Air Astana Эйр Астана Казахстанская авиакомпания

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 Деловые поездки выросли в цене до 15% 1
03.09.2019 Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка 1
12.02.2016 Air Astana перевел корпоративный сайт в «облако» Microsoft Azure 1
08.02.2016 Сайт авиакомпании «Эйр Астана» взлетел в «облако» 2
06.07.2011 Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн 2
05.07.2011 «Эйр Астана» построила единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite 3
30.06.2010 Решение Amadeus Ticket Changer для автоматизации процесса переоформления авиабилетов доступно в России 1
06.12.2007 "Эйр Астана" закупит новые авиалайнеры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Air Astana и организации, системы, технологии, персоны:

BAE Systems 172 2
Microsoft Corporation 25236 2
Oracle Corporation 6867 2
SAP SE 5426 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 3
United Airlines - авиакомпания 93 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
iFly - авиакомпания 1 1
Альфа-Банк 1868 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
British Airways - British Midland International 127 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 7 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Управление финансами - Financial management 634 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 411 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
ADMS - Advanced Distribution Management System - Cистема диспетчерского управления и сбора данных 4 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1153 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 45 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1701 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 219 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
Microsoft Azure 1460 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 28 1
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 6 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Oracle Hyperion 241 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Oracle Fusion ERP 67 1
Богдашкин Роман 3 3
Lenawa Chamindra - Ленава Чаминдра 2 2
Рахимбаев Медет 2 1
Раздьяконов Николай 2 1
Рязанов Павел 7 1
Марченко Дмитрий 28 1
Казахстан - Республика 5792 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Испания - Королевство 3760 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Словения - Республика 251 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Английский язык 6876 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
