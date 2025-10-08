Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

N3 Group N3.Tech iTentika Айтентика

N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика

УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 N3.Group на базе своих активов создает ИТ-группу N3.Tech 1
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

 1
01.02.2024 Молодым ИТ-шникам в России недоплачивают. Их зарплаты сокращаются – все деньги присваивает руководство 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
20.09.2023 ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 1
25.05.2023 ITentika стала официальным партнером Doczilla 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 163 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1687 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 291 3
Microsoft Corporation 25137 3
Ростелеком 10218 3
VK - Mail.ru Group 3515 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 19 2
DXC Technology - Computer Sciences 90 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 60 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 2
Ред Софт - Red Soft 943 2
Google LLC 12139 2
Oracle Corporation 6838 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1367 2
Сател 158 2
Hikvision - Хиквижн 60 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
EPAM Vested Development 17 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 35 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 162 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 238 1
SAP SE 5410 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Schneider Electric 588 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
McKinsey & Company Int 260 1
Accenture plc 690 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Рексофт - Reksoft 431 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
KPMG 270 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Crayon. 19 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Oracle Consulting 18 1
Ventra - Вентра 41 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 48 7
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 5
РЖД - Российские железные дороги 1982 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Альфа-Банк 1842 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Фармстандарт АО 44 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 78 1
Renault Groupe 163 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1579 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 203 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1760 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 45 1
Связной ГК 1382 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 849 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 44 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 62 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 124 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 131 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 621 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 945 1
Газпром нефть 660 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
Петербургский метрополитен ГУП 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 775 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4293 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2010 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1708 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1508 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6091 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7420 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 343 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6890 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2354 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2393 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7270 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 293 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1782 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1330 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 608 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1311 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 213 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  718 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
Транспорт - PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 4 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 974 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2712 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1189 2
Microsoft Windows 16180 2
Новые облачные технологии - МойОфис 860 2
Linux OS 10710 2
Microsoft Office 3904 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Sabre Sonic 4 1
JavaScript - JS - язык программирования 1303 1
C/C++ - Язык программирования 827 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 923 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 612 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 191 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1454 1
Google Android 14540 1
Kaspersky OS 139 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
Apple macOS 2199 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1073 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3033 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 54 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 135 1
Apple iOS 8153 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 89 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 1
StatCounter 431 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1707 1
Microsoft Teams - MS Teams 602 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
React JS - JavaScript фреймворк 103 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1089 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 828 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
РЕЛЭКС - SoQoL 10 1
Галстян Арсен 6 4
Чиченин Александр 4 4
Мошков Артем 15 3
Голанд Евгений 11 2
Добкин Аркадий 80 2
Краснов Михаил 86 2
Кузнецов Сергей 161 2
Яресько Александр 16 2
Инюшин Андрей 1 1
Сизинцев Александр 14 1
Буряков Кирилл 10 1
Боровиков Игорь 135 1
Коробицын Андрей 4 1
Гузь Денис 1 1
Рустамов Рустам 498 1
Калякин Павел 75 1
Ростовцев Александр 1 1
Гроусов Александр 2 1
Егоров Владислав 2 1
Шарыпов Павел 1 1
Зверева Яна 1 1
Серый Дмитрий 18 1
Черный Александр 10 1
Суховей Денис 10 1
Никишева Елена 2 1
Ермаков Валерий 135 1
Ваньков Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 6
Беларусь - Белоруссия 5977 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 5
Украина 7755 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2158 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 2
Великобритания - Лондон 2402 2
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2526 1
Армения - Республика 2359 1
Польша - Республика 1996 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Германия - Бавария - Мюнхен 475 1
Болгария - Республика 784 1
Аргентина - Аргентинская Республика 597 1
Украина - Киев 1138 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 99 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Европа Восточная 3119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13513 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2388 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3210 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 743 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2600 1
Кипр - Республика 576 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Норвегия - Королевство 1828 1
Финляндия - Финляндская Республика 3654 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 424 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 271 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 1
Нидерланды 3609 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5205 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3623 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2229 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5957 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1244 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4284 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4646 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2962 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1326 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1603 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 318 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3652 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4889 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 1
Аудит - аудиторский услуги 2999 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2690 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2104 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще