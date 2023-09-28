«Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя

«Софтлайн» вернулся на Московскую биржу: начались торги акциями, полученными бывшими акционерами группы Noventiq, в которую входил «Софтлайн». В начале торгов капитализация «Софтлайн» в полтора раза превысила капитализацию, которая была у Noventiq.

Старт торгов акциями «Софтлайн»

Московская биржа начала торги акциями «Софтлайн». Акции компании включены на бирже в котировальный список второго уровня. Также торги акциями компании начались на «СПБ бирже» в некотировальной части списка.

Выход на биржу был осуществлен в режиме прямого листинга. На бирже стали торговаться акции, которые были предоставлены бывшим держателям GDR (глобальных депозитарных расписок) на акции группы Noventiq, куда входил «Софтлайн», а также акции, предоставленные сотрудникам «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Фото: Softline «Софтлайн» не без успеха вернулся на Московскую биржу

В начале торгов объем акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составил 15,7%. Торги начались 26 сентября на отметке 150 руб. за одну акцию. К концу среды, 27 сентября, цена одной акции составила 150 руб. Соответственно, капитализация «Софтлайн» составила 41 млрд руб.

Международная экспансия и IPO Softline

«Компания «Софтлайн» была создана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым, ее основное направление деятельности – дистрибуция ПО. В последние годы компания активно наращивала свое международное присутствие в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии и т.д., работая под брендом Softline.

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах. Весной 2022 г. Softline осталась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западных фондовых площадках не был приостановлен. Это было связано с наличием у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

Разделение бизнеса Softline

Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Соотношение российского бизнеса к международного было оценено как 1:3.

Российский бизнес компании под брендом «Софтлайн-Трейд» был передан Боровикову за символический $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акции на каждую имеющуюся у них акцию.

После этого доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%. Также глобальный Softline был переименован в Noventiq. В то же время, из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и разрыва связей между Московской биржей и LSE, значительного объема торгов акциями Noventiq на LSE не наблюдалось.

В связи с этим в начале 2023 г. Noventiq приняла решение о слиянии с американской SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq. После этого Noventiq провели делистинг с lSE и Московской бирже.

Одновременно «Софтлайн-трейд» был преобразован в АО «Софтлайн». Боровиков продал компанию фонду «Тэтис Кэпитал». Владельцам GDR Noventiq, чьи права зарегистрированы в НРД и «СПБ Банке», было предложено обменять у них ценные бумаги на акции «Софтлайн».

Обмен GDR Noventiq на акции «Софтлайн»

Обмен будет проводиться в три этапа. На первом этапе владельцам GDR Noventiq было предоставлено по одной акции «Софтлайн». На втором этапе, который наступит через год после завершения первого этапе, им будет предложено еще по одной акции.

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На третьем этапе, который наступит через год после завершения второго этапа, бывшим владельцам GDR Noventiq предоставят еще по одной акции «Софтлайн». То есть всего бывшие акционеры Noventiq смогут получить до трех акций на каждую имевшуюся у них GDR.

В конце августа 2023 г. «Софтлайн» сообщила, что указанным предложение воспользовались владельцы 14 млн GDR Noventiq Это соответствует 82% от общего числа владельцев GDR Noventiq, чьи права были зарегистрированы в НРД и «СПБ Банке».

Мнение аналитика

Отметим, что 19 сентября 2023 г. торги GDR Noventiq на Московской бирже завершились на отметке 207 руб. за одну ценную бумагу, что соответствует капитализации 26,9 млрд руб. Таким образом, капитализация российского «Софтлайн», выделившегося из состава Noventiq/Softline, оказалось в полтора раза выше, чем была у всей группы.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что у «Софтлайн» на собственные продукты приходится лишь 10-15%. «Соответственно, компания, по большей части, продолжает работать в качестве ресселера и зависеть от вендоров, - говорит Брюквин. – Именно такая ситуация и привела к необходимости разделения бизнеса компании. Впрочем, прогнозируется, что на горизонте трех-пяти лет доля выручки от собственных продуктов вырастет до 40%».