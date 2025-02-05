Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис

ООО МФК «Вэббанкир» — участник российского рынка онлайн-микрофинансирования. Компания основана в 2012 году и первой в России начала выдавать онлайн-займы на банковские карты клиентов по технологии p2p (point-to-point) в течение 5 минут в режиме 24×7. В 2014 году в состав ее владельцев вошел российско-британский инвестиционный фонд Supremum Capital.