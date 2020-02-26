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Индексная книга (каталог) CNews*
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Погосян Ашот

СОБЫТИЯ


26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 2
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 1
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 3
14.02.2017 Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон» 1
07.02.2017 Экс-безопасника «Билайна» приговорили к четырем годам тюрьмы 2
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 2
23.07.2015 Экс-босс «Билайна» выбросил процессор, пытаясь уничтожить улики 1
06.03.2015 В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб 2
27.02.2015 Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством 1
17.07.2014 Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

Погосян Ашот и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 3
Ростелеком 10948 3
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 2
МегаФон 10742 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Intek - Интек 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Интерконнект 91 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Климко Игорь 20 11
Сачков Илья 126 10
Сачков Владимир 14 10
Зубов Александр 12 9
Писарев Алексей 12 9
Литвиненко Константин 7 3
Азема Екатерина 3 3
Кудряшов Антон 10 2
Багдасарян Армен 2 2
Егизарян Карина 2 2
Атанесян Тигран 2 2
Пятахин Андрей 21 2
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Фарамазян Айк 5 1
Арзуманян Карен 5 1
Акопян Рубен 26 1
Кромский Дмитрий 29 1
Минаев Артем 26 1
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Варданян Тигран 1 1
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Акопьян Рубен 1 1
Сафарян Армен 5 1
Тер-Ованесян Армен 1 1
Маркосян Гагик 1 1
Габриэлян Арсен 1 1
Гафт Александр 2 1
Патока Андрей 110 1
Пономарев Андрей 27 1
Кудряшев Антон 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Армения - Республика 2449 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Армения - Ереван 223 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Нидерланды - Амстердам 630 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
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Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Грузия 1332 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Камбоджа - Королевство 157 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Аудит - аудиторский услуги 1265 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 3 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Фактинфо 3 1
Голос Армении 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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