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Webbankir: 60% россиян готовы оформить самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 г. у россиян появится возможность оформить самозапрет на кредиты и займы. 60% отметили, что могут воспользоваться данной услугой. Из них 20% подтвердили, что сделают это однозначно, остальные 40% допускают такую возможность в будущем. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Остальные 29,5% скорее всего не будут устанавливать самозапрет, и только 10,5% категорически против использования данной меры. Таковы результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенного в феврале 2025 г. среди 3 тыс. человек старше 18 лет по всей стране.

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Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от мошенников и финансовых преступлений станет «в разы меньше». 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно». 13,4% считают, что самозапрет не сработает вообще и фрод сохранится на нынешнем уровне или даже вырастет.

При этом подавляющее большинство участников опроса (90,7%) полагают, что оформление мошеннических кредитов является массовой проблемой в России. Почти треть (31,8%) признались, что сами или их близкие становились жертвами злоумышленников. Каждый десятый (9,3%) сталкивался с подобной ситуацией неоднократно, 22,5% – однажды.

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