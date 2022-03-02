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Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены»

Apple объявила о прекращении продажи своих устройств в России. Официальный магазин закрыт, поставки техники дистрибьюторам остановлены, так что скоро iPhone, MacBook и другие гаджеты исчезнут и из торговых сетей. Apple также ограничила работу платежной системы Apple Pay, есть риск полного прекращения ее работы. На Apple уход из России почти не отразится. По итогам 2020 г. ее продажи в России составили всего лишь около 1% от общемировой выручки

Россияне остались без iPhone

Компания Apple полностью прекратила продажи всех своих устройств через свой официальный сайт. При попытке приобрести любой из ее современных гаджетов сайт переходит на страницу с надписью «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

Поначалу пользователи еще могли выбрать нужное устройство, однако добавить его в корзину и оплатить было нельзя. Сайт писал, что доставка недоступна. При этом на главной странице сайта по-прежнему присутствовали ссылки на страницы покупки.

Apple заявила, что решение о прекращении продаж напрямую связано с происходящим на Украине. 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, что моментально вылилось в исторический обвал рубля и многочисленные санкции со стороны большинства крупнейших стран мира.

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Тим Кук словно прощается с россиянами

Также сразу после начала спецоперации на Украине министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал письмо лично гендиректору Apple Тиму Куку (Tim Cook). В нем он попросил его остановить поставки и продажи техники Apple в России и попутно закрыть всем россиянам доступ к магазину приложений App Store.

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Сроки возвращения в Россию Apple не называет

Пока неизвестно, на основе чего именно Кук принял решение о бойкотировании российского рынка. Более вероятно, что он просто подчиняется решению американских властей, а не выполняет просьбу украинского министра, так как именно США ввели одни из наиболее жестких санкций в отношении России. Кроме того, еще в декабре 2021 г. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) пообещал ограничить поставку россиянам американских смартфонов, если Россия начнет открыто конфликтовать с Украиной.

Ритейлеры не спасут

В заявлении Apple относительно происходящего говорится, что компания не только прекратила продажи на собственном сайте, но еще и полностью остановила отгрузки своей техники своим российским дистрибьюторам. Это означает, что в очень скором будущем ее гаджеты и компьютеры пропадут и из каталогов других магазинов.

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Купить новый iPhone 13 пока еще можно

Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка» за комментариями. Пока нет прогнозов, когда именно они прекратят продажи устройств Apple. Вероятнее всего, это будет зависеть от размеров складских запасов и интенсивности спроса.

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MacBook, тем временем, уже в дефиците

На момент публикации материала многие гаджеты Apple еще можно было купить в розничных сетях. Однако в «М.Видео», к примеру, осталось крайне мало MacBook, а некоторые модели и вовсе уже распроданы.

Представители «Ситилинка» сообщили CNews: «“Ситилинк” не планирует останавливать продажи продукции Apple в ближайшее время. Модель бизнеса компании предполагает закупку небольших партий товаров с быстрой реализацией. Продукция Apple в настоящий момент есть в наличии и будет продолжать появляться на сайте».

Сервисы частично недоступны

На момент публикации материала сервисы компании Apple пока еще были доступны в России, но уже не все. Тим Кук распорядился ограничить на территории страны функционирование платежной системы Apple Pay, которая работала в стране с октября 2016 г.

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Сайт Apple все еще предлагает купить ее технику, но ссылки больше никуда не ведут

На 8:40 утра 2 марта 2022 г. по Москве Apple не уточняла, в чем именно заключаются ограничения в работе ее платежной системы.

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Следует отметить, что в случае сервисов компании ограничения коснулись не только россиян, но и украинцев. Так, на территории этой страны картографический сервис Apple Maps больше не показывает информацию о пробках и авариях на дорогах.

Ограничения в работе магазина приложений Apple App Store на момент публикации материала введены не были. Приложения по-прежнему доступны для скачивания, а уже установленные на устройство утилиты получают обновления. Также распространившая в Сети информация о том, что Apple начнет удаленно блокировать уже приобретенные россиянами устройства, пока не подтвердилась. Возможно, блокировка гаджетов и вовсе не входит в ее планы, поскольку за это она может получить массу судебных исков.

Невелика потеря

Россия хоть и является одной из крупнейших стран мира по количеству жителей и крупнейшей по занимаемой территории, но в число крупнейших рынков сбыта техники Apple она не входит. В Россию компанию представляет ООО «Эппл рус», которая по итогам 2020 г. получила выручку в размере 266,31 млрд руб., согласно финансовому отчету Apple.

С одной стороны, это почти на 41% выше показателей 2019 г., с другой же, это лишь около 1% мировой выручки Apple за тот же период. Она составила $274,52 млрд. Таким образом, уход компании из России едва ли отразится на ее финансовом благополучии.

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В то же время некоторые виды техники Apple пользуется сравнительно высоким спросом в России. Так, в III квартале 2021 г. в сегменте смартфонов она находилась на третьем месте 15-процентной долей, уступая лишь китайской Xiaomi (26%) и южнокорейской Samsung (34%).

В то же время компьютеры Apple ввиду их более высокой стоимости в сравнении с идентичными по характеристикам аналогами других брендов популярностью в России не пользовались. По данным аналитической компании IDC, в IV квартале 2021 г. компания не смогла пробиться ни в топ-3, ни даже в топ-5 по объемам продаж десктопов. В сегменте ноутбуков она находилась на пятой строчке после Lenovo, Asus, Acer и HP.

Почти 72% общего ПК-рынка России поделили между собой Lenovo, Acer, Asus, HP и Dell. Следовательно, Apple разделила оставшиеся 28% со всеми другими брендами.

Эльяс Касми

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