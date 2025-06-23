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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кучеров Кирилл


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Wildberries превращается в сотового оператора 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда 1
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 1
19.09.2018 Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги 1
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи 1
15.05.2018 «Ростелеком» потребовал перевести чиновников на ОС Sailfish 1
09.11.2017 Российские дороги покроют беспроводными сетями для беспилотников 1
05.07.2017 «Мегафон» обеспечит ЧМ-2018 связью, на которую пока нет стандарта 1
08.06.2017 «Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 1
21.09.2016 Yota придумала, как продать абонентам еще по одной SIM-карте 1
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона 1
23.08.2016 Tele2 опередил «Билайн» по числу базовых станций 1
24.05.2016 Yota выпустила свой первый корпоративный тариф 1
20.05.2016 МТС скрыла доходы от мобильного интернета 1
27.04.2016 «Мегафон» сделал шаг в прошлое: Компанию возглавил прежний гендиректор 1
26.04.2016 «Ростелеком» обеспечит абонентов безлимитными звонками в Казахстан 1
05.04.2016 Tele2 за два месяца подключил в Москве 1,3 млн абонентов 1
01.06.2007 Tele2 ввел новые корпоративные тарифы для Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Кучеров Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 15
МегаФон 9349 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 12
Ростелеком 9989 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2979 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1499 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Казахтелеком 337 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Сател 151 2
ZTE Corporation 754 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 124 1
Yandex - Яндекс 7821 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 1
Jolla - Sailfish Holding 84 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 15 1
Google LLC 11983 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
Питерская группа связистов 435 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Qualcomm Technologies 1857 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Vodafone Group 1384 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Yota Devices - YD 101 1
Киевстар - Kyivstar 545 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 1
НБК - Национальная башенная компания 13 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 560 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Fintur 56 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1945 1
Альфа-Банк 1802 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Visa International 1955 1
НСПК - Национальная система платежных карт 861 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 499 1
Альфа-Групп 719 1
Мать и дитя 25 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
USM Advisors 10 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Петропавловск Финанс 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2828 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1275 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Союзное государство России и Белоруссии 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5592 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 5
ЛДПР 107 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8672 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8697 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12436 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8310 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4940 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4744 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5404 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10635 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8428 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6592 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4736 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1304 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 899 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12633 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 655 1
Google Android 14325 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
МТС Exolve 83 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 122 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
МегаФон Банк 6 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
МТС Планшет 21 1
Yota SIM-карты 26 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3336 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1823 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5049 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 579 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 8 1
Apple Face ID 225 1
Microsoft Skype for Business 180 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
Брюквин Юрий 299 3
Осеевский Михаил 329 2
Усманов Алишер 301 2
Березкин Григорий 41 2
Либин Сергей 24 2
Солодовников Денис 108 2
Добрынин Владимир 34 2
Гордеев Михаил 7 2
Пенетова Татьяна 11 2
Абраменко Тимофей 9 2
Романов Роман 41 2
Попов Сергей 141 2
Нурутдинов Султан 10 2
Никифоров Николай 1136 1
Вермишян Геворк 63 1
Мордашов Алексей 56 1
Климарев Михаил 48 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 516 1
Ткачук Лариса 53 1
Таврин Иван 119 1
Путин Владимир 3255 1
Рейман Леонид 1052 1
Лацанич Василь 106 1
Ермаков Валерий 132 1
Стрешинский Иван 38 1
Матвиенко Валентина 113 1
Алиев Нурали 1 1
Покупателев Дмитрий 1 1
Муханов Марлен 1 1
Назарбаев Нурсултан 84 1
Солдатенков Сергей 161 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Шкипин Виктор 13 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Комаров Александр 22 1
Солодников Дмитрий 1 1
Шоржин Валерий 61 1
Козлов Игорь 47 1
Врацкий Андрей 145 1
Шапиро Яков 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 3
Казахстан - Республика 5667 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 3
Швеция - Королевство 3647 3
Финляндия - Финляндская Республика 3630 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3113 2
Украина 7682 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 691 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1596 1
Россия - ДФО - Амурская область 782 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 619 1
Беларусь - Белоруссия 5855 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2835 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3233 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1620 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 950 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1063 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Китай - Тайвань 4057 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 337 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Америка Южная 860 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 92 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Италия - Итальянская Республика 4387 1
Испания - Королевство 3739 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2576 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5901 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2488 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5129 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1176 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 2
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3410 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2515 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 529 1
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Интерфакс Украина 12 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
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Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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