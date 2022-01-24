Apple готовит рекордное число новинок. Грядут iPhone, Mac и нечто уникальное

2022 г. рискует стать для Apple рекордным по количеству анонсированных и выпущенных устройств. Их ожидается, по меньшей мере, 15, и львиную их часть компания может представить осенью 2022 г., в том числе и в рамках всего одной глобальной презентации. В список войдут как уже привычные устройства, так совершенно новые гаджеты, которые Apple никогда раньше не выпускала.

Apple идет на рекорд

Apple планирует провести самую масштабную презентацию новых устройств за всю свою историю. Как пишет Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, она предварительно запланирована на осень, но пока нет точной даты ее проведения.

В последние годы Apple устраивает две или три осенние презентации с промежутком в несколько недель, каждая из которых длится примерно по одному часу. Не исключено, что на этот раз она решит провести одно супермасштабное мероприятие. Или же один анонс будет разделен на несколько частей с минимальными перерывами между ними. Сама Apple пока никак не комментирует свои планы на ближайшую осень.

Тим Кук уже сделал Apple первой 2-триллионной компанией в мире. Теперь он ведет ее к новым рекордам

По информации Гурмана, Apple собирается показать сразу четыре новых смартфона (iPhone SE 5G, iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max), доступную модификацию ноутбука MacBook Pro и моноблочный настольный ПК iMac с увеличенной диагональю экрана. Нынешний вышел в апреле 2021 г. и располагает дисплеем на 24 дюйма. Компанию им могут составить новый десктоп Mac Pro (в последний раз он обновлялся в 2019 г.), новый лэптоп MacBook Air, беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения, сразу трое часов Apple Watch (Series 8, SE и модель часов в усиленном корпусе), а также планшетные компьютеры – бюджетный iPad и новые модели флагманских iPad Pro.

Быть может, Apple сделает новый Mac Pro более компактным

В общей сложности, если ничего не изменится, осенью 2022 г. Apple покажет, по меньшей мере, 15 новых устройств.

Перенос не исключен

По словам Гурмана, большую часть своих новинок Apple покажет именно осенью. Однако аналитик Bloomberg не отрицает вероятность, что как минимум настольный ПК iMac может выйти немного раньше.

iMac 2021 года

Apple планирует провести весеннее мероприятие в марте или апреле 2022 г.. Согласно ранним утечкам, третье поколение iPhone SE выйдет именно в этот период, как и предыдущие две модели. К слову, Гурман в своем прогнозе не упомянул смартфон iPhone 14 Max – упрощенную версию 14 Pro Max с большим 6,7-дюймовым экраном, премьера которого тоже ожидается осенью 2022 г. Он заменит собой 5,4-дюймовую модель с приставкой Mini, которая не понравилась покупателям по причине плохой автономности и крошечного дисплея.

Добавим, что iPhone 14 могут стать первыми смартфонами Apple за последние пять лет, в которых не окажется знаменитой «челки». CNews писал, что компания может заменить этот гигантский вырез в экране на крошечное отверстие овальной или круглой формы.

Apple придумала элегантную и аккуратную замену «челке»

Не исключена весенняя премьера планшета iPad Air с процессором А15 и как минимум одного компьютера Mac. Apple может использовать это мероприятие, чтобы представить какой-нибудь новый Mac с процессором M1 Pro, дебютировавшим осенью 2021 г. в ноутбуках MacBook Pro. Гурман предполагает, что это вполне может быть флагманский iMac или неттоп Mac mini. Тем не менее, премьера основного костяка новой линейки Mac 2022 едва ли состоится раньше осени.

Сюрпризов от Apple будет много

Apple может не ограничиться наращиванием числа компьютеров с процессором M1 Pro или даже M1 Max. Марк Гурман уверен, что в 2022 г. появится первое устройство на еще более новом чипе М2, и им станет вовсе не персональный компьютер и даже не ноутбук.

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ? Внедрения

По его мнению, чести стать первым в истории гаджетом с процессором М2 внутри будет удостоен планшет iPad Pro. Не исключено, что данная линейка пополнится совершенно новой моделью с непривычной диагональю экрана. Дополнением к новому CPU станет поддержка беспроводной зарядки.

Предварительный облик гарнитуры Apple

Apple также может явить миру и свою первую гарнитуру смешанной реальности, чтобы захватить этот рынок раньше конкурентов. Пока не факт, что начало продаж этого устройства состоится до конца 2022 г., поскольку у Apple, по неподтвержденной информации, есть некоторые связанные с ним технические пробелы, и компания ограничится лишь анонсом.

Еще один iPhone mini не нужен ни пользователям, ни самой Apple

Такой опыт у Apple уже имеется. Осенью 2014 г. она показала часы Watch первого поколения, но с началом их продаж задержалась почти до лета 2015 г. Этот перенос никак не помешал Apple в кратчайшие сроки стать лидером рынка и удерживать его годами. По данным CounterPoint Research за III квартал 2021 г., на часы Apple Watch приходилось 22% мирового рынка смарт-часов. ближайший конкурент – Samsung с 14%.

Про еще один класс устройств, умные колонки HomePod, Марк Гурман не упоминает. По всей видимости, в 2022 г. обновления этой линейки, состоящей из полноразмерной HomePod и компактной HomePod mini, ждать не стоит.