Apple обезглавлена. Тим Кук покидает пост гендиректора спустя 15 лет динившийся к ее коллективу в 2001 г. Что примечательно, на момент назначения ему было 50 лет, как и Тиму Куку, когда Стив Джобс выбрал его своим преемником. Apple Джон Тернус «Джон Тернус облад

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка Торвальдс за справедливость Разработчик Linux, сотрудник Google и теперь бывший главный сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов. Коммит (commit) – это за

Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США заводе в Аризоне в США, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инжене

Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля много «дыр» Сообществу разработчиков ядра Linux не хватает специалистов, чтобы вовремя устранять найденные в нем уязвимости. Как сообщил The Register, на эту проблему обратил внимание программист Кис Кук (Kees Cook) из Google Security Team, принимающий непосредственное участие в развитии Linux. По словам Кука, каждую неделю программисты готовят приблизительно по 100 новых исправлений для яд

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и причины пресл

Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера зано с новой корпоративной культурой внутри компании, которую привнес действующий ее глава Тим Кук (Tim Cook) после того, как в 2011 г. сменил на посту CEO основателя компании Стива Джобса (Ste

Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образо

Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии e New York Times. По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC. С дру

Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS «Слияние – это не то, что хотят пользователи» Глава компании Apple Computer Тим Кук (Tim Cook) в своем интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald заявил, что Apple

Apple потратит $1 млрд, чтобы угодить Трампу $1 млрд в развитие высокотехнологичного производства в США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук (Tim Cook) в интервью телеканалу CNBC. Позднее в этом месяце компания объявит, кто первым полу

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Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника» т Наделлы Куку Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) припомнил генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) злую шутку трехлетней давности. Ответная реплика Наделлы, прозвучавшая н

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Стив Джобс ушел в отставку. Акции Apple резко упали (развития компании - прим. CNews), я настоятельно рекомендую назначить моим преемником, Тима Кука (Tim Cook)". Подробнее о Тиме Куке читайте здесь. Джобс поблагодарил за работу всех сотруднико

Стив Джобс ушел в отставку с поста главы Apple бс (Steve Jobs) ушел в отставку с поста исполнительного директора Apple, а его место занял Тим Кук (Tim Cook), бывший операционным директором. В обязанности Кука на посту операционного директор