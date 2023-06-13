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Фондовая биржа GDR Global Depositary Receipt Глобальная депозитарная расписка



13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собс
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн

ли стоимость продажи ценных бумаг компании в рамках процедуры вторичного размещения (SPO). Согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), в ходе размещения стоимость одной GDR (глобальной депозитарной расписки) на акции компании составила $61. В частности, председатель совета директоров компании Вячеслав Ким продал 655 тыс. GDR на общую сумму $40 млн. Генд
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны?

привлечь инвестиции на общую сумму $600 млн. Из них $400 млн будут привлечены путем размещения конвертируемых облигаций, $200 путем размещения по ускоренной подписке глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании. По результатам оценки новых GDR было продано 7,1 млн расписок (3,2% от общего числа акций) по цене $28. Расписки были проданы ряду институциональных и
13.12.2012 TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн

крупнейшего сотового оператора Казахстана — Kcell (бывший «GSM-Казахстан») на Казахской фондовой бирже. На Лондонской фондовой бирже торги акциями оператора в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) начнутся 17 декабря. Цена размещения была определена на уровне $10,5 за одну GDR И 1,579 тыс. тенге за одну акцию (1 GDR равен одной акции). Таким образом, размещение пройдет
27.11.2012 Определена стоимость «Мегафона»

гафона» сформировали книгу заявок. Само размещение на Лондонской и Московской фондовой биржах состоится 28 ноября 2012 г., но его параметры известны уже сейчас: одна глобальная депозитарная расписка (GDR, соответствует одной акции) будет стоить $20. Всего будет продано 85 млн GDR, соответственно, объем размещения достигнет $1,7 млрд. Вся компания получила оценку в $11,2 млрд. Эти пар
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи

й. Сейчас на руках у миноритариев находится 1,95 млрд акций «Ситроникса» или 37% от их общего числа. Цена оферты составляет 0,55 руб. за одну акцию или $0,92 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, одна такая расписка соответствует 50 акциям). В случае, если все акционеры согласятся продать свои ценные бумаги, РТИ придется потратить на их выкуп 1,943 млрд руб. (примерно $65 млн). Пре
08.11.2011 АФК «Система» завершила выкуп своих акций и GDR

АФК «Система» объявила о завершении выкупа своих обыкновенных акций и GDR, а также выкупа ADR компании МТС. Согласно объявленному ранее, выкуп был начат 3 октября 2011 г. и завершен 4 ноября 2011 г. В ходе выкупа дочерняя компания АФК «Система» приобрела 375 972

07.02.2007 IPO "Ситроникса" пройдет по низшей цене

Цена акций ОАО «Ситроникс» в ходе IPO на Лондонской бирже установлена на уровне $0,24 за акцию и $12 за GDR. Об этом сообщается в официальных документах компании. Напомним, что в конце января «Ситроникс» установил цену размещения при IPO в размере от $12 до $15 за GDR. Стоимость одной обык
31.01.2007 Компания «Ситроникс» установила цену размещения при IPO за GDR

Компания «Ситроникс» установила цену размещения при IPO в размере от $12 до $15 за глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщает РБК. Согласно документам, стоимость одной обыкновенной акции компании при размещении составит от $0,24 до $0,3, учитывая, что одна GDR равна 50 акциям. Таким образом, капи
21.07.2005 Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR

Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций компании HonHai Precision Industry. Планирующиеся пр
09.02.2005 АФК "Система" рассчитывает получить от размещения GDR $1,56 млрд.

АФК «Система» начнет сегодня предварительное размещение глобальных депозитарных расписок (GDR), цена размещения установлена по $17 за штуку, сообщила пресс-служба АФК «Система». В общей сложности компания планирует получить от размещения $1,56 млрд. В АФК «Система» отметили, что объ
25.01.2005 АФК "Система" установила цену размещаемых GDR

АФК "Система" установила индикативный ценовой коридор для предлагаемых в рамках первичного публичного размещения 79,6 млн. глобальных депозитарных расписок (GDR) между $15 и $19,5 за GDR, сообщает РБК. Таким образом АФК "Система" планирует получить от первичного размещения GDR от $1,194 млрд. до $1,552 млрд. Представители компании так

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1742 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 25
VK - Mail.ru Group 3244 21
Ситроникс - Sitronics 813 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 17
Softline - Софтлайн 2211 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 11
Softline Group - Softline AG - Softline International 27 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 9
Softline Holding - Noventiq 25 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 9
Ростелеком - Связьинвест 1650 8
Yandex - Яндекс 6139 8
Telia Company - TeliaSonera 1001 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 7
Microsoft Corporation 23868 5
Meta Platforms - Facebook 4296 5
Рустелеком ТК 288 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 4
РТИ Микрон - Micron 1315 4
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 21 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 138 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 393 3
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 86 3
Казахтелеком 329 3
Tencent 129 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 55 3
Fintur 54 3
РТИ 142 3
Ситроникс Менеджмент 8 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 2
Dell EMC 4946 2
Квазар-Микро - КМ 157 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 76
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 12
Credit Suisse - Кредит Свисс 156 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 11
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 18 10
ГПБ - Газпромбанк 974 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 139 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 8
Qiwi 946 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 7
Альфа-Групп 632 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 7
DST Global - Digital Sky Technologies 192 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 6
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 6
Naspers 82 5
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 122 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 4
МегаФон Финанс - МФФ 12 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 4
Ardoe Finance 8 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 0 3
Евросеть 1397 3
Garsdale Services 20 3
Газпром ПАО 1179 3
Euroclear 14 3
Альфа-Банк 1550 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 3 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 23 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 7 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Федеральное казначейство России 1592 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Президент Российской Федерации 3373 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 12
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 39
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 31
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 220 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 14
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 244 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 8
Финансовые показатели 1013 7
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 6
Рыночная капитализация - Market capitalization 268 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 6
Абонентская база - Абонентская плата 1372 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 6
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 113 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 121 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 4
Приватизация - форма преобразования собственности 478 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 733 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 10 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 433 3
Опцион 43 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 5
Bloomberg 1116 3
Forbes - Форбс 652 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
Интерфакс Казахстан 5 1
Стрим-ТВ - телекомпания 124 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
Foreign Policy 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 3
IDC - International Data Corporation 4775 1
Moody's Investors Service 56 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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