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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пономарев Андрей



05.02.2025 Webbankir: впервые объем выдач за месяц превысил 3 млрд рублей 1
08.10.2024 Webbankir подвел итоги трех кварталов 2024 года 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки 1
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.02.2017 Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон» 2
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг 1
30.09.2014 Андрей Пономарев: Мы научили бизнес и ИТ разговаривать на одном языке 1
17.04.2014 УБРиР внедрил систему управления ИТ-сервисами с помощью «Ай-Теко» 1
16.09.2010 «Открытые Технологии» создадут для «Фуд Трэйд» ЦОД на основе архитектуры IBM 1
17.03.2009 На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом» 1
02.10.2007 «Уральский Банк Реконструкции и Развития» выбрал «БОСС-Референт» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Пономарев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 8
МегаФон 8883 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 6
Газинформсервис - ГИС 276 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 491 5
UIPath 101 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 5
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 5
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 3
IBM - International Business Machines Corp 9443 3
Biocad - Биокад 79 3
SAP SE 5280 2
HP Inc. 5689 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 2
Red Hat 1306 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 2
Microsoft Corporation 24646 2
Теко НПК 430 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи 1368 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Открытые технологии 701 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 1
Zabbix SIA - Заббикс 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Selectel - Селектел 388 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Broadcom - VMware 2365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 8
РЖД - Российские железные дороги 1905 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 6
Лента - Сеть розничной торговли 2088 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 6
Абсолют Банк 230 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 6
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 6
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 5
ПСБ - Промсвязьбанк 854 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
Ренессанс Страхование 160 5
Транснефть 300 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 5
Zenden Group - Дом одежды 65 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 5
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Ингосстрах Инвестиции 19 5
Cersanit - Церсанит Трейд 20 5
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 5
Новард УК - Novard 72 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 4
Держава АКБ 40 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1178 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 5
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 146 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2815 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 4
OpenStack 489 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 3
DevOps - Development и Operations 870 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5730 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4178 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2664 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 751 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12777 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1122 3
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 2
НКТ - Р7-Офис 381 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 5
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 5
IBM Public Cloud 26 5
HPE Service Manager - HPSM 45 2
Red Hat OpenShift 132 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Office 3739 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Docker Swarm 15 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
Linux OS 9983 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Intel x86 - архитектура процессора 1859 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 1
Apache Cassandra 47 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 52 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Citrix MetaFrame 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Docker - Платформа распределённых приложений 336 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - серия коммутаторов 1 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 9 1
Меденцев Константин 98 6
Натрусов Артем 284 6
Шадаев Максут 1013 6
Чаркин Евгений 296 6
Абакумов Евгений 206 6
Сотин Денис 205 6
Сергеев Сергей 138 6
Ложкин Руслан 34 6
Кирсанов Филипп 9 6
Вавра Владимир 23 6
Аксаков Анатолий 155 5
Коптелов Андрей 110 5
Демидов Сергей 127 5
Петров Михаил 138 5
Белоусов Максим 108 5
Шипов Савва 101 5
Клепиков Алексей 117 5
Паршин Максим 316 5
Иванов Алексей 132 5
Батай Илья 55 5
Лигачев Глеб 87 5
Онищенко Владислав 96 5
Бадалов Андрей 65 5
Евраев Михаил 262 5
Фомичев Олег 138 5
Гимранов Ринат 122 5
Козырев Алексей 322 5
Ермолаев Артем 378 5
Паршин Константин 63 5
Попов Андрей 111 5
Ушаков Анатолий 41 5
Сахаров Александр 73 5
Волков Никита 79 5
Шпак Василий 224 5
Агапкин Алексей 39 5
Бурилов Андрей 105 5
Ульянов Николай 112 5
Козак Николай 163 5
Мацыгин Юрий 42 5
Соловьев Сергей 70 5
Россия - РФ - Российская федерация 144787 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2969 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1116 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1504 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1482 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1547 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Франция - Французская Республика 7855 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1267 1
Армения - Ереван 199 1
Казахстан - Республика 5541 1
Армения - Республика 2285 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6991 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 5
Черкизон - Черкизовский рынок 156 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2191 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3551 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6713 2
Экономический эффект 1068 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 349 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 375 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 709 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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