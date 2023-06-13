Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

«Софтлайн» готова предложить владельцам ценных бумаг глобального Softline (Noventiq) по три акции на каждую имеющуюся у них акцию. Однако для этого новые акционеры «Софтлайн» не должны продавать полученные акции в течение двух лет.

Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн»

Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собственные акции. Речь идет о GDR Noventiq, которые обращаются на Московской бирже и зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре - Национальном расчетном депозитарии (НРД).

На первом этапе предполагается, на каждую GDR Noventiq выпустить по одной акции «Софтлайн». Затем, если по прошествии года акционер «Софтлайн» не продал полученные им ценные бумаги, он может получить еще по одной акции на каждую имевшуюся у него GDR.

Далее, по прошествии двух лет с момента начала обмена, если акционер «Софтлайн» не продал полученные им ценные бумаги, то он получит еще по одной акции. Таким образом, всего за два года каждый владелец GDR Noventiq может получить до трех акций «Софтлайн» на каждую имеющуюся у него ценную бумагу в течение двух лет.

Если новые акционеры «Софтлайн» не продадут полученные акции в течение двух лет, компания предложит им по три акции российской компании на каждую «заграничную»

Впрочем, в «Софтлайн» подчеркивают, что это еще не окончательные условия обмена ценных бумаг. Также условием обмена ценных бумаг является получение АО «Софтлайн» статуса публичной компании и листинга на Московской бирже.

Выход Softline на международный рынок и уход из России

Компания «Софтлайн» (Softline) была создана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. В последние годы компания активно наращивала свое международное присутствие, в том числе за счет стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии и т.д.

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. В начале 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Softline осталась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западной фондовой площадке не был приостановлен: это связано с наличием у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

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Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделении бизнеса на российский и международный. В рамках соответствующей реструктуризации соотношение российского бизнеса «Софтлайн» к бизнесу в других странах присутствия было оценено как 1:3. Российский бизнес - ООО «Софтлайн-Трейд» - был передан Боровикову за символические $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 на каждую имеющуюся у них акцию.

После этого доля Боровикова в Softline снизилась с 53% до 44%. Также глобальный Softline был переименован в Noventiq. В то же время, из-за санкций Евросоюза в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД) и разрыва связей между LSE и Московской бирже. значительного объема торгов акциями Noventiq на LSE не наблюдалось.

Дальнейшие пути развития «Сотфлайн» и Noventiq

В связи с этим в начале 2023 г. Noventiq приняла решение о слиянии с американской SPAC- компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq. После получения листинга на Nasdaq компания Noventiq намерена провести делистинг с LSE и Московской бирже.

Параллельно «Софтлайн-Трейд» был преобразован в АО «Софтлайн». Боровиков продал компанию фонду «Тэтис Кэпитал», который владеет АО «Софтлайн» через ООО «Аталайя». Тогда же было объявлено, что акционеры Noventiq смогут монетизиировать приобретенные ими в ходе IPO GDR компании, а топ-менеджмент «Софтлайн» сможет получить в компании до 15% (с последующим увеличением этой доли до 25-30%).