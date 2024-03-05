Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone

Сбербанк запустил услугу по установке своего фирменного приложения на iPhone непосредственно на дому у россиян. Сотрудники банка установят необходимое ПО, которое из-за санкций США недоступно в магазине App Store. Раньше для этого нужно было идти в отделение банка или устанавливать ПО самостоятельно.

Сервис на дому

Сбербанк сообщил CNews о новой услуге, предоставляемой россиянам, которые пользуются iPhone. Они могут вызвать на дом специалиста банка, который установит на их смартфон фирменное мобильное приложение «Сбера».

В начале 2023 г. Сбербанк предложил похожую услугу – нужно было прийти в отделение банка с iPhone и попросить сотрудника установить необходимое приложение. Спросом, впрочем, она на начальных этапах не пользовалась и даже спровоцировала немало критических отзывов от воспользовавшихся ею россиян.

Новая услуга позволяет жителям России, выбравшим iPhone вместо Android-смартфона и получившим в комплекте массу ограничений от Apple, не тратить время на поход в отделение банка. Сотрудник Сбербанка установит фирменное ПО банка россиянам, проживающим более чем в 200 российских городах, прямо у них на дому.

Фото: Сбербанк Сбербанк нашел удобный многим россиянам выход из ситуации с запретом его приложений в App Store

Эти сложности нужны потому, что из-за всем известных событий Сбербанк, как и сотни других российских компаний, оказался под санкциями Запада. Apple теперь не пускает его в App Store, а другого магазина для iPhone пока нет, хотя российские власти работают над этим. Как итог, приходится идти на различные ухищрения, чтобы приложение банка работало на iPhone, и вызов специалиста Сбербанка на дом для установки ПО вручную – одна из таких мер.

Никакого «Сбербанк Онлайн»

Как сообщили CNews в Сбербанке, выездные специалисты будут устанавливать на iPhone россиян приложение «Учет Онлайн». Это разработка Сбербанка специально для iOS, которая создавалась на замену знакомой всем утилите «Сбербанк Онлайн» и появилась в Apple App Store конце января 2024 г.

Другими словами, приложение можно было скачать напрямую из магазина Apple, но продержалось оно там недолго – всего несколько дней. Apple следит, чтобы попавшие под санкции банки не обходили ее ограничения и весьма оперативно удаляет все их приложения.

Почему будет установлено именно приложение «Учет Онлайн», а не, к примеру, СБОЛ (ранее вышедшее приложение банка для iOS, тоже удалено из App Store) или не оригинальное «Сбербанк Онлайн», в банке не сообщили. Также они не уточнили стоимость выездной услуги. Редакция CNews обратилась к представителям Сбербанка с этими вопросами и ожидает ответа.

Переходить на iPhone не потребуется

Приложений Сбербанка нет и в другом популярном магазине – Google Play на Android. Но в экосистеме Android отсутствует запрет на пользование сторонними каталогами, и потому скачать «Сбербанк Онлайн» можно, к примеру, из российского магазина RuStore, существующего с мая 2022 г.

Заявление на оказание услуги оформляется онлайн

Те, кто не знает, как пользоваться нештатными магазинами на Android, или не может найти APK-дистрибутив приложения на сайте Сбербанка, тоже могут вызвать специалистов банка. Они помогут не только скачать и установить «Сбербанк Онлайн», но и обновить его, если оно было установлено на устройство ранее. Услуга распространяется и на другие приложения Сбербанка и его партнеров, включая утилиты «СберИнвестиции», «СберПраво» и «Здоровье плюс».

Казалось бы, ничего сложного

Установка приложений на смартфон в обход официального магазина – это просто, только если мобильник работает на Android. Экосистема Apple, напротив, мешает делать это – приходится использовать специализированный софт для ПК и подменные Apple ID.

Существует альтернатива в виде веб-приложений (PWA), которые нередко ни в чем не уступают полноценным утилитам, но работают без привязки к App Store, но Apple всерьез раздумывает над отключением их поддержки в iOS.

Судя по всему, многие россияне не хотят тратить свое время на изучение способов самостоятельно установки российских приложений, удаленных из Apple App Store и Google Play из-за санкций. Согласно статистике Сбербанка, в 2023 г. сотрудники банка совершили 5 млн установок приложения «Сбербанк Онлайн». Количество желающих воспользоваться такой услугой стремительно растет – за первые два месяца 2024 г. количество подобных установок, с учетом нового приложения «Учет Онлайн», вплотную приблизилось к 1 млн.