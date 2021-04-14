Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple Локатор
|14.04.2021
|
Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры
Семейный Трекер – GPS локатор Приложение предназначено для работы на смартфонах на базе iOS и Android. Оно обеспечивает связь между членами семьи, на мобильных устройствах которых установлен такой же трекер и включе
|23.10.2012
|
«PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили более 10 тыс. пользователей
«Промсвязьбанк» сообщил о то, что сервис геолокации для мобильных устройств «PSB Локатор» уже установили более 10 тыс. пользователей. Напомним, что «Промсвязьбанк» запустил «PSB Локатор» в августе 2012 г. С момента запуска сервиса банк получил через «PSB Локатор
|24.09.2012
|
«Билайн» запустил услугу «Локатор»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Локатор». С помощью услуги «Локатор» пользователь может в любое время сориентироваться в городе, определить свое местоположение, узнать, где находятся близкие и друзья, а также получить
|21.08.2012
|
«PSB Локатор» от «Промсвязьбанка» установили уже более 5 тыс. пользователей
Согласно данным «Промсвязьбанка», сервис геолокации мобильных устройств «PSB Локатор» за первые 10 дней с момента его запуска установили уже более 5 тыс. пользователей. Доли между устройствами, на которые было установлено приложение, распределились в следующей пропорции
|10.08.2012
|
«Промсвязьбанк» запустил новый сервис геолокации — «PSB Локатор»
«Промсвязьбанк» объявил о запуске сервиса геолокации для клиентов — «PSB Локатор». Данный сервис является первым шагом в реализации стратегии «Промсвязьбанка» по развитию мобильного банкинга. «PSB Локатор» позволит найти на карте ближайшие к текущему местопол
|12.08.2009
|
В США создан крупнейший ИК-локатор баллистических ракет
пнейшего в мире инфракрасного локатора, предназначенного для раннего обнаружения баллистических ракет. Возможно также применение устройства в целях мониторинга окружающей среды, а также в астрономии. Локатор оптимизирован для размещения на космических аппаратах и имеет фокальную плоскость размерностью 4Кх4К пикселей. По размерности он в четыре раза превосходит крупнейшие аналогичные детекто
|23.06.2008
|
«МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»
«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположение абонентов сети «МегаФон-Северный Кавказ» с помощью интерфейса, ра
|17.04.2006
|
Sprint представил "Семейный локатор"
услуг также входит программирование на автоматическую отправку SMS с информацией о местоположении в заданное время, например, когда ребенок должен прийти в школу или вернуться оттуда домой. «Семейный локатор» позволит оператору как минимум окупить установку за свой счет системы E911 по требованию Федеральной комиссии связи. Установить сервис точного определения координат пользователя телефо
|02.09.2005
|
МТС ввела новую услугу "Локатор" для отслеживания сотрудников
Компания «Мобильные ТелеСистемы» и компания Race Communications сообщили о запуске услуги «Локатор», предназначенной для определения местоположения и координации сотрудников и транспорта компаний малого и среднего бизнеса. «Локатор» — первая среди услуг раздела «Мой бизне
Apple Локатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенко Олег 143 3
|Иванов Сергей 388 3
|Рахманов Максим 47 2
|Савин Андрей 14 2
|Kalam Abdul - Калам Абдул 11 2
|Johnson Ruby - Джонсон Руби 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Калинин Александр 158 1
|Кусков Денис 221 1
|Герчук Михаил 88 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
|Никитин Евгений 14 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Радченков Сергей 11 1
|Путин Владимир 3205 1
|Никора Евгений 1 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Ведяхин Александр 132 1
|Литвинов Виктор 1 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Раевский Роман 15 1
|Степанов Антон 69 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Лозовая Екатерина 6 1
|Козлов Павел 21 1
|Амурский Олег 9 1
|Рязанцев Сергей 2 1
|Пятков Иван 27 1
|Герасимов Олег 3 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Лопатин Леонид 4 1
|Карпачев Александр 25 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Коломцев Юрий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|Mobile Research Group 81 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.