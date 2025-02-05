Webbankir Вэббанкир МФК Финансовый онлайн-сервис
ООО МФК «Вэббанкир» — участник российского рынка онлайн-микрофинансирования. Компания основана в 2012 году и первой в России начала выдавать онлайн-займы на банковские карты клиентов по технологии p2p (point-to-point) в течение 5 минут в режиме 24×7. В 2014 году в состав ее владельцев вошел российско-британский инвестиционный фонд Supremum Capital.
Webbankir и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2008 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
|Naumen - Наумен 627 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
|Genesys 208 1
|Dbrain - Дибрейн 25 1
|Пономарев Андрей 23 2
|Сидоров Денис 1 1
|Сотин Денис 205 1
|Орлов Александр 10 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Карпов Иван 78 1
|Бычков Александр 40 1
|Кучугин Илья 42 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Мольский Александр 15 1
|Мясин Антон 10 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Ломакин Владислав 1 1
|Обухов Андрей 3 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Громов Владимир 14 1
|Марушев Валерий 3 1
|Пелевин Дмитрий 1 1
|Илюхин Олег 17 1
|Астафьев Евгений 1 1
|Русланова Дарья 4 1
|Ядройцев Артём 6 1
|Косолапов Артём 7 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Емельянов Святослав 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Золотов Денис 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
|Forbes - Форбс 823 1
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
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