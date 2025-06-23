Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кучеров Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Кучеров Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Брюквин Юрий 299 3
|Осеевский Михаил 329 2
|Усманов Алишер 301 2
|Березкин Григорий 41 2
|Либин Сергей 24 2
|Солодовников Денис 108 2
|Добрынин Владимир 34 2
|Гордеев Михаил 7 2
|Пенетова Татьяна 11 2
|Абраменко Тимофей 9 2
|Романов Роман 41 2
|Попов Сергей 141 2
|Нурутдинов Султан 10 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Мордашов Алексей 56 1
|Климарев Михаил 48 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 516 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Таврин Иван 119 1
|Путин Владимир 3255 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Лацанич Василь 106 1
|Ермаков Валерий 132 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Алиев Нурали 1 1
|Покупателев Дмитрий 1 1
|Муханов Марлен 1 1
|Назарбаев Нурсултан 84 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Есекеев Куанышбек 36 1
|Комаров Александр 22 1
|Солодников Дмитрий 1 1
|Шоржин Валерий 61 1
|Козлов Игорь 47 1
|Врацкий Андрей 145 1
|Шапиро Яков 13 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1037 24
|Рустелеком ТК 304 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8225 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 2
|Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.