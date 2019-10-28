Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IATA ONE Order Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order 2
11.02.2019 SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

IATA ONE Order и организации, системы, технологии, персоны:

NDC Technologies 42 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
SAP SE 5601 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 1
Visa International 1993 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Транспорт - PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 4 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 9 1
Amadeus API 2 1
Amadeus Selling Platform Connect 2 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
Sabre Commercial Platform 1 1
ATPCO Routehappy 4 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Celis Rodrigo - Челис Родриго 1 1
Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще