит на новую российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров, сообщается на сайте компании. Во время смены системы, онлайн-сервисы компании, в том числе покупка и возврат авиабилетов, будут недоступны. Компания обещает, что сервисы заработают в 16:00 30 октября 2022 г.

«В связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему бронирования, начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября 2022 года и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года на сайте и в мобильном приложении “Аэрофлота” полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний “Аврора” и “Россия”», — сообщает «Аэрофлот» на своем сайте.

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«Аэрофлот» объявил о миграции на российскую систему бронирования и покупки билетов «Леонардо»

В то же время все запланированные рейсы «Аэрофлот» будут выполняться по расписанию.

На что мигрирует «Аэрофлот»

Ранее представители «Аэрофлота» сообщали, что перейдет на новое программное обеспечение для бронирования и покупки билетов «Ростеха» — «Леонардо», пишет ТАСС. Российское ПО должно защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

Как отмечают «Ведомости», к 2024 г. у «Аэрофлота» должно быть более 80% отечественного программного обеспечения, а к 2027 г. — 100%. Цифровые изменения касаются как коммерческих систем (по продаже и бронированию билетов), так и производственных.

На «Леонардо» уже перешли другие российские авиакомпании: «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». По данным ТАСС, ежегодно общий объем обслуженных пассажиров в этой системе бронирования превышает 40 млн человек.

S7 тоже перешла на российское ПО, но другое — ORS. Эту систему используют в том числе и «Уральские авиалинии».

Что и как будет работать

Контакт-центр и офисы собственных продаж «Аэрофлота» будут работать в обычном режиме до 14:00 мск 29 октября 2022 г. Затем, до окончания перехода на новое ПО, они смогут предоставлять справочную информацию.

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Сайт авиакомпании также будет во время миграции функционировать в информационном режиме. По прежнему можно будет посмотреть расписание рейсов и онлайн-табло, а также найти важную для перелета информацию.

Положения «Аэрофлота» доставят неудобства

Как сообщают представители авиакомпании, мобильное приложение «Аэрофлот» 29 октября будет заблокировано. Android-версию можно будет установить новую версию. Владельцам гаджетов на iOS так не повезло — для них приложение будет недоступно (его уже удалили из App Store).

Пользователям мобильных устройств на платформе iOS компания советует установить ярлык сайта на рабочий стол телефона или планшета.

Юлия Божко

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