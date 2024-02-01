Молодым ИТ-шникам в России недоплачивают. Их зарплаты сокращаются – все деньги присваивает руководство

В России рост зарплат ИТ-специалистов сменился их сокращением. В сфере ИТ доходы падают в первую очередь у начинающих и, как правило, молодых работников (у джунов), тогда как суммы, которые ежемесячно поступают на карту их руководителям, напротив, растут

В регионах не зарабатывают, в столицах не успевают тратить

Российская сфера информационных технологий столкнулась с колоссальным классовым неравенством, проявляющемся в самом главном в любой работе – в деньгах. Как пишет «Коммерсант», зарплата простых работников отрасли начала сокращаться, в то время как ежемесячные доходы руководящего состава компаний, напротив, растут.

Это новый тренд в российской ИТ-отрасли, и эксперты еще не пришли к общему мнению о том, как быстро ИТ-специалисты теряют деньги. По подсчетам одних источников издания, в июле-декабре 2023 г. средняя зарплата ИТ-шников в России обвалилась на 15% год к году, другие же полагают, что за тот же период она стала меньше почти на 25%, в зависимости от профессии.

В первом случае падение остановилось на уровне 141 тыс. руб. в месяц, что все еще неплохо для России, если не учитывать инфляцию и стремительный рост цен даже на самые базовые продукты питания. Падение зарплат коснулось всех сегментов ИТ-отрасли, включая разработку, тестирование и пр. При этом в некоторых регионах России сокращение личных доходов ИТ-специалистов за отчетный период было не столь быстрым, как в целом по стране.

Фото: wirestock / FreePik Накопить на дом или машину в российской ИТ-сфере становится все труднее

Отдаленным регионам на этот раз отличиться не удалось – медленнее всего («лишь» на 7%) за второе полугодие 2023 г. средняя зарплата ИТ-специалистов сокращалась в Москве. В этом городе она составляет 187 тыс. руб. против, к примеру, 150 тыс. руб. в северной столице, где обвал оказался на уровне 14%.

Нет опыта – нет денег

Статистика зарплат, составленная внешними аналитиками, в конкретно этом случае совпадает с тем, о чем говорят непосредственные представители отрасли. Они тоже констатируют падение своей зарплаты – с ним в той или иной мере столкнулись примерно 35% ИТ-шников.

В HeadHunter привели CNews в пример несколько ИТ-профессий, представители которой, потеряли в зарплате. Например, на 24%, до 114 тыс. руб., во втором полугодии 2023 г. сократилась средняя зарплата продуктовых аналитиков по сравнению со второй половиной 2022 г. В первом полугодии 2023 г. их зарплата упала на 36% год к году. Руководители отдела разработки за тот же период потеряли 6% доходов. В hh.ru сообщили, что зарплаты падают в первую очередь в тех профессиях, где в числе кандидатов на вакансии очень много начинающих специалистов, а там, где их мало, зарплаты, напротив, растут.

Для примера, средняя зарплата руководителя группы разработки за отчетный период выросла на 36%, составив 205 тыс. руб., а технические директора и аналитики данных стали получать на 19% больше –141 и 111 тыс. руб. соответственно.

Также все меньше ценится (в деньгах) труд гейм-дизайнеров – их средняя зарплата сократилась на 13% за год. В то же время специалистам техподдержки стали платить в среднем на 26% больше. Средняя зарплата, гласит статистика HeadHunter, выросла системных администраторов (+14%), сетевых инженеров (+15%), специалистов по кибербезопасности (+13%).

Кто виноват

Тенденция с падением зарплат – непривычная для ИТ-отрасли, где доходы работников на протяжении последних нескольких лет росли если не ежеквартально, то, по меньшей мере, ежегодно. Опрошенные изданием эксперты нашли того, вернее, тех, кто, в теории, повинен в происходящем.

По их мнению, все это устроили специалисты начального уровня, так называемые джуны, которым пока не за что платить высокую зарплату – у них нет ни опыта, ни стажа, ни накопленного портфолио завершенных проектов. Таких работников в России становится все больше, не без участия школ онлайн-образования – реклама их ИТ-курсов в последние два года была повсюду, что, как и высокие зарплаты в отрасли, способствовало увеличению числа джунов за счет переучившихся бывших представителей других отраслей.

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«Снижение зарплаты — один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад», – заявили собеседники издания.

При этом, как сообщал CNews, в России не хватает специалистов среднего и высокого уровней – мидлов и сеньоров соответственно.

Иностранные компании ушли, российские экономят деньги

Собеседники издания полагают, что джуны – не единственные, кто несет ответственность за падение зарплат в ИТ-отрасли. Это стало следствием глубокой трансформации всей сферы, начавшейся после 24 февраля 2022 г. События, развернувшиеся в этот день, вынудили десятки зарубежных ИТ-компаний, как небольших, так и с сотнями тысяч работников по всему миру, покинуть российский рынок.

Это тоже сказалось на падении зарплат, поскольку, как сообщила изданию HR-директор ITentika Елена Никишева, иностранные компании зачастую платили ИТ-шникам больше, нежели их российские конкуренты.

Для примера, свои российские представительства закрыли как минимум IBM, Cisco и Microsoft. А Google и Oracle и вовсе добились банкротства своих российских юридических лиц.