ИТ-шники «дошли до ручки». Им катастрофически не хватает денег, приходится регулярно брать микрокредиты. Число займов в МФО растет

Российские ИТ-специалисты стали значительно чаще пользоваться услугами микрофинансовых организаций и брать деньги в долг под большие проценты. Доля ИТ-клиентов МФО выросла почти вдвое всего лишь за год. В отрасли стагнация зарплат – водители и даже курьеры теперь получают больше, нежели программисты или безопасники.



Занять до получки

Отечественным ИТ-специалистам стало значительно чаще не хватать зарплаты на повседневные нужды. Как пишет ТАСС со ссылкой на статистику Webbankir, представители отрасли начали значительно чаще обращаться за помощью в микрофинансовые организации (МФО), известные тем, что выдают небольшие суммы денег под очень высокие проценты.

По информации издания, если в начале 2023 г. из всех клиентов МФО представителей российской ИТ-отрасли было лишь 2,5%, то годом позже их количество выросло до 4,4%.

Что еще более примечательно, российские ИТ-шники уверенно заняли второе место по размерам микрокредитов. Они берут в МФО, в среднем, 7500 руб. – больше занимают лишь представители финансовой отрасли, хотя и ненамного – 8500 руб.

Что не так с ИТ-отраслью

Сфера информационных технологий на протяжении нескольких последних лет считалась наиболее прибыльной с точки зрения размеров зарплат. Многие ее представители получали в несколько раз больше, нежели работники других отраслей, зачастую даже не выходя из дома.

Высокими зарплаты в ИТ являются и сейчас, но при этом в стране в одночасье появились другие сферы, где работникам платят значительно больше. К тому же ускорилась инфляция, а цены на все, включая технику, стремительно растут.

Например, CNews писал, что в современной России гораздо выгоднее не сидеть часами у компьютера, а перемещаться по своему населенному пункту пешком, на велосипеде или автомобиле – курьеры отныне получают больше многих ИТ-шников. Причем дисбаланс этот чувствуют на себе не только опытные работники ИТ-сферы – студенты, обучающиеся по ИТ-специальностям, тоже будут получать меньше после получения диплома и выхода на работу, нежели курьеры.

Быть водителем или сварщиком в России сейчас тоже выгоднее, чем ИТ-шником. В некоторых регионах менеджеры по продажам тоже получают больше, нежели компьютерщики. И это при том факте, что в стране острый дефицит ИТ-специалистов, подтверждаемый властями – нехватка составляла около 700 тыс. человек на август 2023 г.

Российский мир перевернулся

Наряду с вынужденным ростом интереса ИТ-специалистов к услугам микрофинансовых организаций (по доброй воле россияне их не посещают) в России наметилась тенденция сокращения числа обращений в МФО со стороны работников сферы торговли. В начале 2023 г. на них приходилось 18,3% займов, а через год этот показатель снизился до 16,2%. При этом количество людей, занятых в торговле, напротив, выросло за то же срок – все больше россиян, по данным Forbes, стремятся начать свой бизнес на популярных в стране маркетплейсах.

Реже стали переступать порог отделений МФО работники сфер здравоохранения (с 7,5% до 5,7% за год), легкой и пищевой промышленности (с 7,2% до 5,6%), образовании (с 6,8% до 5,4%), а также представители охранных предприяти й и силовых структурах (с 8% до 6,7%) и юридических и нотариальных услугах (с 3% до 2,1%), пишет ТАСС. При этом силовики и врачи занимают лишь немногим меньше, чем ИТ-специалисты – в пределах 7,5 тыс. руб.

В то же время работники общепита, как показала практика, берут наименьшие займы – в среднем 5,6 тыс. руб. Немногим больше, 5,9 тыс. руб., берут в МФО работники сельского хозяйства, а также легкой и пищевой промышленности (5,9 тыс. руб.).

Не только ИТ-шники

Ситуация с микрозаймами в России ощутимо ухудшилась не только в сфере информационных технологий. Чаще обращаться с МФО стали, к примеру, представители отрасли металлообработки и машиностроения – в начале 2024 г. на них пришлось 6,2% всех выданных микрозаймов против 4,6% годом ранее.

Положительная (хотя, скорее, отрицательная) динамика прослеживается и в добывающей промышленности. Представляющие эту сферу россияне в начале 2023 г. составляли 5,5% контингента потребителей услуг МФО, а в начале 2024 г. – 7,8%.