Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Cook Tim Кук Тим Кук Тимоти Дональд

СОБЫТИЯ


21.04.2026 Apple обезглавлена. Тим Кук покидает пост гендиректора спустя 15 лет

динившийся к ее коллективу в 2001 г. Что примечательно, на момент назначения ему было 50 лет, как и Тиму Куку, когда Стив Джобс выбрал его своим преемником. Apple Джон Тернус «Джон Тернус облад
02.06.2025 «Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Торвальдс за справедливость Разработчик Linux, сотрудник Google и теперь бывший главный сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов. Коммит (commit) – это за
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США

заводе в Аризоне в США, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инжене
05.08.2021 Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля

много «дыр» Сообществу разработчиков ядра Linux не хватает специалистов, чтобы вовремя устранять найденные в нем уязвимости. Как сообщил The Register, на эту проблему обратил внимание программист Кис Кук (Kees Cook) из Google Security Team, принимающий непосредственное участие в развитии Linux. По словам Кука, каждую неделю программисты готовят приблизительно по 100 новых исправлений для яд
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и причины пресл
02.07.2019 Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера

зано с новой корпоративной культурой внутри компании, которую привнес действующий ее глава Тим Кук (Tim Cook) после того, как в 2011 г. сменил на посту CEO основателя компании Стива Джобса (Ste
30.01.2019 Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты

странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образо
15.11.2018 Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии

e New York Times. По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC. С дру
20.04.2018 Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS

«Слияние – это не то, что хотят пользователи» Глава компании Apple Computer Тим Кук (Tim Cook) в своем интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald заявил, что Apple
04.05.2017 Apple потратит $1 млрд, чтобы угодить Трампу

$1 млрд в развитие высокотехнологичного производства в США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук (Tim Cook) в интервью телеканалу CNBC. Позднее в этом месяце компания объявит, кто первым полу
20.12.2016 Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом

Тим Кук: мы не бросим десктопы Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о том, что Apple собирается отказыва
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника»

т Наделлы Куку Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) припомнил генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) злую шутку трехлетней давности. Ответная реплика Наделлы, прозвучавшая н
09.11.2016 Знаменитый ИТ-инвестор: Тим Кук некомпетентный директор, убивающий Apple

Тим Кук признан «некомпетентным» Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) назван «скучным, недальновидным и некомпетентным» генеральным директором, который «
23.05.2016 Глава Apple Тим Кук признал, что iPhone слишком дорого стоит

Слишком высокая цена Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) согласился с тем, что в Индии iPhone завышена по сравнению с США. Он сделал это в и
17.12.2015 Apple нашла замену Тиму Куку

Новый операционный директор Apple нашла замену Тиму Куку (Tim Cook), который в 2011 г. покинул должность операционного директора, чтобы заня
30.10.2014 Гендиректор Apple Тим Кук — гей

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) впервые раскрыл свою сексуальную ориентацию. В статье, опубликованной на сайте Bloo
18.09.2014 Глава Apple выступил с заявлением о защите личных данных

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) выступил с заявлением о важности защиты вашей личной информации для Apple. «Для нас
19.03.2014 Тим Кук назвал бредом новую книгу об Apple

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) лично раскритиковал новую книгу об Apple, написанную бывшей журналисткой Wall Stree
29.10.2013 У Apple упала прибыль. Тим Кук пообещал через год выпустить «новую продуктовую категорию»

$37 млрд против $41,7 млрд. Комментируя финансовые результаты, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания видит возможность существенного роста как в существующих, так

29.05.2013 Тим Кук намекнул на продукты Apple, которые произведут революцию

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) дал интервью Уолту Моссбергу (Walt Mossberg) и Каре Свишер (Kara Swisher) в рамках

17.05.2013 Глава Apple требует снизить налоги в США

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на предстоящей на следующей неделе встрече с представителями Конгресса США планируе
23.04.2013 Глава Apple Тим Кук может уйти в отставку

Компания Apple ищет замену генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook), сообщает Forbes со ссылкой на осведомленные источники. При этом издание
21.03.2013 Глава Apple теряет популярность среди сотрудников

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) существенно потерял в глазах своих сотрудников за последние 12 месяцев. Глава Apple
13.02.2013 Глава Apple Тим Кук: у нас полно новых идей

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), выступая на конференции Goldman Sachs, ответил на предположения о том, что после в
13.02.2013 Глава Apple намекнул на абсолютно новый телефон

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) намекнул на то, что компания Apple может создать более дешевый мобильный телефон, о
28.12.2012 Зарплата главы Apple за 2012 г. упала в 100 раз

Заработок главы Apple Тима Кука (Tim Cook) в 2012 г. составит $4,17 млн, что в 100 раз меньше, чем в прошлом году. Нынешний за
07.12.2012 Apple намерена изменить телевидение

й важный шаг, который собирается предпринять Apple, намекнул генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook), впервые затронув эту тему за время своего правления в компании. Он руководит Apple
23.11.2012 Глава Apple - самый высокооплачиваемый гендиректор. ЦИФРЫ

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей американских корпораций, со
28.09.2012 Apple впервые в своей истории извинилась перед пользователями

Главный исполнительный директор компании Apple Тим Кук (Tim Cook), занимающий эту должность с августа 2011 г., принес извинения пользователям за прил
30.05.2012 Глава Apple пообещал обучить Siri

м управлением Siri в iPhone 4S. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook), который стал основным гостем очередной конференции D: All Things Digital. В беседе
25.05.2012 Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), принявший бразды правления компании из рук Стива Джобса (Steve Jobs) около 9 месяц
26.03.2012 Глава Apple Тим Кук приехал в Китай

Тим Кук (Tim Cook), исполнительный директор компании Apple, посетил Китай. В Китае Кука заметили польз
24.02.2012 Apple: мы готовим продукты, которые «перевернут сознание»

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) пообещал новые революционные продукты. Он сделал это, выступая на ежегодной встрече
18.01.2012 Назван возможный преемник главы Apple Тима Кука

Наиболее вероятным преемником текущего исполнительного президента Apple Тима Кука (Tim Cook) является 43-летний Скотт Форстолл (Scott Forstall), вице-президент Apple по разрабо
02.11.2011 Новый глава Apple переделывает компанию под себя

ния в августе 2011 г. из рук Стива Джобса (Steve Jobs), бывший операционный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) пообещал в письме сотрудникам, что компания останется прежней. К настоящему моменту
19.10.2011 Новый глава Apple считает российский рынок многообещающим

, посвященной публикации нового финансового отчета Apple, исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook) рассказал о перспективах компании на развивающихся рынках, отметив, в частности, вп
14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом?

ть совет директоров разработать план преемственности. В конце концов правление назначило Тима Кука (Tim Cook) новым CEO. Неизвестно, было ли это тем самым планом или совет директоров просто вос
25.08.2011 Стив Джобс ушел в отставку. Акции Apple резко упали

(развития компании - прим. CNews), я настоятельно рекомендую назначить моим преемником, Тима Кука (Tim Cook)". Подробнее о Тиме Куке читайте здесь. Джобс поблагодарил за работу всех сотруднико
25.08.2011 Стив Джобс ушел в отставку с поста главы Apple

бс (Steve Jobs) ушел в отставку с поста исполнительного директора Apple, а его место занял Тим Кук (Tim Cook), бывший операционным директором. В обязанности Кука на посту операционного директор
29.09.2010 Топ-менеджер Apple опроверг слухи о своем уходе в Hewlett-Packard

Главный директор Apple по операциям Тим Кук (Tim Cook) опроверг слухи о своем уходе в компанию Hewlett-Packard на должность главного испол

Публикаций - 404, упоминаний - 885

Cook Tim и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 381
Google LLC 12690 77
Samsung Electronics 11065 63
Microsoft Corporation 25775 45
Meta Platforms - Facebook 4621 40
Intel Corporation 12811 28
X Corp - Twitter 2938 25
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 18
LG Electronics 3735 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
HP Inc. 5883 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Dell EMC 5180 13
Huawei 4677 13
Xiaomi - Сяоми 2232 12
HTC Corporation 1512 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Lenovo Group 2447 10
Qualcomm Technologies 1974 10
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 10
Sony 6739 10
AT&T Inc 1726 10
Nvidia Corp 4002 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Oracle Corporation 7074 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Canalys 236 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Adobe Systems 1597 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Dropbox 527 5
Sharp Corporation 1062 5
Snapchat 151 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 9
Tesla Motors 461 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
KGI Securities 50 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Nike 195 5
Uber 357 5
LoveFrom - дизайнерская студия 8 5
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 4
Резонанс НПП 407 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
SoftBank Group 284 3
eBay Inc 1640 3
Евросеть 1421 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Lyft - агрегатор такси 22 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Ferrari NV 159 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Uber China 7 2
101Hotels.com 456 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Grab - GrabTaxi 5 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Carl Zeiss AG 307 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Ford 435 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ЛДПР 116 2
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 157
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 95
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 79
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 72
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 70
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 28
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Умные платформы 1988 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 21
Аксессуары 4282 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 19
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 19
Наушники - Headphones 4479 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Lightning 240 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 17
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 235
Apple iPad 4012 147
Apple iOS 8583 112
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 90
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 53
Google Android 15244 52
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 51
Apple iPhone 6 4861 51
Apple iPhone 5 783 47
Apple - App Store 3109 46
Apple iPod 1553 42
Apple Siri - Голосовой помощник 441 33
Apple iPad mini 430 30
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 28
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 27
Apple iPod Touch 747 26
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 26
Apple iPad Pro 320 26
Microsoft Windows 16882 26
Apple iPhone 4 800 26
Apple iMac - Серия моноблоков 468 24
Apple MacBook Pro 559 24
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 23
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 22
Apple iCloud 310 22
Apple Touch ID 298 21
Apple iTunes Store 1118 20
Apple Pay 519 19
Apple iPhone 7 289 19
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 18
Apple Mac mini - неттоп 207 17
Apple macOS 2419 16
Apple iMessage - Мессенджер 167 14
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 14
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 13
Apple Maps 36 12
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 12
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 12
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 11
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 99
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 25
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 23
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 23
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 15
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 13
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 13
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 12
Cue Eddy - Кью Эдди 36 12
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 10
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 9
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Munster Gene - Манстер Джин 60 8
Cook Timothy - Кук Тимоти 8 8
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 7
Larry Page - Ларри Пейдж 197 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Sewell Bruce - Сьюэлл Брюс 13 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 5
Ternus John - Тернус Джон 6 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Gurman Mark - Гурман Марк 22 4
Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 4
Dye Alan - Дай Алан 5 4
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 4
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 4
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 4
Srouji Johny - Сроуджи Джонни 4 4
Путин Владимир 3454 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Hurd Mark - Херд Марк 97 3
Федоров Михаил 30 3
Newson Marc - Ньюсон Марк 7 3
Thiel Peter - Тиль Питер 37 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 171
Россия - РФ - Российская федерация 166168 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 85
США - Калифорния - Купертино 281 42
США - Калифорния 4829 36
Европа 24964 32
Южная Корея - Республика 7052 31
Япония 13807 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Индия - Bharat 5870 27
Китай - Тайвань 4245 25
Азия - Азиатский регион 5920 21
Германия - Федеративная Республика 13221 19
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Канада 5082 12
Сингапур - Республика 1953 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Ирландия - Республика 1051 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Ближний Восток 3154 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Украина 7928 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Таиланд - Королевство 926 5
США - Техас 1048 5
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 4
США - Аризона 549 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 17
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 16
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 10
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 10
Английский язык 7030 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Visionary - Визионер - Визионерство 128 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Металлы - Золото - Gold 1251 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Bloomberg 1627 52
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 34
AppleInsider 400 31
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 29
NYT - The New York Times 1100 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
The Verge - Издание 619 10
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
9to5Mac 70 9
MacRumors 148 7
The Guardian - Британская газета 406 7
The Information 83 7
MacWorld 134 7
Times 661 7
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 7
FT - Financial Times 1296 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 7
DigiTimes - Издание 1331 6
Fortune 211 6
ZDnet 663 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Forbes - Форбс 1002 5
VentureBeat 90 4
Известия ИД 770 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Wired - Издание 276 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
PhoneArena 75 3
The Washington Post 350 3
Ars Technica 450 3
Gizmodo 133 3
NBC News 188 3
Re/code 40 3
TNW - The Next Web 90 3
Tom’s Hardware 600 3
WCCFTech - Издание 110 3
SlashGear 134 2
IDC - International Data Corporation 4975 14
Juniper Research 131 5
NPD DisplaySearch 285 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 4
HFS Research 49 3
ABI Research 236 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ChangeWave Research 10 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CCS Insight 22 1
Counterpoint Research 110 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Net Applications 127 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Consumer Reports 40 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Creative Strategies 17 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
TrendForce 187 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
Auburn University - Обернский университет 7 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
California Crane School 3 1
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 4 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Samsung Unpacked 41 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще