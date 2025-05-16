Четверть россиян считают, что финансовые мошенники используют гипноз

Чаще всего мошенники в России представляются сотрудниками силовых структур и крупнейших банков. Из средств связи предпочитают звонки на мобильный телефон и мессенджеры. При этом их действия настолько успешны, что больше четверти россиян (27,7%) считают, что злоумышленники используют гипноз. Таковы данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенного в апреле-мае 2025 г. по всей стране среди трех тыс. человек в возрасте от 18 лет. Из них 84% заявили о том, что либо сами, либо их знакомые сталкивались с попытками фрода. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Респонденты, имевшие опыт взаимодействия с мошенниками, говорят, что чаще всего те звонят на мобильный телефон (этот ответ выбрали 91,4%) или связываются через популярные мессенджеры, например Telegram, WhatsApp и ВКонтакте (75,1%). Значительно реже, по мнению опрошенных, используются поддельные фишинговые сайты (39,7% ответов), SMS-рассылки (33,5%) и фейковые мобильные приложения (23,3%). Наконец, менее всего распространены звонки на городской телефон (14,8%).

Самая популярная легенда в мошеннических схемах – это коммуникация от имени представителей силовых структур (ФСБ, полиции, Росгвардии и т. п.). Ее отметили 62,6% респондентов. Чуть реже злоумышленники представляются работниками крупнейших коммерческих банков страны (60,3%). Также довольно часто они выдают себя за сотрудников ЦБ, или Банка России. На это указали 40,9% участников опроса.

Примерно каждый четвертый (23,3%) знает о случаях, когда аферисты представлялись сотрудниками органов власти или государственных сервисов, например мэрии или Госуслуг. Каждый пятый – об эпизодах, где фигурировали коммунальные службы или управляющие компании (20,6%), или когда сообщения поступали от якобы друзей и знакомых (19,8%). Кроме того, в 12,5% случаев мошенники выступали от имени популярных маркетплейсов и магазинов, в 10,5% – как органы соцзащиты, в 9,3% – как руководители или коллеги по работе.

Отвечая на вопрос «Какие меры предосторожности вы предпринимаете, чтобы защититься от мошенников?», подавляющее большинство (77%) сказали, что стараются не отвечать на сообщения и звонки от незнакомых контактов. 32,3% регулярно читают новости о разных мошеннических схемах, чтобы «не попасть на ту же удочку». 22,2% при звонках от имени какой-то организации или человека кладут трубку и перезванивают туда сами, 21,4% тут же рассказывают о подозрительных ситуациях близким, чтобы посоветоваться, а 21% просят связаться с ними позже, чтобы было время подумать. Только 8,9% респондентов ответили, что не предпринимают никаких мер для защиты от мошенников.