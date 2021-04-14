Apple Локатор

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры Семейный Трекер – GPS локатор Приложение предназначено для работы на смартфонах на базе iOS и Android. Оно обеспечивает связь между членами семьи, на мобильных устройствах которых установлен такой же трекер и включе

«PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили более 10 тыс. пользователей «Промсвязьбанк» сообщил о то, что сервис геолокации для мобильных устройств «PSB Локатор» уже установили более 10 тыс. пользователей. Напомним, что «Промсвязьбанк» запустил «PSB Локатор» в августе 2012 г. С момента запуска сервиса банк получил через «PSB Локатор

«Билайн» запустил услугу «Локатор» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Локатор». С помощью услуги «Локатор» пользователь может в любое время сориентироваться в городе, определить свое местоположение, узнать, где находятся близкие и друзья, а также получить

«PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили уже более 5 тыс. пользователей Согласно данным «Промсвязьбанка», сервис геолокации мобильных устройств «PSB Локатор» за первые 10 дней с момента его запуска установили уже более 5 тыс. пользователей. Доли между устройствами, на которые было установлено приложение, распределились в следующей пропорции

«Промсвязьбанк» запустил новый сервис геолокации — «PSB Локатор» «Промсвязьбанк» объявил о запуске сервиса геолокации для клиентов — «PSB Локатор». Данный сервис является первым шагом в реализации стратегии «Промсвязьбанка» по развитию мобильного банкинга. «PSB Локатор» позволит найти на карте ближайшие к текущему местопол

В США создан крупнейший ИК-локатор баллистических ракет пнейшего в мире инфракрасного локатора, предназначенного для раннего обнаружения баллистических ракет. Возможно также применение устройства в целях мониторинга окружающей среды, а также в астрономии. Локатор оптимизирован для размещения на космических аппаратах и имеет фокальную плоскость размерностью 4Кх4К пикселей. По размерности он в четыре раза превосходит крупнейшие аналогичные детекто

«МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор» «МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположение абонентов сети «МегаФон-Северный Кавказ» с помощью интерфейса, ра

Sprint представил "Семейный локатор" услуг также входит программирование на автоматическую отправку SMS с информацией о местоположении в заданное время, например, когда ребенок должен прийти в школу или вернуться оттуда домой. «Семейный локатор» позволит оператору как минимум окупить установку за свой счет системы E911 по требованию Федеральной комиссии связи. Установить сервис точного определения координат пользователя телефо