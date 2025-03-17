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Герасимов Олег


17.03.2025 ГК Softline стала ключевым партнером компании «Мультифактор» 1
23.12.2015 Taximeta объединил в себе все приложения по поиску и заказу такси 2
25.02.2011 «Яндекс» узнает, где находится каждый 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Герасимов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2851 1
Yandex - Яндекс 7487 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Google LLC 11862 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6886 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6443 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4053 1
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10187 1
Data monetization - Монетизация данных 1656 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2038 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1775 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12611 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2556 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7184 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4999 1
Apple Локатор 81 1
Google Maps - Google Latitude - Google Локатор 16 1
Яндекс.Бар 28 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2909 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
Google Street View 102 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
Казбан Евгений 1 1
Кириллов Виталий 2 1
Чумаченко Антон 1 1
Хохлов Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Европа 21839 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 949 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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