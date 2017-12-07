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A1 Velcom Велком Белорусский оператор связи
СОБЫТИЯ
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|07.12.2017
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В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей»
Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся терр
|06.04.2017
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«Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер
Контакт-центр «Атлант Телеком» переместился на площадку velcom и запустил бесплатный короткий номер 150, который сменит многочисленные городские номера. Об этом CNews сообщили в velcom. Интеграция с velcom предполагает не только физиче
|17.03.2017
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«Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE
ального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» в Беларуси стал доступен «новый 3G». Инновационное решение с использованием десятков секторов и базовых станций внедрила в «Минск-Арене» компания velcom. В рамках проекта впервые в Беларуси использовались 30 секторов для организации связи внутри одного сооружения, сообщили CNews в velcom. Как результат, 3G-сеть сможет выдержать ма
|27.01.2017
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velcom запустил «умное» ТВ для «неабонентов»
Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили C
|18.01.2017
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velcom перевел сеть на виртуальную платформу
Компания velcom запустила в коммерческую эксплуатацию полностью виртуальное ядро мобильной сети. Эта технологическая инновация влияет на всю конфигурацию сети оператора, делая ее более гибкой и адаптивн
|30.12.2016
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velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам
Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет бол
|28.12.2016
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velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с
Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили C
|09.12.2016
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velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV
Международный холдинг Telekom Austria Group, владеющий velcom, завершил сделку по покупке 100% долей уставного фонда «Атлант Телеком» (частного провайдера в Беларуси, который развивает фиксированный ШПД в интернет, IPTV и кабельное ТВ) и дочерней «
|14.10.2016
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Velcom предложил своим абонентам бюджетный смартфон
Белорусский мобильный оператор velcom предложил абонентам «народный» смартфон. Устройство стоит 39,90 белорусских руб. (p1 309,14) и призвано стимулировать переход абонентов в сети третьего поколения, рассказали CNews в v
|16.08.2016
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В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах
В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах, рассказали в компании velcom и «Приорбанке». Банкоматы и инфокиоск
|03.08.2016
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В Беларуси запустят поезда с бесплатным Wi-Fi
В поездах Белорусской железной дороги появится бесплатный интернет. Мобильный оператор velcom обеспечит доступ в интернет по технологии Wi-Fi в двух новых поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые будут курсировать по маршруту «Минск – Гомель», сообщили CNews в пресс-с
|28.07.2016
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В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей»
Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velcom и управляются посредством мобильной связи, сообщили CNews в компании velcom и УП «Мингорсвет». «Умные фонари» освещают все районы Минска. На них перешли как в центре города, так и
|30.06.2016
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velcom поможет другим операторам провести связь в тоннели метро
Мобильная связь вслед за тестовым перегоном между станциями «Малиновка» и «Петровщина» появится во всех тоннелях минского метро. Масштабный проект velcom планирует реализовать совместно с другими мобильными операторами, сообщили в пресс-службе белорусской компании. Мобильные операторы решили объединить усилия с учетом сложности проекта и
|29.06.2016
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Мобильная связь от velcom заработала в тоннеле Минского метро
Белорусский оператор velcom запустил в коммерческую эксплуатацию мобильную связь в тоннелях Минского метро между станциями «Малиновка» и «Петровщина». Теперь можно свободно общаться по телефону и пользоваться мобил
|16.06.2016
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velcom запустит в Беларуси передвижную базовую станцию с 30-метровой мачтой
Оператор velcom планирует запустить в Беларуси уникальную мобильную станцию с 30-метровой мачтой, которая будет использоваться для повышения качества связи в труднодоступной местности и местах массового
|03.06.2016
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Белорусский оператор velcom предложил бесплатно использовать 100-мегабитный интернет
Белорусский оператор velcom предложил новым клиентам бесплатно опробовать возможности фиксированного интернета на скорости 100 Мбит/с. Пользоваться широкополосным доступом в сеть без абонентской платы можно будет в
|28.04.2016
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Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске
Мобильный оператор velcom завершил запуск новой 3G-сети в Минске – теперь связь стандарта UMTS-900 доступна в любой части города. Оператор обновил более 743 базовых станций стандарта UMTS-900. Новая 3G-сеть стала
|27.04.2016
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velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси
Оператор velcom запустит цифровое интерактивное телевидение, которое можно будет смотреть на телевизоре и компьютере в любой части Беларуси, рассказали в пресс-службе компании. «Телевидение будущего» от
|21.04.2016
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Сервис voka от velcom интегрировал видео от Megogo
Компания velcom, один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в Республике Беларусь, и SPB TV, разработчик решений для трансляции теле - и видеоконтента на различные экраны, объявили об интеграци
|19.04.2016
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Белорусский оператор velcom выпустит SIM-карты с ЭЦП
Мобильный оператор velcom в тестовом режиме начинает предоставлять электронную цифровую подпись (ЭЦП) на SIM-карте (SIMiD), сообщили в компании. С помощью ЭЦП на SIM-карте можно подписывать документы с телефона в
|09.01.2013
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Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса
«Белгазпромбанк» совместно с компанией Velcom запустил USSD-сервис, благодаря которому клиенты-держатели платежных карт банка могут узнать актуальный баланс по любой из своих карт. Ранее такой сервис был запущен совместно с компание
|08.04.2010
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Epam построила информационную систему управления для velcom
ений для управления бизнесом, и компания Epam Systems, разработчик проектного программного обеспечения, объявили о завершении внедрения информационной системы управления в ИП «Велком» (торговые марки velcom и «Привет»). Система построена с использованием функциональности SAP (FI, CO, MM, SD) и охватывает процессы ведения учета, контроллинга, управления финансовыми потоками, логистикой, авто
|02.02.2010
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Белорусский оператор Velcom получил лицензиию на развертывание 3G-сети
Белорусский сотовый оператор Velcom получил лицензиию на оказание услуг связи по технологии UMTS (3G). Решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 25 января 2010 г. внесены дополнения в лицензию ком
|03.10.2007
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Telekom Austria приобретет владельца белорусского Velcom
уникационная компания Telekom Austria AG через свое подразделение Mobilkom Austria приобретет 70% акций кипрской компании SB Telecom Ltd., владеющей белорусским сотовым оператором MDC (торговая марка Velcom), сообщает РБК. Общая сумма сделки, которая еще должна получить одобрение регулирующих органов, составит около €730 млн. Кроме того, Telekom Austria предоставлен опцион на покупку оставш
|13.04.2007
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Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов?
я рассматривается вопрос продажи самого молодого национального GSM-оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ») и доли государства в компании «Мобильная цифровая связь» (МЦС, торговая марка Velcom). «Сегодня нам предлагают продать третьего оператора "БеСТ" за $500 млн.», — сказал глава государства, отметив, что решение о возможной продаже пока не принято. «Это хорошие деньги, нам
|15.01.2007
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Белоруссия: рынок сотовой связи вырос в 1,5 раза
их пользователей почти 1,1 млн. человек, увеличив собственную базу на 52% (до 3,205 млн. пользователей). В обозримом будущем оператор сохранит за собой звание лидера по количеству клиентов, отнятое у Velcom еще осенью 2004 г. Услугами Velcom пользуются 43,65% абонентов. В минувшем году компания «выросла» на 38%. По данным на начало января, в ее сети зарегистрировано 2,6 млн. пользова
|24.07.2006
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Гуdok запустил голосовой сервис для абонентов Velcom
Cервис-провайдер Гуdok объявил о запуске голосового сервиса Гуdok.Инфо для абонентов первого оператора стандарта GSM в Республике Беларусь – компании Velcom. Теперь любой абонент Velcom, позвонив на короткий номер 470, получит доступ к справочно-информационным и развлекательным услугам. Для любителей футбола создана специальная рубрик
|21.06.2006
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Ericsson и белорусский Velcom подписали контракт на расширение сети GSM
Ericsson и первый GSM-оператор в республике Беларусь – МЦС (торговая марка Velcom)– объявили о подписании контракта на расширение сети стоимостью около $44 млн. Контракт включает в себя поставки оборудования для коммутации, радио сети и транспортных систем, а также пр
|16.01.2006
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Velcom увеличит инвестиции в 2006 г. на 32%
Белорусский сотовый оператор «Мобильная цифровая связь» (торговая марка Velcom) планирует увеличить инвестиции в 2006 г. на 32% по сравнению с данными по итогам 2005 г. — до $100 млн., сообщает РБК. В пресс-службе компании отметили, что инвестиции компании в р
|29.04.2005
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Белорусский Velcom запускает MMS-сервис
Как сообщает корреспондент CNews, первый оператор сотовой связи стандарта GSM в Белоруссии МЦС (торговая марка Velcom) объявил о начале эксплуатации услуги обмена MMS-сообщениями — Velcom MMS. В период со 2 по 25 мая 2005 года услуга Velcom MMS будет доступна в тестовом режиме и позво
|20.01.2005
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Базу данных белорусского оператора Velcom разворовывают с новой силой
В Белоруссии в этом месяце появилась «свежая» украденная база абонентов белорусского оператора Velcom, датируемая ноябрем 2004 года. Как сообщает корреспондент CNews, она содержит 820303 строки и содержит Ф. И. О. и телефон абонентов. В базе находятся номера из массива "6" и "3", а также
|17.01.2005
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Velcom увеличила абонентскую базу на 79%
Абонентская база белорусского сотового оператора стандарта GSM «Мобильная цифровая связь» (торговая марка Velcom) в 2004 г. выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. до $1,135 млн., сообщает РБК. В 2004 г. в сети Velcom было установлено 175 базовых станций, их общее число до
|01.09.2004
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Velcom подключила 900-тысячного абонента
Вчера пресс-служба белорусской компании МЦС («Мобильная цифровая связь»), владеющей торговой маркой Velcom, объявила о 900-тысячном подключившемся абоненте. В течение ближайших 2-х месяцев компания планирует расширить базу пользователей до 1 млн. человек. Для достижения данного результата тре
|17.06.2004
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Объем инвестиций Velcom до 2007 г. составит $400 млн.
Объем инвестиций белорусского оператора сотовой связи (стандарта GSM-900/1800) СП "ООО "Мобильная цифровая связь" (торговая марка Velcom) до 2007 г. составит $400 млн., сообщили корреспонденту РБК в компании. В 2004 г. совокупный объем инвестиций в развитие сети превысит $60 млн., а в последующие годы составит более $50 м
|19.05.2004
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Правительство Бeлopуccии зaбиpaeт акции Velcom
Правительство Белоруссии приняло постановление о безвозмездной передаче государству части пакетов частных акционеров в крупнейшем сотовом операторе Белоруссии - компании Velcom, сообщает Reuters. "Решение принято в связи с тем, что доля государства в настоящее время не позволяет ему эффективно влиять на принятие решений", - сказал источник в правительстве. По е
|27.04.2004
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ComArch завершил внедрение оборудования в сети Velcom
ация и техническое обеспечение услуг) и Interconnect Billing (биллинг) у компании JV Mobile Digital Communications Ltd (MDC) – ведущего оператора мобильной связи в Белоруссии, работающего под марткой Velcom. В данный момент, система обслуживает более чем 720 тыс. postpaid-абонентов, а до конца года планируется увеличение их числа до 1 млн.
|21.01.2004
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Число абонентов Velcom увеличилось в 1,5 раза
Число абонентов белорусского сотового оператора стандарта GSM-900/1800, СП "ООО "Мобильная цифровая связь" (торговая марка Velcom), за 2003 г. увеличилось в 1,5 раза - до 640 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании. В сети Velcom работают шесть коммутаторов: два в Минске и по одному в Могилеве, Гродно,
|30.10.2003
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КГБ Белоруссии освободил топ-менеджеров Velcom
Комитет госбезопасности Белоруссии в последние несколько дней освободил задержанных руководителей крупнейшего в стране оператора мобильной связи Velcom, взяв с них обязательство являться по первому требованию следственных органов, сообщил Reuters пресс-секретарь КГБ Александр Базанов. "Уголовное дело продолжает расследоваться. К задержа
|29.10.2003
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Минск отказывается увеличить госдолю в Velcom
Белоруссия, скорее всего, откажется от заявленных ранее планов увеличить госдолю в крупнейшем в стране операторе сотовой связи Velcom, сказал министр связи Владимир Гончаренко. Министерство экономики ранее заявило, что хочет получить контроль в Velcom, в капитале которой государству сейчас принадлежит 31%. Минэк
|23.10.2003
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Белорусский КГБ против крупнейшего сотового оператора
Пресс-секретарь КГБ Белоруссии Александр Базанов рассказал Reuters, что уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom было возбуждено 20 октября, а задержание произведено на следующий день, тогда же в офисе оператора начались обыски. При этом имен задержанных г-н Базанов не назвал, правда, добавил, что
A1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукашенко Александр 104 14
|Сачков Илья 126 4
|Сачков Владимир 14 4
|Климко Игорь 20 4
|Карпович Владимир 10 3
|Базанов Александр 10 3
|Пантелей Николай 5 3
|Погосян Ашот 12 3
|Савватин Максим 66 2
|Румянцев Андрей 14 2
|Рутенберг Дмитрий 23 2
|Николаев Константин 17 2
|Гончаренко Владимир 6 2
|Барамыкин Сергей 2 2
|Филазафович Денис 2 2
|Атанесян Тигран 2 2
|Дайнеко Юлия 2 2
|Халикова Елена 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Зубов Александр 12 2
|Писарев Алексей 12 2
|Мельников Олег 5 2
|Пятахин Андрей 21 2
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Изосимов Александр 192 2
|Королев Игорь 65 1
|Литвиненко Константин 7 1
|Ширяков Андрей 1 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Гончаров Алексей 14 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Савин Сергей 97 1
|Гирев Андрей 77 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Нефедов Павел 46 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Белашева Марина 37 1
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