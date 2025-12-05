Доля заемщиков МФО с «айфонами» выросла до рекордных значений

Доля владельцев iPhone среди клиентов МФО выросла до рекордных значений. По итогам третьего квартала 2025 г. она достигла 40,6% в структуре выдач онлайн-займов – впервые за историю наблюдений. Для сравнения за аналогичный период 2024 г. через «айфоны» было оформлено 37,5% займов, а в третьем квартале 2023 г. – 36,2%. Таковы данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе 1 млн займов, выданных через интернет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Аналитики Webbankir связывают увеличение доли пользователей «яблочных» телефонов с ростом доходов заемщиков, то есть с повышением качества клиентской базы МФО. Смартфоны Apple, как правило, стоят дороже, и по статистике их владельцы чаще гасят займы досрочно и реже запрашивают пролонгацию. В среднем разница с обладателями Android по этим показателям составляет около 2%. Заемщикам с iPhone также по-прежнему одобряют более крупные суммы, чем пользователям телефонов на базе Android. Правда, сегодня эта разница сократилась до минимума. Если год назад она составляла 5%, то теперь – только 3%. Это произошло потому, что средняя величина займа у клиентов с Android за год росла быстрее – на 7%, до 14,95 тыс. руб. У «айфоноводов» средняя сумма увеличилась на 5%, до 15,43 тыс. руб.

Это говорит о том, что владение более престижным телефоном само по себе не является ключевым фактором для МФО при решении о выдаче займа.