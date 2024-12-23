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Gurman Mark Гурман Марк



23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет 2
18.11.2024 На рынок ТВ готовится ворваться новый всесильный игрок. Он способен одним махом уничтожить всех производителей, даже Samsung и LG 2
08.11.2023 Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок 2
26.09.2022 Презентация новых MacBook и iPad под угрозой срыва. Apple просто нечего показать 2
24.01.2022 Apple готовит рекордное число новинок. Грядут iPhone, Mac и нечто уникальное 2
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 2
17.08.2021 Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами 3
18.04.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео 2
08.08.2017 В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home 1

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Gurman Mark и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 7
Samsung Electronics 10255 3
Google LLC 11775 3
LG Electronics 3614 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Intel Corporation 12197 1
X Corp - Twitter 2845 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Прогноз 1650 1
Microsoft Corporation 24625 1
Xiaomi 1732 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
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Щука - дизайн-студия 23 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 162 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 1
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Apple MacBook - серия ноутбуков 931 3
Apple Mac mini - неттоп 184 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Apple iPad Pro 295 3
Apple MacBook Pro 526 3
Apple iPhone 14 130 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
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Apple MacBook Air - Ноутбук 464 2
Apple iPhone 12 219 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 2
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Apple Mac Pro 17 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Apple MagSafe 83 1
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Apple macOS 2059 1
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 2
Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Meshenberg Ruslan - Мешенберг Руслан 1 1
Громаковский Евгений 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
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Япония 13282 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Образование в России 2191 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Bloomberg 1286 9
The Verge - Издание 554 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
GSM Arena 72 1
Tom’s Hardware 393 1
TechSpot 113 1
Counterpoint Research 88 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Samsung Unpacked 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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