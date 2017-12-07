A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи

В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей» Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся терр

«Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер Контакт-центр «Атлант Телеком» переместился на площадку velcom и запустил бесплатный короткий номер 150, который сменит многочисленные городские номера. Об этом CNews сообщили в velcom. Интеграция с velcom предполагает не только физиче

«Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE ального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» в Беларуси стал доступен «новый 3G». Инновационное решение с использованием десятков секторов и базовых станций внедрила в «Минск-Арене» компания velcom. В рамках проекта впервые в Беларуси использовались 30 секторов для организации связи внутри одного сооружения, сообщили CNews в velcom. Как результат, 3G-сеть сможет выдержать ма

velcom запустил «умное» ТВ для «неабонентов» Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили C

velcom перевел сеть на виртуальную платформу Компания velcom запустила в коммерческую эксплуатацию полностью виртуальное ядро мобильной сети. Эта технологическая инновация влияет на всю конфигурацию сети оператора, делая ее более гибкой и адаптивн

velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет бол

velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили C

velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV Международный холдинг Telekom Austria Group, владеющий velcom, завершил сделку по покупке 100% долей уставного фонда «Атлант Телеком» (частного провайдера в Беларуси, который развивает фиксированный ШПД в интернет, IPTV и кабельное ТВ) и дочерней «

Velcom предложил своим абонентам бюджетный смартфон Белорусский мобильный оператор velcom предложил абонентам «народный» смартфон. Устройство стоит 39,90 белорусских руб. (p1 309,14) и призвано стимулировать переход абонентов в сети третьего поколения, рассказали CNews в v

В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах, рассказали в компании velcom и «Приорбанке». Банкоматы и инфокиоск

В Беларуси запустят поезда с бесплатным Wi-Fi В поездах Белорусской железной дороги появится бесплатный интернет. Мобильный оператор velcom обеспечит доступ в интернет по технологии Wi-Fi в двух новых поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые будут курсировать по маршруту «Минск – Гомель», сообщили CNews в пресс-с

В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей» Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velcom и управляются посредством мобильной связи, сообщили CNews в компании velcom и УП «Мингорсвет». «Умные фонари» освещают все районы Минска. На них перешли как в центре города, так и

velcom поможет другим операторам провести связь в тоннели метро Мобильная связь вслед за тестовым перегоном между станциями «Малиновка» и «Петровщина» появится во всех тоннелях минского метро. Масштабный проект velcom планирует реализовать совместно с другими мобильными операторами, сообщили в пресс-службе белорусской компании. Мобильные операторы решили объединить усилия с учетом сложности проекта и

Мобильная связь от velcom заработала в тоннеле Минского метро Белорусский оператор velcom запустил в коммерческую эксплуатацию мобильную связь в тоннелях Минского метро между станциями «Малиновка» и «Петровщина». Теперь можно свободно общаться по телефону и пользоваться мобил

velcom запустит в Беларуси передвижную базовую станцию с 30-метровой мачтой Оператор velcom планирует запустить в Беларуси уникальную мобильную станцию с 30-метровой мачтой, которая будет использоваться для повышения качества связи в труднодоступной местности и местах массового

Белорусский оператор velcom предложил бесплатно использовать 100-мегабитный интернет Белорусский оператор velcom предложил новым клиентам бесплатно опробовать возможности фиксированного интернета на скорости 100 Мбит/с. Пользоваться широкополосным доступом в сеть без абонентской платы можно будет в

Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске Мобильный оператор velcom завершил запуск новой 3G-сети в Минске – теперь связь стандарта UMTS-900 доступна в любой части города. Оператор обновил более 743 базовых станций стандарта UMTS-900. Новая 3G-сеть стала

velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси Оператор velcom запустит цифровое интерактивное телевидение, которое можно будет смотреть на телевизоре и компьютере в любой части Беларуси, рассказали в пресс-службе компании. «Телевидение будущего» от

Сервис voka от velcom интегрировал видео от Megogo Компания velcom, один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в Республике Беларусь, и SPB TV, разработчик решений для трансляции теле - и видеоконтента на различные экраны, объявили об интеграци

Белорусский оператор velcom выпустит SIM-карты с ЭЦП Мобильный оператор velcom в тестовом режиме начинает предоставлять электронную цифровую подпись (ЭЦП) на SIM-карте (SIMiD), сообщили в компании. С помощью ЭЦП на SIM-карте можно подписывать документы с телефона в

Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса «Белгазпромбанк» совместно с компанией Velcom запустил USSD-сервис, благодаря которому клиенты-держатели платежных карт банка могут узнать актуальный баланс по любой из своих карт. Ранее такой сервис был запущен совместно с компание

Epam построила информационную систему управления для velcom ений для управления бизнесом, и компания Epam Systems, разработчик проектного программного обеспечения, объявили о завершении внедрения информационной системы управления в ИП «Велком» (торговые марки velcom и «Привет»). Система построена с использованием функциональности SAP (FI, CO, MM, SD) и охватывает процессы ведения учета, контроллинга, управления финансовыми потоками, логистикой, авто

Белорусский оператор Velcom получил лицензиию на развертывание 3G-сети Белорусский сотовый оператор Velcom получил лицензиию на оказание услуг связи по технологии UMTS (3G). Решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 25 января 2010 г. внесены дополнения в лицензию ком

Telekom Austria приобретет владельца белорусского Velcom уникационная компания Telekom Austria AG через свое подразделение Mobilkom Austria приобретет 70% акций кипрской компании SB Telecom Ltd., владеющей белорусским сотовым оператором MDC (торговая марка Velcom), сообщает РБК. Общая сумма сделки, которая еще должна получить одобрение регулирующих органов, составит около €730 млн. Кроме того, Telekom Austria предоставлен опцион на покупку оставш

Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов? я рассматривается вопрос продажи самого молодого национального GSM-оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ») и доли государства в компании «Мобильная цифровая связь» (МЦС, торговая марка Velcom). «Сегодня нам предлагают продать третьего оператора "БеСТ" за $500 млн.», — сказал глава государства, отметив, что решение о возможной продаже пока не принято. «Это хорошие деньги, нам

Белоруссия: рынок сотовой связи вырос в 1,5 раза их пользователей почти 1,1 млн. человек, увеличив собственную базу на 52% (до 3,205 млн. пользователей). В обозримом будущем оператор сохранит за собой звание лидера по количеству клиентов, отнятое у Velcom еще осенью 2004 г. Услугами Velcom пользуются 43,65% абонентов. В минувшем году компания «выросла» на 38%. По данным на начало января, в ее сети зарегистрировано 2,6 млн. пользова

Гуdok запустил голосовой сервис для абонентов Velcom Cервис-провайдер Гуdok объявил о запуске голосового сервиса Гуdok.Инфо для абонентов первого оператора стандарта GSM в Республике Беларусь – компании Velcom. Теперь любой абонент Velcom, позвонив на короткий номер 470, получит доступ к справочно-информационным и развлекательным услугам. Для любителей футбола создана специальная рубрик

Ericsson и белорусский Velcom подписали контракт на расширение сети GSM Ericsson и первый GSM-оператор в республике Беларусь – МЦС (торговая марка Velcom)– объявили о подписании контракта на расширение сети стоимостью около $44 млн. Контракт включает в себя поставки оборудования для коммутации, радио сети и транспортных систем, а также пр

Velcom увеличит инвестиции в 2006 г. на 32% Белорусский сотовый оператор «Мобильная цифровая связь» (торговая марка Velcom) планирует увеличить инвестиции в 2006 г. на 32% по сравнению с данными по итогам 2005 г. — до $100 млн., сообщает РБК. В пресс-службе компании отметили, что инвестиции компании в р

Белорусский Velcom запускает MMS-сервис Как сообщает корреспондент CNews, первый оператор сотовой связи стандарта GSM в Белоруссии МЦС (торговая марка Velcom) объявил о начале эксплуатации услуги обмена MMS-сообщениями — Velcom MMS. В период со 2 по 25 мая 2005 года услуга Velcom MMS будет доступна в тестовом режиме и позво

Базу данных белорусского оператора Velcom разворовывают с новой силой В Белоруссии в этом месяце появилась «свежая» украденная база абонентов белорусского оператора Velcom, датируемая ноябрем 2004 года. Как сообщает корреспондент CNews, она содержит 820303 строки и содержит Ф. И. О. и телефон абонентов. В базе находятся номера из массива "6" и "3", а также

Velcom увеличила абонентскую базу на 79% Абонентская база белорусского сотового оператора стандарта GSM «Мобильная цифровая связь» (торговая марка Velcom) в 2004 г. выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. до $1,135 млн., сообщает РБК. В 2004 г. в сети Velcom было установлено 175 базовых станций, их общее число до

Velcom подключила 900-тысячного абонента Вчера пресс-служба белорусской компании МЦС («Мобильная цифровая связь»), владеющей торговой маркой Velcom, объявила о 900-тысячном подключившемся абоненте. В течение ближайших 2-х месяцев компания планирует расширить базу пользователей до 1 млн. человек. Для достижения данного результата тре

Объем инвестиций Velcom до 2007 г. составит $400 млн. Объем инвестиций белорусского оператора сотовой связи (стандарта GSM-900/1800) СП "ООО "Мобильная цифровая связь" (торговая марка Velcom) до 2007 г. составит $400 млн., сообщили корреспонденту РБК в компании. В 2004 г. совокупный объем инвестиций в развитие сети превысит $60 млн., а в последующие годы составит более $50 м

Правительство Бeлopуccии зaбиpaeт акции Velcom Правительство Белоруссии приняло постановление о безвозмездной передаче государству части пакетов частных акционеров в крупнейшем сотовом операторе Белоруссии - компании Velcom, сообщает Reuters. "Решение принято в связи с тем, что доля государства в настоящее время не позволяет ему эффективно влиять на принятие решений", - сказал источник в правительстве. По е

ComArch завершил внедрение оборудования в сети Velcom ация и техническое обеспечение услуг) и Interconnect Billing (биллинг) у компании JV Mobile Digital Communications Ltd (MDC) – ведущего оператора мобильной связи в Белоруссии, работающего под марткой Velcom. В данный момент, система обслуживает более чем 720 тыс. postpaid-абонентов, а до конца года планируется увеличение их числа до 1 млн.

Число абонентов Velcom увеличилось в 1,5 раза Число абонентов белорусского сотового оператора стандарта GSM-900/1800, СП "ООО "Мобильная цифровая связь" (торговая марка Velcom), за 2003 г. увеличилось в 1,5 раза - до 640 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании. В сети Velcom работают шесть коммутаторов: два в Минске и по одному в Могилеве, Гродно,

КГБ Белоруссии освободил топ-менеджеров Velcom Комитет госбезопасности Белоруссии в последние несколько дней освободил задержанных руководителей крупнейшего в стране оператора мобильной связи Velcom, взяв с них обязательство являться по первому требованию следственных органов, сообщил Reuters пресс-секретарь КГБ Александр Базанов. "Уголовное дело продолжает расследоваться. К задержа

Минск отказывается увеличить госдолю в Velcom Белоруссия, скорее всего, откажется от заявленных ранее планов увеличить госдолю в крупнейшем в стране операторе сотовой связи Velcom, сказал министр связи Владимир Гончаренко. Министерство экономики ранее заявило, что хочет получить контроль в Velcom, в капитале которой государству сейчас принадлежит 31%. Минэк