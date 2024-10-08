Webbankir подвел итоги трех кварталов 2024 года

По итогам трех кварталов 2024 г. объем выданных займов на финансовой онлайн-платформе Webbankir (МФК «Вэббанкир») превысил 22,2 млрд руб.. Из них более 8 млрд руб. были выданы в III квартале 2024 г. Таким образом, за первые девять месяцев 2024 г. показатель вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

При этом объем выдач в III квартале 2024 г. увеличился на 31,2% год к году и на 4,4% к II кварталу 2024 г. А рабочий портфель Webbankir без учета просроченной задолженности свыше 30 дней по состоянию на 30 сентября 2024 г. достиг почти 3,6 млрд. Это на 43% превосходит размер портфеля годом ранее.

С января по сентябрь 2024 г. Webbankir выдал 1,98 млн займов, из них 367,4 тыс. – новым клиентам, ранее не пользовавшимся услугами компании. Таким образом, количество займов увеличилось на 7,8% год к году.

«Несмотря на существенное регуляторное давление на рынок, направленное на ограничение объемов кредитования, нам удается выдерживать высокую динамику развития бизнеса, что подтверждает правильность нашей стратегии», – сказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Главным драйвером стали среднесрочные займы – Installment loans. За год их доля в структуре выдач в денежном выражении подскочила с нескольких процентов почти до трети. Как правило, они выдаются самым надежным клиентам с хорошей кредитной историей и благоприятным опытом взаимодействия с компанией. Это позволяет снизить риск дефолта, а также оптимизировать расходы на маркетинг, поскольку удержание лояльной аудитории обходится в разы дешевле, чем привлечение новых заемщиков.