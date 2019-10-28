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ATPCO The Airline Tariff Publishing Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» 2
27.09.2017 SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 1
17.08.2015 Lufthansa и Austrian внедрили Amadeus Fare Families для дистрибуции новых тарифов во всех каналах продаж 1
27.03.2015 Sabre автоматизировал бронирование авиабилетов по кругосветным маршрутам 1
30.06.2010 Решение Amadeus Ticket Changer для автоматизации процесса переоформления авиабилетов доступно в России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ATPCO и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 3
NDC Technologies 42 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 3
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 2
SAP SE 5601 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
Visa International 1993 1
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
British Airways - British Midland International 127 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 1
ADMS - Advanced Distribution Management System - Cистема диспетчерского управления и сбора данных 4 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Бронирование - Booking 983 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 3
ATPCO Routehappy 4 2
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 7 2
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 9 1
Amadeus API 2 1
Amadeus Selling Platform Connect 2 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Amadeus Fare Families - Amadeus Fare Rules Translator 4 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 4 1
Sabre Dev Studio APIs 4 1
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 2
Albert Robert - Альберт Роберт 2 2
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Taubmann Holger - Таубман Хольгер 1 1
Раздьяконов Николай 2 1
Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 1
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа 24964 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Испания - Королевство 3840 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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