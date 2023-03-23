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ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка

ITentika, российский разработчик программного обеспечения, участвовала в доработке и адаптации ИТ-решений компании ORS, разработчика ПО для авиационного и туристического рынка. По ходу проекта команда ITentika помогала в реализации новой и оптимизации существующей функциональности в высоконагруженных программных модулях HA/HL (High Availability/High Load) решений ОРС.

Особенностью проекта стали сжатые сроки и множество дополнительных модулей, которые разрабатывались компанией АО «ОРС» («Онлайн резервейшн систем»). Первоначальный объем системы составлял более 5000 файлов исходного кода и двух тысяч таблиц БД, а в задачи специалистов ITentika входила совместная работа с командой ОРС над большим списком требований и изменений.

«В команде проекта от ITentika участвовали 10 человек, это разработчики C++ и JavaScript. Задача перед нами стояла непростая – нужно было быстро помочь клиенту доработать важные элементы системы. ОРС доверили нам эту работу, учитывая нашу глубокую отраслевую экспертизу и опыт, полученный на международном рынке», - сказал Андрей Инюшин, директор по управлению проектами ITentika.

ИТ-решениями ОРС пользуются российские и международные компании, такие как авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, Азимут, Scat, а также аэропорт Внуково, Ozon.Travel, «Связной.трэвел», Туту.ру, Biletix, OneTwoTrip, KupiBilet и др. Это и сервисы бронирования билетов, и системы трекинга багажа, и система управления и контроля отправки авиапассажиров в аэропорту, и т. д.

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«Сейчас время, когда нужно действовать стремительно. Особенно это актуально для такой сферы, как travel, где вопрос импортозамещения для наших клиентов стоит очень остро. PSS (Passenger Service System) ORS, которую помогала дорабатывать ITentika, это система, которая стала рабочей альтернативой используемых ранее авиакомпаниями Sabre Sonic и Amadeus Altea», - отметил Александр Сизинцев, генеральный директор АО «ОРС».

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