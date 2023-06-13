Фондовая биржа GDR Global Depositary Receipt Глобальная депозитарная расписка

Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собс

Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн ли стоимость продажи ценных бумаг компании в рамках процедуры вторичного размещения (SPO). Согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), в ходе размещения стоимость одной GDR (глобальной депозитарной расписки) на акции компании составила $61. В частности, председатель совета директоров компании Вячеслав Ким продал 655 тыс. GDR на общую сумму $40 млн. Генд

Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? привлечь инвестиции на общую сумму $600 млн. Из них $400 млн будут привлечены путем размещения конвертируемых облигаций, $200 путем размещения по ускоренной подписке глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании. По результатам оценки новых GDR было продано 7,1 млн расписок (3,2% от общего числа акций) по цене $28. Расписки были проданы ряду институциональных и

TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн крупнейшего сотового оператора Казахстана — Kcell (бывший «GSM-Казахстан») на Казахской фондовой бирже. На Лондонской фондовой бирже торги акциями оператора в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) начнутся 17 декабря. Цена размещения была определена на уровне $10,5 за одну GDR И 1,579 тыс. тенге за одну акцию (1 GDR равен одной акции). Таким образом, размещение пройдет

Определена стоимость «Мегафона» гафона» сформировали книгу заявок. Само размещение на Лондонской и Московской фондовой биржах состоится 28 ноября 2012 г., но его параметры известны уже сейчас: одна глобальная депозитарная расписка (GDR, соответствует одной акции) будет стоить $20. Всего будет продано 85 млн GDR, соответственно, объем размещения достигнет $1,7 млрд. Вся компания получила оценку в $11,2 млрд. Эти пар

АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи й. Сейчас на руках у миноритариев находится 1,95 млрд акций «Ситроникса» или 37% от их общего числа. Цена оферты составляет 0,55 руб. за одну акцию или $0,92 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, одна такая расписка соответствует 50 акциям). В случае, если все акционеры согласятся продать свои ценные бумаги, РТИ придется потратить на их выкуп 1,943 млрд руб. (примерно $65 млн). Пре

АФК «Система» завершила выкуп своих акций и GDR АФК «Система» объявила о завершении выкупа своих обыкновенных акций и GDR, а также выкупа ADR компании МТС. Согласно объявленному ранее, выкуп был начат 3 октября 2011 г. и завершен 4 ноября 2011 г. В ходе выкупа дочерняя компания АФК «Система» приобрела 375 972

IPO "Ситроникса" пройдет по низшей цене Цена акций ОАО «Ситроникс» в ходе IPO на Лондонской бирже установлена на уровне $0,24 за акцию и $12 за GDR. Об этом сообщается в официальных документах компании. Напомним, что в конце января «Ситроникс» установил цену размещения при IPO в размере от $12 до $15 за GDR. Стоимость одной обык

Компания «Ситроникс» установила цену размещения при IPO за GDR Компания «Ситроникс» установила цену размещения при IPO в размере от $12 до $15 за глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщает РБК. Согласно документам, стоимость одной обыкновенной акции компании при размещении составит от $0,24 до $0,3, учитывая, что одна GDR равна 50 акциям. Таким образом, капи

Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций компании HonHai Precision Industry. Планирующиеся пр

АФК "Система" рассчитывает получить от размещения GDR $1,56 млрд. АФК «Система» начнет сегодня предварительное размещение глобальных депозитарных расписок (GDR), цена размещения установлена по $17 за штуку, сообщила пресс-служба АФК «Система». В общей сложности компания планирует получить от размещения $1,56 млрд. В АФК «Система» отметили, что объ