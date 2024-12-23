Gurman Mark Гурман Марк
Gurman Mark и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 764 2
|Щука - дизайн-студия 23 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 2
|Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
|Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
|Blass Evan - Бласс Эван 33 1
|Meshenberg Ruslan - Мешенберг Руслан 1 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Bloomberg 1286 9
|The Verge - Издание 554 3
|CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
|GSM Arena 72 1
|Tom’s Hardware 393 1
|TechSpot 113 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.