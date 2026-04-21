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Cook Tim Кук Тим Кук Тимоти Дональд
СОБЫТИЯ
|21.04.2026
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Apple обезглавлена. Тим Кук покидает пост гендиректора спустя 15 лет
динившийся к ее коллективу в 2001 г. Что примечательно, на момент назначения ему было 50 лет, как и Тиму Куку, когда Стив Джобс выбрал его своим преемником. Apple Джон Тернус «Джон Тернус облад
|02.06.2025
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«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка
Торвальдс за справедливость Разработчик Linux, сотрудник Google и теперь бывший главный сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов. Коммит (commit) – это за
|16.11.2022
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Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США
заводе в Аризоне в США, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инжене
|05.08.2021
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Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля
много «дыр» Сообществу разработчиков ядра Linux не хватает специалистов, чтобы вовремя устранять найденные в нем уязвимости. Как сообщил The Register, на эту проблему обратил внимание программист Кис Кук (Kees Cook) из Google Security Team, принимающий непосредственное участие в развитии Linux. По словам Кука, каждую неделю программисты готовят приблизительно по 100 новых исправлений для яд
|28.07.2021
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Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»
В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и причины пресл
|02.07.2019
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Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера
зано с новой корпоративной культурой внутри компании, которую привнес действующий ее глава Тим Кук (Tim Cook) после того, как в 2011 г. сменил на посту CEO основателя компании Стива Джобса (Ste
|30.01.2019
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Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты
странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образо
|15.11.2018
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Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии
e New York Times. По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC. С дру
|20.04.2018
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Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS
«Слияние – это не то, что хотят пользователи» Глава компании Apple Computer Тим Кук (Tim Cook) в своем интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald заявил, что Apple
|04.05.2017
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Apple потратит $1 млрд, чтобы угодить Трампу
$1 млрд в развитие высокотехнологичного производства в США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук (Tim Cook) в интервью телеканалу CNBC. Позднее в этом месяце компания объявит, кто первым полу
|20.12.2016
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Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом
Тим Кук: мы не бросим десктопы Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о том, что Apple собирается отказыва
|22.11.2016
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Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника»
т Наделлы Куку Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) припомнил генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) злую шутку трехлетней давности. Ответная реплика Наделлы, прозвучавшая н
|09.11.2016
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Знаменитый ИТ-инвестор: Тим Кук некомпетентный директор, убивающий Apple
Тим Кук признан «некомпетентным» Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) назван «скучным, недальновидным и некомпетентным» генеральным директором, который «
|23.05.2016
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Глава Apple Тим Кук признал, что iPhone слишком дорого стоит
Слишком высокая цена Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) согласился с тем, что в Индии iPhone завышена по сравнению с США. Он сделал это в и
|17.12.2015
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Apple нашла замену Тиму Куку
Новый операционный директор Apple нашла замену Тиму Куку (Tim Cook), который в 2011 г. покинул должность операционного директора, чтобы заня
|30.10.2014
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Гендиректор Apple Тим Кук — гей
Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) впервые раскрыл свою сексуальную ориентацию. В статье, опубликованной на сайте Bloo
|18.09.2014
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Глава Apple выступил с заявлением о защите личных данных
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) выступил с заявлением о важности защиты вашей личной информации для Apple. «Для нас
|19.03.2014
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Тим Кук назвал бредом новую книгу об Apple
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) лично раскритиковал новую книгу об Apple, написанную бывшей журналисткой Wall Stree
|29.10.2013
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У Apple упала прибыль. Тим Кук пообещал через год выпустить «новую продуктовую категорию»
$37 млрд против $41,7 млрд. Комментируя финансовые результаты, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания видит возможность существенного роста как в существующих, так
|29.05.2013
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Тим Кук намекнул на продукты Apple, которые произведут революцию
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) дал интервью Уолту Моссбергу (Walt Mossberg) и Каре Свишер (Kara Swisher) в рамках
|17.05.2013
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Глава Apple требует снизить налоги в США
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на предстоящей на следующей неделе встрече с представителями Конгресса США планируе
|23.04.2013
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Глава Apple Тим Кук может уйти в отставку
Компания Apple ищет замену генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook), сообщает Forbes со ссылкой на осведомленные источники. При этом издание
|21.03.2013
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Глава Apple теряет популярность среди сотрудников
Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) существенно потерял в глазах своих сотрудников за последние 12 месяцев. Глава Apple
|13.02.2013
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Глава Apple Тим Кук: у нас полно новых идей
Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), выступая на конференции Goldman Sachs, ответил на предположения о том, что после в
|13.02.2013
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Глава Apple намекнул на абсолютно новый телефон
Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) намекнул на то, что компания Apple может создать более дешевый мобильный телефон, о
|28.12.2012
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Зарплата главы Apple за 2012 г. упала в 100 раз
Заработок главы Apple Тима Кука (Tim Cook) в 2012 г. составит $4,17 млн, что в 100 раз меньше, чем в прошлом году. Нынешний за
|07.12.2012
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Apple намерена изменить телевидение
й важный шаг, который собирается предпринять Apple, намекнул генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook), впервые затронув эту тему за время своего правления в компании. Он руководит Apple
|23.11.2012
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Глава Apple - самый высокооплачиваемый гендиректор. ЦИФРЫ
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей американских корпораций, со
|28.09.2012
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Apple впервые в своей истории извинилась перед пользователями
Главный исполнительный директор компании Apple Тим Кук (Tim Cook), занимающий эту должность с августа 2011 г., принес извинения пользователям за прил
|30.05.2012
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Глава Apple пообещал обучить Siri
м управлением Siri в iPhone 4S. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook), который стал основным гостем очередной конференции D: All Things Digital. В беседе
|25.05.2012
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Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), принявший бразды правления компании из рук Стива Джобса (Steve Jobs) около 9 месяц
|26.03.2012
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Глава Apple Тим Кук приехал в Китай
Тим Кук (Tim Cook), исполнительный директор компании Apple, посетил Китай. В Китае Кука заметили польз
|24.02.2012
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Apple: мы готовим продукты, которые «перевернут сознание»
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) пообещал новые революционные продукты. Он сделал это, выступая на ежегодной встрече
|18.01.2012
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Назван возможный преемник главы Apple Тима Кука
Наиболее вероятным преемником текущего исполнительного президента Apple Тима Кука (Tim Cook) является 43-летний Скотт Форстолл (Scott Forstall), вице-президент Apple по разрабо
|02.11.2011
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Новый глава Apple переделывает компанию под себя
ния в августе 2011 г. из рук Стива Джобса (Steve Jobs), бывший операционный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) пообещал в письме сотрудникам, что компания останется прежней. К настоящему моменту
|19.10.2011
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Новый глава Apple считает российский рынок многообещающим
, посвященной публикации нового финансового отчета Apple, исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook) рассказал о перспективах компании на развивающихся рынках, отметив, в частности, вп
|14.10.2011
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Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом?
ть совет директоров разработать план преемственности. В конце концов правление назначило Тима Кука (Tim Cook) новым CEO. Неизвестно, было ли это тем самым планом или совет директоров просто вос
|25.08.2011
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Стив Джобс ушел в отставку. Акции Apple резко упали
(развития компании - прим. CNews), я настоятельно рекомендую назначить моим преемником, Тима Кука (Tim Cook)". Подробнее о Тиме Куке читайте здесь. Джобс поблагодарил за работу всех сотруднико
|25.08.2011
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Стив Джобс ушел в отставку с поста главы Apple
бс (Steve Jobs) ушел в отставку с поста исполнительного директора Apple, а его место занял Тим Кук (Tim Cook), бывший операционным директором. В обязанности Кука на посту операционного директор
|29.09.2010
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Топ-менеджер Apple опроверг слухи о своем уходе в Hewlett-Packard
Главный директор Apple по операциям Тим Кук (Tim Cook) опроверг слухи о своем уходе в компанию Hewlett-Packard на должность главного испол
Cook Tim и организации, системы, технологии, персоны:
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