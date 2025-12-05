Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Доля заемщиков МФО с «айфонами» выросла до рекордных значений

Доля владельцев iPhone среди клиентов МФО выросла до рекордных значений. По итогам третьего квартала 2025 г. она достигла 40,6% в структуре выдач онлайн-займов – впервые за историю наблюдений. Для сравнения за аналогичный период 2024 г. через «айфоны» было оформлено 37,5% займов, а в третьем квартале 2023 г. – 36,2%. Таковы данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе 1 млн займов, выданных через интернет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Аналитики Webbankir связывают увеличение доли пользователей «яблочных» телефонов с ростом доходов заемщиков, то есть с повышением качества клиентской базы МФО. Смартфоны Apple, как правило, стоят дороже, и по статистике их владельцы чаще гасят займы досрочно и реже запрашивают пролонгацию. В среднем разница с обладателями Android по этим показателям составляет около 2%. Заемщикам с iPhone также по-прежнему одобряют более крупные суммы, чем пользователям телефонов на базе Android. Правда, сегодня эта разница сократилась до минимума. Если год назад она составляла 5%, то теперь – только 3%. Это произошло потому, что средняя величина займа у клиентов с Android за год росла быстрее – на 7%, до 14,95 тыс. руб. У «айфоноводов» средняя сумма увеличилась на 5%, до 15,43 тыс. руб.

Это говорит о том, что владение более престижным телефоном само по себе не является ключевым фактором для МФО при решении о выдаче займа.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров

Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента

Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще