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A1
Velcom
Велком
Белорусский оператор связи


18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
20.03.2018 Выручка ZTE за 2017 год возросла на 7,5% до 108,82 млрд юаней 1
07.12.2017 В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей» 2
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV 1
15.09.2017 В Беларуси открыли один из крупнейших в СНГ дата-центров 1
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
06.04.2017 «Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер 4
17.03.2017 «Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE 1
31.01.2017 Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси 1
27.01.2017 velcom запустил «умное» ТВ для «неабонентов» 2
18.01.2017 velcom перевел сеть на виртуальную платформу 3
30.12.2016 velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам 6
28.12.2016 velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с 3
09.12.2016 velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV 1
14.10.2016 Velcom предложил своим абонентам бюджетный смартфон 2
16.08.2016 В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах 2
03.08.2016 В Беларуси запустят поезда с бесплатным Wi-Fi 1
28.07.2016 В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей» 1
30.06.2016 velcom поможет другим операторам провести связь в тоннели метро 2
29.06.2016 Мобильная связь от velcom заработала в тоннеле Минского метро 2
16.06.2016 velcom запустит в Беларуси передвижную базовую станцию с 30-метровой мачтой 1
03.06.2016 Белорусский оператор velcom предложил бесплатно использовать 100-мегабитный интернет 4
17.05.2016 Белорусы смогут бесплатно звонить из сельской местности 1
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске 2
27.04.2016 velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси 1
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 3
21.04.2016 Сервис voka от velcom интегрировал видео от Megogo 1
19.04.2016 Белорусский оператор velcom выпустит SIM-карты с ЭЦП 1
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 1
27.02.2015 Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством 1
03.12.2014 Задержан экс-босс «Билайна» 2
13.08.2014 J’son & Partners Consulting исследовала рынок интернет-рекламы Республики Беларусь 1
07.02.2014 Белоруссии не удается продать МТС 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1
09.01.2013 Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса 1
07.11.2012 В Москве пройдет телекоммуникационный ИТ-форум BOSS’2012 1
08.06.2012 Yota оставила Белоруссию без LTE 1
25.05.2012 Гендиректором Beeline в Таджикистане станет Милош Сурла 1

Публикаций - 60, упоминаний - 95

A1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 13
Атлант Телеком - Atlant Telecom 6 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
SPB TV 43 2
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 2
Turkcell 182 2
Ericsson 864 1
Huawei 2733 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Intel Corporation 4198 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Google LLC 7168 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Samsung Electronics 5714 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Sonera 14 1
Qualcomm ZTE 2 1
Azercell Telekom 8 1
Wind Tre 5 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 1
ZTE Corporation 550 1
Telia Company 350 1
Geocell 10 1
Fintur 33 1
Астелит 73 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
NTT DoCoMo 161 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
China Mobile 186 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
AT&T Inc 561 1
GS Group - General Satellite 146 1
China Telecom 89 1
Orange S.A. 451 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
SoftBank Group 101 1
Citigroup 114 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
Приорбанк 9 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 6
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
3D видео 49 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
IoDT - Interoperability Data Testing 4 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
A1 - Velcom Voka - Онлайн-кинотеатр 4 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Chromecast 50 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
Google Android TV 173 1
BeCloud LTE-сеть 2 1
Сачков Владимир 11 3
Погосян Ашот 11 3
Сачков Илья 105 2
Писарев Алексей 10 2
Климко Игорь 15 2
Зубов Александр 11 2
Каримова Гульнара 89 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Каримов Ислам 85 1
Ахметов Ринат 52 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Арзуманян Карен 5 1
Никифоров Николай 1126 1
Литвиненко Константин 1 1
Ширяков Андрей 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Беларусь - Белоруссия 2096 40
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Казахстан - Республика 2646 8
Украина 3389 8
Беларусь - Минск 328 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Армения - Республика 689 2
Армения - Ереван 86 2
Россия - Дзержинск 65 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Грузия 693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Индия - Республика 2181 1
Восточная Европа 1688 1
Европа Западная 618 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Калининград 675 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Нидерланды 977 1
Узбекистан - Республика 826 1
Евразия 161 1
Испания - Королевство 1258 1
Канада 1309 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Япония 2808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Bloomberg 785 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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