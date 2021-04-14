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Apple Локатор


14.04.2021 Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Семейный Трекер – GPS локатор Приложение предназначено для работы на смартфонах на базе iOS и Android. Оно обеспечивает связь между членами семьи, на мобильных устройствах которых установлен такой же трекер и включе
23.10.2012 «PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили более 10 тыс. пользователей

«Промсвязьбанк» сообщил о то, что сервис геолокации для мобильных устройств «PSB Локатор» уже установили более 10 тыс. пользователей. Напомним, что «Промсвязьбанк» запустил «PSB Локатор» в августе 2012 г. С момента запуска сервиса банк получил через «PSB Локатор

24.09.2012 «Билайн» запустил услугу «Локатор»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Локатор». С помощью услуги «Локатор» пользователь может в любое время сориентироваться в городе, определить свое местоположение, узнать, где находятся близкие и друзья, а также получить

21.08.2012 «PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили уже более 5 тыс. пользователей

Согласно данным «Промсвязьбанка», сервис геолокации мобильных устройств «PSB Локатор» за первые 10 дней с момента его запуска установили уже более 5 тыс. пользователей. Доли между устройствами, на которые было установлено приложение, распределились в следующей пропорции
10.08.2012 «Промсвязьбанк» запустил новый сервис геолокации — «PSB Локатор»

«Промсвязьбанк» объявил о запуске сервиса геолокации для клиентов — «PSB Локатор». Данный сервис является первым шагом в реализации стратегии «Промсвязьбанка» по развитию мобильного банкинга. «PSB Локатор» позволит найти на карте ближайшие к текущему местопол
12.08.2009 В США создан крупнейший ИК-локатор баллистических ракет

пнейшего в мире инфракрасного локатора, предназначенного для раннего обнаружения баллистических ракет. Возможно также применение устройства в целях мониторинга окружающей среды, а также в астрономии. Локатор оптимизирован для размещения на космических аппаратах и имеет фокальную плоскость размерностью 4Кх4К пикселей. По размерности он в четыре раза превосходит крупнейшие аналогичные детекто
23.06.2008 «МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»

«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположение абонентов сети «МегаФон-Северный Кавказ» с помощью интерфейса, ра
17.04.2006 Sprint представил "Семейный локатор"

услуг также входит программирование на автоматическую отправку SMS с информацией о местоположении в заданное время, например, когда ребенок должен прийти в школу или вернуться оттуда домой. «Семейный локатор» позволит оператору как минимум окупить установку за свой счет системы E911 по требованию Федеральной комиссии связи. Установить сервис точного определения координат пользователя телефо
02.09.2005 МТС ввела новую услугу "Локатор" для отслеживания сотрудников

Компания «Мобильные ТелеСистемы» и компания Race Communications сообщили о запуске услуги «Локатор», предназначенной для определения местоположения и координации сотрудников и транспорта компаний малого и среднего бизнеса. «Локатор» — первая среди услуг раздела «Мой бизне

Публикаций - 81, упоминаний - 82

Apple Локатор и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12180 17
Google LLC 11862 13
МегаФон 9035 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12894 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1171 8
Samsung Electronics 10306 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 5
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 5
Xiaomi 1765 4
Yandex - Яндекс 7487 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 4
X Corp - Twitter 2851 3
Huawei 3973 3
HTC Corporation 1500 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 3
Life360 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
VK - Mail.ru Group 3462 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 3
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 2
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Visa International 1952 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 2
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Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
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