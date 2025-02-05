Пономарев Андрей
Пономарев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 5
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Меденцев Константин 98 6
|Натрусов Артем 284 6
|Шадаев Максут 1013 6
|Чаркин Евгений 296 6
|Абакумов Евгений 206 6
|Сотин Денис 205 6
|Сергеев Сергей 138 6
|Ложкин Руслан 34 6
|Кирсанов Филипп 9 6
|Вавра Владимир 23 6
|Аксаков Анатолий 155 5
|Коптелов Андрей 110 5
|Демидов Сергей 127 5
|Петров Михаил 138 5
|Белоусов Максим 108 5
|Шипов Савва 101 5
|Клепиков Алексей 117 5
|Паршин Максим 316 5
|Иванов Алексей 132 5
|Батай Илья 55 5
|Лигачев Глеб 87 5
|Онищенко Владислав 96 5
|Бадалов Андрей 65 5
|Евраев Михаил 262 5
|Фомичев Олег 138 5
|Гимранов Ринат 122 5
|Козырев Алексей 322 5
|Ермолаев Артем 378 5
|Паршин Константин 63 5
|Попов Андрей 111 5
|Ушаков Анатолий 41 5
|Сахаров Александр 73 5
|Волков Никита 79 5
|Шпак Василий 224 5
|Агапкин Алексей 39 5
|Бурилов Андрей 105 5
|Ульянов Николай 112 5
|Козак Николай 163 5
|Мацыгин Юрий 42 5
|Соловьев Сергей 70 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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