Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Softline Holding Noventiq Corner Growth Acquisition


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
09.04.2025 После ряда поглощений Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 3
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq 3
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq 2
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России 2
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq 1
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза 4
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 2
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 2
28.09.2023 «Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя 2
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 1
02.06.2023 Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM 2
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию 2
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq 3
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
06.04.2023 Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию 1
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq 3

Публикаций - 20, упоминаний - 38

Softline Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3113 19
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 69 19
Microsoft Corporation 25040 4
Oracle Corporation 6803 3
Google LLC 12081 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 53 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 37 3
Google Russia - Гугл Россия 187 2
Dell EMC 5059 2
АйТи 1418 2
IBM - International Business Machines Corp 9507 1
8722 1
Ред Софт - Red Soft 892 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
Базальт СПО - BaseALT 740 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Adobe Systems 1563 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 142 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 199 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 520 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 1
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
iTentika - Айтентика 17 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 283 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 80 1
Фогстрим - Fogstream 3 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 12 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 50 1
Softline - Squalio - Сквалио восток 4 1
IPG Photonics 21 1
Softline - Инженерная информатика 6 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2748 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1741 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 18
Тетис Кэпитал - Tethys 25 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 12
Аталайя 23 4
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 3
Euroclear 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 1
ГПБ - Газпромбанк 1142 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 62 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1290 1
DAG Ventures 7 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1032 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1012 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 2
Data monetization - Монетизация данных 1760 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12785 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14798 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6775 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 1
Repository - Репозиторий 979 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 956 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5374 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1925 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1788 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 6
Linux OS 10620 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1171 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Joomla CMS 88 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 874 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 41 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 159 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 331 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - LMS365 - SharePointLMS 4 1
Боровиков Игорь 134 19
Cadeddu John - Кадедду Джон 5 5
Tien Marvin - Тиен Марвин 5 5
Соловьева Юлия 21 2
Щербаков Борис 47 2
Рустамов Рустам 485 1
Макаров Валентин 238 1
Бегтин Иван 61 1
Яппаров Тагир 103 1
Мельников Александр 93 1
Брюквин Юрий 299 1
Краснов Михаил 84 1
Розанов Всеволод 47 1
Корсаков Денис 9 1
Петров Виктор 20 1
Тараканов Артем 26 1
Богатырева Людмила 22 1
Мерзляков Андрей 4 1
Коробицын Андрей 4 1
Коломенскис Сандис 2 1
Пыльцов Виталий 4 1
Егоров Владислав 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 19
Россия - РФ - Российская федерация 152897 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 14
Португалия - Португальская Республика 934 8
Кипр - Республика 574 7
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 7
Индия - Bharat 5607 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 5
Ближний Восток 3009 5
Украина 7730 4
Америка Латинская 1861 4
Европа 24505 3
Беларусь - Белоруссия 5942 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 2
Великобритания - Лондон 2397 2
Турция - Турецкая республика 2455 2
Египет - Арабская Республика 1038 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Польша - Республика 1996 1
Европа Восточная 3115 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 867 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2028 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6419 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 10
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 8
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 748 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6517 3
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 3
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 185 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9699 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 81 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6971 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3714 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1191 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 393 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3102 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2065 1
Рустелеком ТК 304 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 97 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще