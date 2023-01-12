Сбербанк создал сверхсекретную программу, моментально возвращающую его приложение на iPhone. Apple никто не спрашивает

Сбербанк упростил установку фирменного ПО на iPhone при помощи специальной утилиты Sberbank Installer iOS. Она позволяет обходить санкции Apple и встраивает в iPhone приложение СБОЛ – официальный клон «Сбербанк онлайн». Сделать это можно в некоторых отделениях банка, но придется передать сотруднику телефон в разблокированном виде.

Почти полная независимость от Apple

Сбербанк разработал специализированное приложение для принудительной установки своего фирменного приложения на смартфоны Apple iPhone, пишут «Ведомости». Сделать это напрямую из магазина App Store нельзя – банк уже почти год находится под американскими санкциями, вследствие чего Apple удалила его ПО из своего магазина и следит, чтобы он не публиковал в нем другие банковские утилиты.

Созданная в Сбербанке программа получила название Sberbank Installer iOS. По информации издания, воспользоваться услугой установки приложения на iPhone можно в 5000 отделений банка по всей России, хотя всего у Сбербанка около 14 тыс. отделений по стране.

Услуга распространяется бесплатно. Как сообщил изданию представитель банка, установкой приложения ведает отдельный специалист.

Никакого «Сбербанк онлайн»

Фирменное мобильное приложение Сбербанка годами носит название «Сбербанк онлайн». Однако желающие воспользоваться новой услугой банка увидят на экране своего iPhone совсем другую утилиту – СБОЛ.

Лишь треть отделений Сбербанка могут помочь владельцам iPhone вновь обрести актуальную версию приложения банка

СБОЛ – это официальный клон «Сбербанк онлайн», дебютировавший в App Store в августе 2022 г. Apple удалила его всего через неделю после запуска. В октябре 2022 г. Сбербанк предпринял вторую попытку выложить СБОЛ в App Store, но потерпел неудачу – утилита исчезла из каталога в конце ноября 2022 г. Н момент публикации материала СБОЛ в App Store отсутствовал.

Почему Сбербанк устанавливает на iPhone своих клиентов именно СБОЛ, неизвестно. На запрос CNews представители банка не ответили.

Как работает услуга

Пользоваться сервисами Сбербанка на iPhone можно и без установки приложения – у банка есть веб-версия «Сбербанк онлайн», доступная через браузер и регулярно обновляющаяся.

Установка приложения в отделениях банка сопряжена с некоторым риском, поскольку владелец iPhone передаст сотруднику банка свой смартфон в разблокированном виде. Он подключит его к своему ноутбуку и при помощи Sberbank Installer iOS загрузит в память смартфона приложение СБОЛ.

Представитель банка сообщил изданию, что в процессе инсталляции «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода», после чего утилита будет скопирована с ноутбука на смартфон и внедрено в операционную систему.

Самостоятельная установка

Вернуть в iPhone софт Сбербанка можно и без обращения в отделение. Существует, к примеру, программа iMazing, позволяющая за несколько минут установить на мобильники Apple любой софт, даже если его нет в App Store.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства Поддержка ИТ-отрасли

Воспользоваться iMazing можно в домашних условиях. Также по всей России многие сервисы предлагают такую услугу за символическую плату. Но нет достоверной информации, что эта программа не передает на сторонние серверы информацию из памяти подключенных к ней устройств.

Apple наверняка в курсе, что россияне нашли пути обхода ее санкций. Как сообщил изданию директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, компания может в любой момент сделать так, что iMazing и другие утилиты такого рода моментально перестанут работать должным образом. Однако на 12 января 2023 г. большинство из них функционировали исправно.

Сервис развивается

Услуга по установке приложения Сбербанка путем обращения клиента в одно из его отделений появилась в конце декабря 2022 г. На тот момент Сбербанк тщательно скрывал информацию о технической составляющей процесса. Ни о какой программе Sberbank Installer iOS тогда известно не было – не исключено, что ее еще не существовало.

За прошедшее с момента запуска услуги время количество отделений, в которые можно обратиться за установкой СБОЛ, не изменилось, оставшись на уровне 5000. С чем связано данное ограничение, в банке CNews не ответили.

Количество российских компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось Цифровизация

Владельцам устройств под управлением Android такая услуга не предоставляется, по крайней мере, на январь 2023 г. В этой системе процесс установки приложений в десятки раз проще, нежели чем в iOS, так как нет жесткой привязки к фирменному магазину Google Play.

Установить любую утилиту можно с любого сайта за пару кликов, равно как и из сторонних каталогов приложений. Впрочем, с софтом российских банков это не всегда работает – например, весной 2022 г. его изгнали из магазина Huawei AppGallery.

Сбербанк предлагает скачать «Сбербанк онлайн» в версии для Android со своего официального сайта. Переустанавливать ее с выходом новой версии не потребуется – в утилиту встроен механизм самостоятельного обновления.