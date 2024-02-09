Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос

Apple отключила в iOS поддержку PWA-приложений. В России они были единственной удобной альтернативой обычным утилитам, которые Apple удалила из своего каталога, например, приложениям российских банков. Решить эту проблему пока не представляется возможным.

Новый сюрприз от Apple

Компания Apple отключила поддержку так называемых «прогрессивных веб-приложений» (Progressive Web Application, PWA) в новых версиях операционной системы iOS. По сути, это современная итерация классических веб-приложений, отличительная особенность которых в стабильности и быстроте работы.

Для россиян поддержка PWA в iOS была настоящим спасением. После 24 февраля 2022 г. Apple начала активно удалять из своего каталога App Store российские приложения, и сильнее других досталось отечественным банкам из топ-10. А поскольку альтернативы App Store в экосистеме Apple пока нет, россияне стали активно переходить на PWA.

С точки зрения пользовательского опыта особой разницы между PWA и обычным приложением нет – и то, и другое открывается в отдельном окне, есть возможность переключаться между ними в меню многозадачности. Вернее, была такая возможность до релиза второй бета-версии iOS 17.4. В марте 2024 г. Apple выпустит стабильную сборку этой системы, и тогда поддержка PWA отключится на все iPhone, которые получают обновления.

Что изменится

Как только на iPhone отключится поддержка PWA-приложений, все они из отдельного приложения превратятся в обычные ярлыки интернет-страниц. Нажимая на них, пользователь больше не увидит приложение в отдельном окне – вместо него откроется установленный на iPhone и выбранный по умолчанию браузер, будь то Safari, Chrome или любой другой.

Фото: Сбербанк PWA-приложения банков годами выручали российских пользователей iPhone

Иными словами, standalone-приложение, с которым было удобно взаимодействовать, начнет открываться отдельной вкладкой в веб-обозревателей. Многим пользователям новый принцип работы PWA-утилит может не понравиться, особенно с учетом того, что в своем нынешнем исполнении на iOS эти приложения имеют возможность отправлять push-уведомления. Когда они станут обычными вкладками в браузере, этой полезной функции они моментально лишатся.

Также утратится нынешняя скорость работы PWA-приложений – теперь все будет зависеть в первую очередь от степени оптимизации браузера, но у многих современных решений она далека от идеала. Наконец, превратившись во вкладки, PWA-утилиты, в том числе и банковские, разучатся идентифицировать пользователя по его биометрии.

Почему это так важно для россиян

PWA-приложения стали неотъемлемой частью если не всех, то большинства iPhone, работающих на территории России. Лишившись возможности пользоваться нужными им полноценными приложениями, например, банковскими, россияне перешли именно на их PWA-версии.

Ярчайший пример – это Сбербанк, крупнейший банк России с десятками миллионов клиентов, оказавшийся в числе первых, чьи приложения Apple безжалостно удалила из App Store. Он несколько раз пытался вернуться в этот каталог с приложениями-клонами, но Apple быстро находила и удаляла их. Последнюю на момент выхода материала попытку Сбербанк предпринял в начале 2024 г. с приложением «Учет Онлайн», но оно продержалось в App Store меньше недели.

При этом почти сразу после попадания в санкционный список Сбербанк полностью переработал веб-версию своего приложения «Сбербанк Онлайн» – она почти перестала отличаться от самой утилиты по части доступных в ней возможностей. Летом появилась опция превращения этой веб-версии в PWA-приложение.

«Progressive Web Apps в iPhone помогали российским пользователям не так остро чувствовать удаление банковских приложений из App Store, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Теперь без официального приложения нельзя будет получить push-уведомление, авторизоваться с помощью биометрии. Это ключевые факторы, которые делали Progressive Web Apps востребованными. Единственный выход с учетом ограничений – загружать из App Store клоны приложений, которые периодически создают банки».

Все за одного

Сама идея Apple по отказу от поддержки PWA-приложений берет свое начало в головах европейских законотворцев. Она напрямую связана с их инициативой по лишению Apple монополии на магазины приложений в своей же экосистеме.

В обозримом будущем из-за требования властей ЕС в iOS появится поддержка сторонних магазинов приложений, чего в iOS не было никогда, и что делает ее похожей на Android. Этой инициативе уже несколько лет – например, CNews писал о ней в конце 2022 г., но лишь сейчас она обретает реальные формы.

Отключить поддержку PWA-приложений Apple планировала только в Европе, фактически, в обмен на доступ к сторонним каталогам приложений. Но, судя по первым отзывам пользователей бета-версии iOS 17.4, в итоге это затронуло и другие регионы мира.