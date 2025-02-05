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Webbankir Вэббанкир МФК Финансовый онлайн-сервис

Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис

ООО МФК «Вэббанкир» — участник российского рынка онлайн-микрофинансирования. Компания основана в 2012 году и первой в России начала выдавать онлайн-займы на банковские карты клиентов по технологии p2p (point-to-point) в течение 5 минут в режиме 24×7. В 2014 году в состав ее владельцев вошел российско-британский инвестиционный фонд Supremum Capital


05.02.2025 Webbankir: впервые объем выдач за месяц превысил 3 млрд рублей 1
25.10.2024 Webbankir: доля владельцев iPhone среди заемщиков МФО с 2022 года выросла вдвое  1
08.10.2024 Webbankir подвел итоги трех кварталов 2024 года 2
28.08.2024 Россияне рассказали, как искусственный интеллект влияет на их работу 1
09.08.2024 Россияне назвали профессии, которые пострадают от искусственного интеллекта 1
15.03.2024 ИТ-шники «дошли до ручки». Им катастрофически не хватает денег, приходится регулярно брать микрокредиты. Число займов в МФО растет 1
24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
03.10.2018 Webbankir: чат-бот увеличил конверсию обращений в заявки в 8,5 раз 1
08.04.2014 Система Contact приступила к выдаче займов Webbankir 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Webbankir и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2008 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Naumen - Наумен 627 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Genesys 208 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1159 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
СДМ-Банк 63 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4144 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4026 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5061 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
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Маршрутизация - Routing 500 1
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