Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
A1
Velcom
Велком
Белорусский оператор связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 95
A1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 6
|Apple iOS 5742 4
|A1 - Velcom Voka - Онлайн-кинотеатр 4 3
|Microsoft Windows Phone OS 1472 2
|Google Chromecast 50 1
|ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
|Google Android TV 173 1
|BeCloud LTE-сеть 2 1
|Сачков Владимир 11 3
|Погосян Ашот 11 3
|Сачков Илья 105 2
|Писарев Алексей 10 2
|Климко Игорь 15 2
|Зубов Александр 11 2
|Каримова Гульнара 89 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Каримов Ислам 85 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Арзуманян Карен 5 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Литвиненко Константин 1 1
|Ширяков Андрей 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru