Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple ID Система аутентификации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 139, упоминаний - 142
Apple ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Скляров Дмитрий 64 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Егоров Евгений 40 2
|Чиков Алексей 4 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Оганесян Ашот 152 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Борисов Юрий 122 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Сидорина Татьяна 11 1
|Горелкин Антон 118 1
|Артамонова Анна 183 1
|Орлик Сергей 83 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Фролов Павел 86 1
|McAfee John - МакАфи Джон 31 1
|Прыткова Александра 1 1
|Малышев Андрей 13 1
|Каталов Владимир 9 1
|Чистова Евгения 22 1
|Боярский Сергей 49 1
|Смирнов Иван 30 1
|Сашко Илья 1 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Бузова Ольга 9 1
|Нештун Денис 14 1
|Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
|Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
|Testut Riley - Тестут Райли 2 1
|Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
|Gabbard Tulsi - Габбард Тулси 5 1
|Резник Мария 2 1
|Астахов Константин 23 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Холодный Андрей 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.