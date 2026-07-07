Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197234
ИКТ 15217
Организации 11694
Ведомства 1504
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26970
Персоны 85992
География 3098
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Коробицын Андрей

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США 1
23.08.2023 Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 1
24.03.2008 Symantec «занялась» политиками ИБ «ВымпелКома» 1
20.09.2007 Sky Express: оплата авиабилетов в 56 тыс. точек по всей России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коробицын Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 164 4
АйТи 1516 2
Softline - Софтлайн 3685 2
Softline - Инженерная информатика 6 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
Amadeus IT Group - Navitaire 7 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 71 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Bayer AG - Байер 85 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Почта России ПАО 2348 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Евросеть 1421 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 414 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 242 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5472 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 987 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 2
Устюжанин Дмитрий 50 1
Лещенко Олег 7 1
Краснов Михаил 87 1
Боровиков Игорь 136 1
Лиховайдо Василий 8 1
Лажинцев Виталий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 299 2
Беларусь - Белоруссия 6257 2
Европа Восточная 3137 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 1
Украина 7908 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 1
Великобритания - Лондон 2428 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7018 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2122 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5085 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4782 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 862 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6662 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8029 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще