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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple ID Система аутентификации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2026 «Почта Mail» расширила список доступных для оплаты цифровых товаров 1
11.06.2026 Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами 1
10.06.2026 Российские сайты будут крупно штрафовать за авторизацию с помощью Gmail. Закон принят 1
21.05.2026 Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad 1
21.05.2026 DLBI: мошенники начали блокировать технику Apple и требовать выкуп до 500 евро 1
13.04.2026 restore: запустил сервис оплаты restore:pay.digital для пополнения Apple ID, подписок и игр — российской картой или через СБП 1
30.03.2026 Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета 1
16.03.2026 Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений 1
16.03.2026 Модный тренд: мошенники предлагают установить на iPhone альтернативные версии Telegram 1
04.03.2026 Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки 1
03.03.2026 RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников 1
25.02.2026 Онлайн-уроки, дейтинг-приложения и фейковые VPN: «Перспективный мониторинг» исследовал активность мошенников в феврале 1
10.01.2026 Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM 1
06.01.2026 Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК 1
16.12.2025 Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность 3
30.04.2025 Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google по информационным запросам ― исследование 1
26.03.2025 F6: мошенники дарят визит в салон красоты и похищают деньги со счета 1
26.03.2025 У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры 1
28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple 1
19.12.2024 Apple отбирает у россиян последнее. Их отлучают от популярных во всем мире сервисов 1
17.12.2024 Санкции бесполезны. Россияне теперь могут сами устанавливать приложения Сбербанка на iPhone без риска удаления. Опрос 1
17.12.2024 Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома 1
27.11.2024 В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич» 1
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов 1
04.09.2024 Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» 1
19.08.2024 Российских программистов лишили возможности рекламировать свои приложения для Mac и iPhone 1
13.05.2024 Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен 1
03.04.2024 «Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона 1
05.03.2024 Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone 1
01.03.2024 Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция 1
28.02.2024 Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки 1
15.02.2024 «Ситилинк» запускает продажи Apple Vision Pro 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
20.12.2023 Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM 1
19.12.2023 Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
15.11.2023 Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось 1
08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1
25.09.2023 Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает 1
12.09.2023 Россияне научились легально увеличивать срок гарантии на iPhone. Санкции и Apple бессильны 1

Публикаций - 139, упоминаний - 142

Apple ID и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 109
Google LLC 12690 36
Microsoft Corporation 25775 15
Telegram Group 2940 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Samsung Electronics 11065 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Huawei 4677 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
ESET - ESET Software 1161 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Dropbox 527 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
PayPal 671 4
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 3
Nvidia Corp 4002 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
Intel Corporation 12811 3
Adobe Systems 1597 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
LG Electronics 3735 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Sony 6739 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Yahoo! 3726 2
Trend Micro 651 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Walt Disney Company 647 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 2
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Intel Capital 148 1
TripAdvisor 41 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Благосостояние НПФ 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 55
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
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Apple Pay 519 9
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Google Android Package Kit - APK 295 7
Apple Music 125 6
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Apple iPod 1553 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Apple iPod Touch 747 6
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Шуклин Андрей 22 1
Холодный Андрей 12 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Таджикистан - Республика 953 1
Таиланд - Королевство 926 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
США - Техас 1048 1
Марокко - Королевство 226 1
Катар 191 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
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