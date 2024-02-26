Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone

Ритейлеры подвели итоги 2023 г. и установили, что ноутбуки, планшеты и смартфоны в России сильно подорожали. В первую очередь это коснулось техники Apple, которая и без того кишит ограничениями в России. Отечественных заменителей иностранной техники в стране почти нет – ни ноутбуки, ни смартфоны с планшетами не выпускаются местными компаниями в таком количестве, чтобы обогнать по поставкам китайских и западных вендоров.

Раньше надо было покупать

По результатам 2023 г. современная техника стала еще менее доступной для простых россиян. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отечественных ритейлеров, электроника за год подскочила в цене на 10-15%.

Речь именно о потребительских гаджетах – смартфонах, ноутбуках и планшетах, у которых почти нет сравнимых по цене и возможностям российских аналогов. Для примера, в России (да и во всем остальном мире) никто не выпускает смартфоны на iOS – такие есть только у Apple. Как итог, к концу 2023 г. iPhone в России стали дороже на 37% год к году, и это рекорд среди всех других гаджетов. При этом в iPhone пока есть масса ограничений, связанных с установкой российских приложений, но Минцифры уже работает над этим вопросом.

Если рассматривать технику по категориям, то, например, ноутбуки с экранами от 12 до 17 дюймов по диагонали, то есть самые ходовые модели, подорожали на 13% – до 61 тыс. руб. Мобильные ПК с дисплеем от 17 дюймов стали на 12,5% менее доступными, подорожав в среднем до 87 тыс. руб.

Планшеты, которые, вопреки мечтам Стива Джобса (Steve Jobs) и Тима Кука (Tim Cook), так и не смогли заменить собой настольные и мобильные компьютеры, тоже стали дороже. Их цены за минувший год выросли на 9%, составив в среднем 16,5% тыс. руб.

Фото: George Beridze / Unsplash Предпосылок сколько-нибудь ощутимого падения цен на технику в России в 2024 году нет

Смартфоны в общей своей массе за отчетный период прибавили в цене 10-18% в зависимости от производителя и модели. iPhone отныне стоят в России в среднем 100 тыс. руб., то есть на 37% дороже, нежели в 2022 г. Apple больше не привозит их в Россию – в магазинах они появляются благодаря параллельному импорту.

«В целом по России средний чек на категорию “Электроника” вырос на 17% в 2023 г. по сравнению с 2022 г., – сообщили CNews представители маркетплейса Ozon. – Средний чек россиян при покупке смартфонов в 2023 г. вырос на 20%. Что касается ноутбуков и планшетов, средний чек показал рост на 26% в 2023 г.».

Слабый рубль – главная причина

Опрошенные изданием эксперты внутри рынка видят несколько причин происходящего. Одна из них очевидна для каждого россиянина, хоть раз сталкивавшегося с экономическим кризисом – курс валют.

В 2023 г. рубль хоть и не побил свой исторический антирекорд (в марте 2022 г. 1 доллар США стоил почти 123 рубля), но все же обвалился почти вдвое – к концу года его курс находился на уровне 100 руб. за доллар.

А чем дешевле рубль, как показали последние 26 лет российской экономики (с момента кризиса 1998 г.), тем дороже любые товары. В первую очередь это касается техники, потому что почти вся она везется из-за границы, где дистрибьюторам приходится проводить операции в иностранных валютах Подробнее об этом читайте в материале CNews.

К тому же нельзя забывать про инфляцию – имеющиеся на руках у россиян рубли в 2023 г. обесценивались очень быстро. Согласно официальной статистике Росстата, инфляция в стране по итогам 2023 г. превысила 7,4%.

Также в 2023 г. Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку – если в конце сентября 2022 г. она составляла 7,5%, то к концу 2023 г. ее подняли до 16%. Чем выше ключевая ставка, тем большие проценты по кредитам приходится выплачивать россиянам, притом не только за ипотеку или автомобиль – ставки по кредитам растут и для бизнеса, в том числе и для дистрибьюторов техники, а также ритейлеров. Их дополнительные расходы в итоге всегда отражаются на ценниках – ни один бизнес не будет по своей воле работать себе в убыток.

Во всем виноваты современные пираты

Также опрошенные изданием дистрибьюторы винят удорожание техники в российской рознице хуситов – современных «пиратов», представляющих собой военизированную группировку шиитов-зейдитов, действующую на территории Йемена. В 2023 г. они весьма активно атаковали торговые суда в Красном море, что привело к росту стоимости логистики. Эксперты уверены, что если ситуацию в Красном море не решить, цены на технику, встречающие россиян в магазинах и онлайн-витринах, будут расти и дальше.

Инвестиции в гигабайты и гигагерцы

Однако удорожание техники при давно замерших реальных доходах совершенно не пугает россиян, согласно статистике по продажам. По словам собеседника «Коммерсанта», граждане России в 2023 г. скупили 2,6 млн смартфонов, что на 13% больше, нежели в 2022 г. Правда, им пришлось выложить за них в общей сумме 66 млрд руб., а это на 33% больше, чем годом ранее.

Схожая картина наблюдается и на рынке мобильных компьютеров. За отчетный период в России было продано 3,6 млн ноутбуков (рост 12% год к году) на сумму 220 млрд руб. Расходы россиян на ноутбуки увеличились на 11% за год.

Однако все рекорды роста продаж бьют планшетные компьютеры – 2,4 млн устройств или на 32% больше год к году. Итоговая затраченная на них сумма – 49,8 млрд руб. (+30% за год).

И все же среди россиян уверенно растет нежелание или невозможность тратить десятки тысяч рублей на тот или иной гаджет. Согласно статистике МТС, в 2023 г. почти вдвое выросли продажи откровенно дешевых смартфонов, чья цен не превышает 10 тыс. руб. В компании, правда, связали это с расширением модельного ряда китайских вендоров, добавив, что в сегменте планшетов сформировалась схожая картина.