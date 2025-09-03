Разделы

Транспорт PSS Passenger Service System Система обслуживания пассажиров


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10102 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 29 1
iTentika - Айтентика 17 1
Ростех - Азимут 77 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
NDC Technologies 41 1
Ramax - Рамакс 118 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1551 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 60 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Связной ГК 1376 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 53 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6766 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 536 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3309 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2781 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16749 1
NDC - New Distribution Capability 1 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4592 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13092 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 629 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 1
Бронирование - Booking 752 1
JavaScript - JS - язык программирования 1288 1
C/C++ - Язык программирования 815 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 3 1
Sabre Commercial Platform 1 1
Sabre Sonic 4 1
Инюшин Андрей 1 1
Celis Rodrigo - Челис Родриго 1 1
Сизинцев Александр 14 1
Мацкевич Антом 1 1
Крылов Сергей 15 1
Синко Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2794 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 967 1
