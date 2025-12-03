Деловые поездки выросли в цене до 15%

Стоимость командировок по России в ноябре 2025 г. год к году выросла на 12%, в зарубежные страны – на 15%, выяснили эксперты цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета». При этом количество деловых поездок внутри Российской Федерации снизилось на 17%, по зарубежью, напротив, увеличилось на 5%. Об этом CNews сообщили представители «Ракеты».

В минувшем ноябре суммарно российский бизнес потратил на командировки в иностранные государства на 19% больше предыдущего года. Бюджет на поездки по России же уменьшился на 7%, однако, в данном случае это связано с уменьшением количества бизнес-путешествий, а не со снизившейся стоимость тревел-услуг. Например, средняя цена железнодорожного билета выросла на 18% год к году, средняя стоимость размещения в отеле увеличилась на 14%. «Авиабилеты в ноябре 2025 год к году также подросли в цене. Средняя стоимость билета эконом-класса для корпоративного сегмента поднялась на 8% и составила 21 613 руб., — сказала Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета». – Средняя стоимость билета бизнес-класса выросла на 4% и преодолела отметку в 114 192 руб.».

В десятку самых популярных авиакомпаний среди деловых туристов в эконом-классе вошли российские и казахстанские перевозчики: Aeroflot, S7, Utair, Air Astana, Pobeda, Yamal Airlines, FlySrystan, Red Wings, Aircompany SCAT. Среди пассажиров бизнес-класса география авиаперевозчиков гораздо шире - в топе 15 самых востребованных: Aeroflot; Emirates Airlines; S7; Uzbekistan Airways; Turkish Airlines; Ural Airlines; British Airlines; «Северсталь Авиа»; Asiana Airlines; Belavia; Egyptair; Ethiopian Airlines; Royal Air Maroc; Thai Airways; Utair.

Среди объектов размещения самыми популярными в ноябре 2025 г. стали отели – на них приходится 87% всех бронирований. Апартаменты для командировок выбирали в 8% случаев. Остальные резервации пришлись на гостевые дома, реже – хостелы и резорт-отели.

Больше всего командировок традиционно приходится на внутренние поездки по России. Из зарубежных стран фаворитом остается Казахстан, спрос на него вырос год к году на 6%. Далее в числе лидеров Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Беларусь, Китай, Туркменистан, Индия, Германия, Кыргызстан, Оман и США. При этом спрос на Узбекистан вырос на треть, в Китай число командировок увеличилось на 17%, в Индию ездили на 13% больше, Оман и Германия стали востребованнее в два раза. Не обошлось и без снижения спроса на некоторые направления: количество деловых поездок в США и Турцию упало вдвое, в ОАЭ – на треть.