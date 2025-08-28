Каждый десятый россиянин уже ощутил конкуренцию с искусственным интеллектом

Четверть россиян (25,5%) считают, что в будущем искусственный интеллект способен потеснить их в профессиональной сфере. Каждый десятый (9,8%) заявил о наличии конкуренции уже прямо сейчас. Такие данные содержатся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе опроса среди трех тыс. человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Подавляющее большинство (90,2%) респондентов не чувствуют конкуренцию со стороны ИИ в своей профессиональной сфере. Среди них 36,6% уверены, что ИИ вообще не применим к их профессии. А 28,1% отметили, что он, напротив, повышает их продуктивность. Вместе с тем, каждый четвертый опрошенный (25,5%) допускает, что ИИ может стать соперником в будущем.

Из тех, кто уже сейчас ощущает на себе угрозу со стороны нейросетей, 3,9% сообщили, что им приходится переучиваться, чтобы сохранять продуктивность. В свою очередь 5,9% настроены еще более пессимистично и полагают, что их профессия может и вовсе исчезнуть с развитием технологий.

При этом только 15% опрошенных считают, что ИИ уже превосходит человека во многих областях. 19,6% ожидают, что это произойдет в течение ближайших лет. Наибольшее количество участников опроса (39,9%) допускают такую возможность на горизонте нескольких десятилетий или в еще более отдаленной перспективе. Наконец, 25,5% уверены, что машинный разум не превзойдет человека никогда.

Оценивая позиции России в развитии технологий искусственного интеллекта, 44,4% считают, что страна находится на среднем уровне. 30,7% отмечают, что она входит в число ведущих держав в этой сфере. 3,3% и вовсе назвали ее мировым лидером. Напротив, по мнению 21,6%, Россия отстает в технологиях ИИ.