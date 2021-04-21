Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео

Apple анонсировала устройство нового для себя класса – поисковые метки Airtag. Это редчайший случай, когда техника Apple стоит дешевле конкурентов – метки Samsung Smarttag оцениваются в $30 против $29 у Airtag, а старшая версия стоит и вовсе $40. Также Apple показала полностью новый десктоп iMac, планшет iPad Pro с экраном miniLED, новую приставку Apple TV и еще один оттенок корпуса для iPhone – фиолетовый.

Весенние гаджеты Apple

Компания Apple провела традиционную весеннюю презентацию, на которой показала масштабные апдейты имеющихся у нее устройств и одну полноценную новинку. Ею стали поисковые метки Airtag, при помощи которых можно находить потерянные вещи – ключи, сумки, кошельки и т. д.

Airtag – это устройство, выделяющееся из списка продуктов Apple тем, что оно стоит дешевле решений конкурентов, хотя обычно за любую технику компании приходится переплачивать на фоне аналогичных устройств других брендов. Одна такая метка Airtag обойдется покупателю из США в $29 (2200 руб. по курсу ЦБ на 21 апреля 2021 г.), а набор из четырех – в $99 (7520 руб.), тогда как Samsung в январе 2021 г. показала собственные поисковые метки Smarttag ровно за $30 (2280 руб.). В то же время в сравнении с метками компании Tile, специализирующейся на производстве такого рода гаджетов, Airtag стоят дороже – модель Tile Mate оценивается в $25 (1900 руб.), а комплект из четырех меток Sticker можно приобрести за $60 (4560 руб.).

Российские цены на Apple Airtag пока неизвестны, а купить их в США можно будет с 30 апреля 2021 г. Метки Samsung Galaxy Smarttag в России на момент публикации материала стоили 2490 руб. за одну, 4490 руб. за пару и 7490 за комплект из четырех.

Весенняя презентация Apple прошла в режиме онлайн

Вместе с Airtag Apple показала полностью обновленный моноблок iMac в семи цветах корпуса – из компьютера убрали процессоры Intel, заменив их на Apple M1, что позволило сделать его в значительной степени тоньше. М1 также нашлось применение и в обновленном планшете iPad Pro, старшая версия которого дополнительно получила экран на miniLED. Компьютеры поступят в продажу в США в середине мая 2021 г., а предзаказ на них откроется 30 апреля 2021 г. Их российские цены пока не установлены.

Возможности Airtag

Метки Apple Airtag имеют минималистичный дизайн и располагают встроенными модулями NFC и Bluetooth 5 LE и чипом U1 для поддержки технологии UltraWideBand. В метках Samsung она тоже есть, но только в версии Smarttag+ стоимостью $40 (3040 руб., в России не продается).

Apple Airtag

Airtag получили водонепроницаемый корпус (класс защиты IP67), а вся их электроника работает от стандартной батарейки CR2032, заряда которой хватит приблизительно на год использования, и которую пользователь сможет менять без обращения в сервисный центр. Для более быстрого обнаружения метки и прикрепленной к ней вещи в нее встроен динамик.

Airtag работают через приложение Apple Find My («Локатор»).

Премьера поисковых меток Apple

Если потерянная вещь находится поблизости, то для поиска используется Bluetooth. Если же расстояние измеряется десятками метров, то метка начинает использовать UWB и функцию Precision Finding, доступную на смартфонах iPhone 11 и 12.

Стрелка на экране iPhone показывает точное местоположение метки

Она нужна для более точного определения местоположения потерянной вещи за счет активации на смартфоне акселерометра, гироскопа и камеры. На экране при этом отображается стрелка, указывающая направление движения и расстояние до метки.

Все возможности Airtag

Добавим, что анонс Airtag ожидался одновременно с премьерой линейки смартфонов iPhone 11, состоявшейся 10 сентября 2019 г., однако тогда Apple по неизвестным причинам перенесла их показ. К слову, сам бренд Airtag, как сообщал CNews, Apple выкупила у российской группы компаний ISBC осенью 2019 г. – сама ISBC тоже использовала его для выпуска поисковых меток.

Новый iMac

Apple показала обновленный моноблочный ПК iMac, ставший самым тонким за всю историю модели. Инженеры в несколько раз уменьшили размеры системной платы путем отказа от процессоров Intel, дискретной графики и отдельных слотов оперативной памяти – все это они объединили в процессоре Apple M1, дебют которого состоялся в ноябре 2020 г.

Обновленный Apple iMac

Переделке подверглась и система охлаждения, которая стала заметно компактнее и тише –уровень ее шума в обычных задачах не превышает 10 дБ. По размерам новые iMac совпадают с 21,5-дюймовой версией предыдущего поколения, но диагональ их экрана больше – 24 дюйма, а сам экран поддерживает разрешение 4,5К, и это Retina. Дисплей (и в целом вся фронтальная панель) закрыт закаленным стеклом.

Для iMac Apple разработала семь ярких оттенков корпуса

В оснащение нового iMac вошли шесть динамиков (два сабвуфера, два твиттера и пара широполосных) с поддержкой Dolby Atmos, три микрофона и Full HD-камера над экраном. В самом компьютере предусмотрено до четырех портов USB-C, два из которых имеют поддержку Intel Thunderbolt, а также есть Ethernet-разъем, но он встроен в новый адаптер питания и к самому ПК подключается тоже по питающему кабелю, имеющему магнитный коннектор.

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В новых iMac доступны две версии процессора М1, различающиеся количеством ядер – семь или восемь. Объем оперативной памяти равен 8 или 16 ГБ, а емкость накопителя варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ.

Анонс Apple iMac

Младшая комплектация с семиядерным CPU стоит от $1300 (98,8 тыс. руб.), старшая – от $1500 (114 тыс. руб.). Доступные цвета корпуса – зеленый, желтый, оранжевый, красный, синий, голубой и серебристый.

Блок питания iMac с бонусом в виде Ethernet-порта

Вместе с iMac Apple показала и новую беспроводную клавиатуру Magic Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев для авторизации в системе и веб-сервисах и для оплаты покупок. Она выполнена в тех же цветах, что и сам iMac, и эти же оттенки получила и обновленная мышь Apple Magic Mouse.

Планшет iPad Pro с miniLED

Следующей новинкой Apple стал обновленный iPad Pro, внешне ничуть не изменившийся по сравнению с предыдущим поколением. Все изменения скрыты внутри – планшет собрали на процессоре М1, том же, который используется в MacBook, Mac mini и теперь еще и iMac. По заверениям Apple, за счет перехода на М1 новый iPad Pro получил 50-процентный прирост производительности в вычислениях, завязанных на CPU, и на 40% более производительную видеоподсистему.

Экстерьер iPad Pro Apple менять не стала

Новый iPad Pro поставляется с накопителем емкостью до ТБ и оперативной памятью до 16 ГБ. Порт USB-C получил поддержку стандартов USB 4 и Intel Thunderbolt, а покупатели версий с сотовым модемом теперь смогут подключать свои планшеты к сетям пятого поколения (5G).

11-дюймовый iPad Pro получил Retina-экран с частотой обновления 120 Гц, но в 12,9-дюймовой версии дисплей значительно лучше – это новая панель Liquid Retina XDR с 6К-разрешением, построенная на miniLED-матрице, включающей 10 тыс. минисветодиодов и 2500 локальных зон затемнения, и по своим возможностям не уступающая экрану в профессиональном мониторе Apple Pro XDR Display. Экран старшего iPad Pro имеет пиковую яркость 1600 нит и контрастность 1000000:1.

Экран нового iPad Pro не уступает по своим возможностям монитору Pro XDR Display

Все комплектации iPad Pro получили 12-мегапиксельную фронтальную камеру и тыльный блок из трех сенсоров, включающий лидар, необходимый для съемки при плохом внешнем освещении. Стоимость 11-дюймового начинается с $799 (60,8 тыс. руб.) за Wi-Fi-модель и с $999 (76 тыс. руб.) за 5G-версию. Топовый 12,9-дюймовый iPad Pro с Wi-Fi стоит минимум $1099 (83,5 тыс. руб.), а цены на 5G-версию начинается с $1299 (98,8 тыс. руб.).

Другие новинки Apple

В ходе апрельской презентации Apple показала ряд других новых устройств. Список открывает ТВ-приставка Apple TV нового поколения, построенная на процессоре Apple A12 и укомплектованная пультом ДУ с переработанным дизайном и отдельной кнопкой запуска Siri. Сама приставка внешне не изменилась.

Apple полностью переработала дизайн и эргономику пульта Apple TV

Приставка поддерживает технологии Dolby Vision и HDR с высокой частотой кадров и поставляется с 32 и 64 ГБ флеш-памяти. Стоимость новой Apple TV составляет $179 (13,6 тыс. руб.) и $199 (15,1 тыс. руб.), релиз – 30 апреля 2021 г.

Новые iPhone Apple в этот раз не показала, но вниманием свои смартфоны она, тем не менее, не обошла. Теперь в списке доступных вариантов окраски есть еще один оттенок – фиолетовый.

В Apple посчитали, что iPhone 12 и 12 mini просто необходим новый цвет

Новый цвет корпуса никак не влияет на аппаратные спецификации смартфонов и на их стоимость. Фиолетовыми могут быть только iPhone 12 и 12 Mini – старшим версиям этот цвет не достался.